Jorge Rausch explica cómo hacer un ‘rib eye’ con chimichurri al estilo colombiano

La receta de Jorge Rausch, inspirada en su canal de Youtube y perfecta para cualquier celebración, combina el carácter jugoso de un rib eye con una fresca salsa chimichurri y la clásica baked potato (papa al horno), todo con el sello de ingredientes y técnicas locales.

Este plato, aunque internacional por naturaleza, adopta en Colombia sazones y productos propios como el orégano criollo, ají fresco y el toque irresistible de la tocineta en las papas.

El rib eye con chimichurri y baked potato suele ser protagonista en cenas especiales y reuniones familiares de ciudades como Bogotá y Medellín, donde la cultura carnívora es robusta y la papa ocupa un lugar de honor en la mesa.

El chimichurri, aunque herencia argentina y uruguaya, forma parte del recetario colombiano, acompañado aquí de notas de limón y ají local. La papa horneada se eleva con mantequilla, queso cheddar y tocineta, recordando las versiones servidas en asados caseros o en parrillas urbanas.

Receta de rib eye con chimichurri y baked potato

El rib eye se prepara con una cocción en plancha o asador para lograr un sellado dorado y jugoso.

La sazón primordial de sal, pimienta y aceite es reforzada por la marinada de chimichurri, que integra perejil fresco, ajo, ralladura de limón, pimentón rojo y un leve toque de ají.

La baked potato se hornea entera hasta tierna y se termina con mantequilla, cheddar fundido y trozos de tocineta dorada.

Tiempo de preparación

Preparación del rib eye y chimichurri: 20 minutos

Preparación de las papas: 10 minutos

Cocción del rib eye: 10-15 minutos

Horneado de las papas: 60 minutos

Montaje final: 5 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

1 rib eye grueso (350-400 g) Sal Pimienta Aceite vegetal 2 papas grandes 2 tiras de tocineta 2 cucharadas de mantequilla 50 g de queso cheddar rallado Para el chimichurri: 2 cucharadas de perejil fresco picado 1/2 diente de ajo rallado Ralladura de 1 limón 2 cucharaditas de pimentón rojo picado 1/2 cucharadita de orégano seco Ají fresco finamente picado o una pizca de chile en polvo 2 cucharadas de aceite de oliva Sal y vinagre al gusto

El reconocido chef colombiano comparte la receta de un Rib Eye - crédito cortesía Canal RCN

Cómo hacer rib eye con chimichurri y baked potato, paso a paso

Prende el horno a 200 ℃. Lava bien las papas y ponlas al horno sin pelar durante aproximadamente una hora, hasta que estén tiernas. Mientras, prepara el rib eye. Seca la pieza, unta ambos lados con aceite, espolvorea sal y pimienta. Calienta la plancha asadora o sartén y sella el rib eye a fuego alto por 3 a 5 minutos de cada lado, según el grosor y el punto deseado. Retira la carne y deja reposar cubierta por papel aluminio cinco minutos antes de cortar. Prepara el chimichurri: mezcla el perejil, ajo rallado, ralladura de limón, pimentón rojo, orégano seco y ají. Agrega aceite de oliva, vinagre y sal. Revuelve y deja macerar mínimo media hora. Cocina la tocineta en su grasa hasta que esté dorada y crujiente, luego pícalas finamente. Cuando las papas estén listas, haz una hendidura en cada una, coloca mantequilla, espolvorea queso cheddar y pon la papa de nuevo en el horno un par de minutos hasta que el queso funda. Termina las papas con la tocineta picada por encima. Sirve el rib eye cortado en láminas, bañado con chimichurri y acompañado de las papas.

Consejos clave:

Deja reposar el rib eye después de sellarlo para conservar sus jugos.

Macerar el chimichurri al menos 30 minutos intensifica el sabor.

Hornea las papas hasta que al pincharlas estén completamente blandas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 2 personas generosamente.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 850-950 kcal

Proteína: 45 g

Grasas totales: 55 g

Hidratos de carbono: 52 g

Sodio: 1.300 mg

Colesterol: 170 mg

Rib Eye, hecho por un chef colombiano - crédito Rose Marie Cromwell/The New York Times