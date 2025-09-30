Colombia

Yina Calderón lanza advertencia a Westcol sobre seguridad para su pelea con Andrea Valdiri: “Que las cosas sean justas”

Durante la primera transmisión de su show digital, la ‘influencer’ enfatizó que participar en el combate implica responsabilidad y pidió trato igualitario y protección ante la expectativa de miles de seguidores

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La empresaria solicitó garantías al equipo de Westcol durante el estreno de su programa “Escándalo TV”, resaltando la importancia de condiciones equitativas e integridad física para ambas participantes en el evento - crédito montaje @westcol / Instagram - captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón realizó un pedido público al equipo liderado por Westcol sobre las condiciones de seguridad para la próxima pelea en la que se enfrentará con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 el 18 de octubre en Bogotá.

El mensaje se difundió durante el lanzamiento de su nuevo programa de chismes, Escándalo TV, emitido en Tiktok y Youtube, donde Calderón compartió pantalla con La Toxicosteña, su excompañera de reality, reuniendo a más de seis mil personas conectadas en vivo.

En medio de la transmisión, Yina Calderón abordó temas relacionados con el esperado combate, dejando una solicitud directa.“Que ese día haya seguridad para mí”. Insistió en que el evento no debe verse como un simple espectáculo, sino como un compromiso que exige protección para quienes participen.

“Mi presencia merece el mismo respeto y protagonismo que el de cualquier otro participante”, afirmó, resaltando la necesidad de condiciones justas en el escenario donde se llevará a cabo el enfrentamiento. Calderón hizo hincapié en que no permitirá que la balanza se incline a favor de Andrea Valdiri, solicitando garantías de equidad y un trato igualitario.

La creadora de contenido advirtió a Westcol y a los organizadores del evento para que el enfrentamiento con la barranquillera sea justo - crédito captura de pantalla Escándalo TV

Agregó: “No daré un paso atrás”, al tiempo que recordó que existe una cláusula contractual vinculante y el compromiso de no defraudar a los seguidores que esperan su presencia en el combate. Explicó que lleva tiempo preparándose para el reto y que abandonar en este momento significaría incumplir el contrato y fallar a la expectativa del público. “Que las cosas sean justas, que las cosas no sean solo para una persona, que mi entrada se me respete lo mismo que a los demás jugadores, que los jueces sean imparciales y transparentes”, añadió Calderón.

La empresaria también destacó que, aunque no existe simpatía personal ni cercanía con Westcol, reconoce que el interés general se centra en la confrontación entre ella y Andrea Valdiri. Calderón subrayó que la atención mediática y el atractivo de la velada responden, en gran parte, a la rivalidad que han desarrollado en el entorno digital.

Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

“Que todo sea supremamente transparente, porque si algo me quedó claro, es que este chino (Westcol) no me quiere ni poquito y yo tampoco lo necesito, si fuera por él, que me saquen en ambulancia, que quede en estado de coma, una cosa fuerte”, explicó Yina.

Por otro lado, el estreno de Escándalo TV marcó un nuevo capítulo en su trayectoria, ya que Calderón busca consolidarse como generadora de conversación y tendencia en redes sociales. Sostuvo: “Estoy dispuesta a seguir ocupando titulares”, confirmando su intención de mantenerse activa y visible en el panorama del entretenimiento nacional.

Yina Calderón intentó besar a Westcol durante transmisión en vivo, la reacción se volvió viral

Durante una reciente transmisión en el canal Kick de Westcol, la participación de Yina Calderón se convirtió en tendencia al protagonizar un intento de beso que generó amplia repercusión en redes sociales. El programa incluyó varios momentos polémicos. Uno de los de mayor impacto se dio cuando Calderón, luego de entregarle un obsequio al streamer paisa, se acercó con la intención de besarlo.

El gesto de Calderón fue rápidamente esquivado por Westcol, quien, ante la insistencia de su colega, dejó claro su postura. “De verdad es porque lo admiro..., un piquito en la mejilla o un abrazo”, expresó Yina Calderón mientras optaba por intentar un nuevo acercamiento. El creador de contenido mantuvo la negativa: “No, no, espere. Nada de picos, ni tocaditas, Yina, por favor”, subrayó Westcol durante la transmisión, dejando en evidencia su incomodidad ante la situación.

El streamer agradeció el regalo que le dio la empresaria, pero no dejó que ella se acercara afectivamente - crédito @stakeclipsss2/ TikTok

El clip del momento fue compartido ampliamente y miles de usuarios en redes sociales comentaron la escena. Aparecieron mensajes como: “Jajaja, por cosas como estas es que me cae bien Westcol”; “Ay, no, pobre Yina”; “Literal, se tuvo que sentir incómoda”; “Si me sentí incómoda yo al verlo, no me imagino ellos ahí”; y “Mis respetos para West, un man firme y serio”.

Luego del incidente, Yina Calderón aprovechó la conversación para cuestionar a Westcol sobre su percepción al escuchar su nombre. El streamer fue directo: “Fastidio es lo primero que me llega a la mente, porque siempre es chisme y chisme y a mí no me gusta eso. Eso no se puede borrar, yo quisiera, ojalá pudiera no ver lo que veo”.

El streamer prefirió mover su cara para que la empresaria no lo besara - crédito @stakeclipsss2/ TikTok

Calderón defendió su trayectoria y el estilo que ha consolidado en redes sociales, afirmando: “En este mundo tiene que haber abogados, médicos, ingenieros, streamers, actores, y tiene que haber una Yina Calderón y personajes así. Simplemente, la gente decide si los consume o no, si los tiene en su vida o si los retira. La culpa no es mía, la culpa es de la gente que me consume”.

