Colombia

Así puedes limpiar una olla quemada con ingredientes que ya están en casa

Expertos en limpieza doméstica recomiendan soluciones naturales para restaurar utensilios afectados por el calor sin dañar su superficie ni recurrir a productos industriales

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Esponja de metal, virulana,
Esponja de metal, virulana, steel wool scrubber, limpieza, hacks de cocina, oxido, limpieza de cocina (Imagen ilustrativa Infobae)

Un descuido en la cocina puede transformar una olla reluciente en un recipiente cubierto de manchas oscuras y restos quemados, una situación que desalienta a cualquier aficionado o experto culinario.

Sin embargo, existen trucos caseros y accesibles que permiten limpiar olla quemada sin recurrir a productos costosos ni reemplazos innecesarios.

La creadora de contenido Connyencasa, por medio de su cuenta de Instagram, aseveró que ingredientes comunes como el bicarbonato de sodio, el vinagre y la sal pueden convertirse en aliados eficaces para devolverle el brillo a las ollas y sartenes afectados por el fuego.

El problema de las ollas quemadas es más frecuente de lo que muchos admiten. Según el portal especializado Recetas Nestlé, basta con unos segundos de distracción al calentar leche o preparar arroz para que los alimentos se adhieran y dejen una capa difícil de eliminar.

Las ollas de acero inoxidable
Las ollas de acero inoxidable requieren cuidados especiales para mantener su brillo y evitar daños por ácidos o sales - crédito redes sociales

Este tipo de incidentes no solo arruina la comida, sino que puede llevar a pensar que la única solución es reemplazar el utensilio o dedicar largos minutos a frotar con esponjas abrasivas.

Sin embargo, ambas fuentes insisten en que existen alternativas más sencillas y menos agresivas para el material de las ollas.

Métodos caseros para limpiar olla quemada

Uno de los métodos más recomendados es la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre. Según la influencer, se debe espolvorear bicarbonato sobre la superficie quemada, añadir vinagre y calentar la mezcla a fuego medio.

Cuando la solución hierve, se revuelve para que cubra toda la superficie, se agrega detergente de platos y, tras alcanzar el punto de ebullición, se deja enfriar antes de frotar con una esponja de dureza intermedia.

Como Limpiar Una Olla Quemada Con Bicarbonato Y Vinagre - crédito @connyencasa/Instagram

Si las manchas persisten, Connyencasa sugiere repetir el proceso con más bicarbonato y vinagre. Esta técnica es descrita como “efectiva y natural para eliminar los restos de comida quemada y las manchas”.

Por su parte, el portal citado respalda la eficacia del bicarbonato, al que describe como “el producto ideal para una limpieza profunda” gracias a su poder disolvente. Además, recomienda formar una pasta con bicarbonato y agua, dejarla actuar unos minutos y luego lavar la olla.

Otra opción es hervir agua con dos cucharadas de bicarbonato durante diez minutos, dejar enfriar y limpiar como de costumbre.

El bicarbonato de sodio es
El bicarbonato de sodio es uno de los productos más eficaces para limpiar ollas quemadas y eliminar residuos adheridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto al vinagre, el citado medio destaca su composición ácida, que ayuda a desintegrar las manchas, por lo que sugiere cubrir el área afectada con media taza de vinagre blanco, hervir durante algunos minutos, dejar enfriar y lavar con agua y detergente, advirtiendo sobre el fuerte olor que puede dejar el vinagre.

Además de estos ingredientes, Recetas Nestlé propone el uso de sal gruesa, que actúa como abrasivo natural. Mezclar tres cucharadas de sal con detergente y agua caliente, dejar actuar unos minutos y luego frotar con una esponja puede ayudar a eliminar las quemaduras más resistentes.

El vinagre blanco, gracias a
El vinagre blanco, gracias a su ácido acético, facilita la limpieza de ollas quemadas y ayuda a restaurar su brillo original - crédito Freepik

El limón también figura entre los recursos sugeridos: frotar la zona afectada con medio limón y repetir el proceso puede devolver el brillo a la superficie.

Consejos según el material de la olla

La elección del método adecuado depende en gran medida del material de la olla. El portal citado detalla que las ollas de acero inoxidable, por ejemplo, deben lavarse con agua y vinagre utilizando una esponja suave, evitando materiales punzantes o abrasivos que puedan rayar la superficie.

Para las ollas de hierro fundido, la sal gruesa es la mejor opción, ya que absorbe impurezas sin dañar el material. Tras limpiar, se recomienda secar bien y “curar” la olla con aceite para protegerla de la oxidación.

En el caso de las ollas de cobre, la sugerencia es emplear sal, una esponja suave y abundante agua caliente, ya que el cobre puede liberar partículas metálicas si se usa con alimentos ácidos.

El tipo de material de
El tipo de material de la olla determina el método de limpieza más adecuado para evitar daños y prolongar su vida útil - crédito Captura de pantalla

Para los utensilios con recubrimiento de teflón, lo más seguro es optar por esponjas suaves y, si es necesario, utilizar utensilios de madera o plástico para desprender los residuos sin dañar la capa antiadherente.

Del mismo modo, se aconseja evitar el uso de esponjas metálicas o productos abrasivos en ollas con recubrimientos delicados, ya que pueden rayar o deteriorar la superficie.

Mientras que algunos sugieren elegir una esponja que no sea ni demasiado suave ni demasiado fuerte, otros aseguran que las esponjillas metálicas solo deben emplearse en materiales resistentes como el acero inoxidable, hierro, cobre, barro o aluminio, y nunca en ollas con teflón o esmaltado de color.

Aplicar estos consejos permite enfrentar con éxito los pequeños accidentes en la cocina y mantener los utensilios en óptimas condiciones, asegurando que cada nueva preparación comience con una olla limpia y lista para el siguiente reto culinario.

