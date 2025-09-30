Jorge Rausch explica cómo hacer un ‘rib eye’ con chimichurri al estilo colombiano

La receta de Jorge Rausch, inspirada en su canal de Youtube y perfecta para cualquier celebración, combina el carácter jugoso de un rib eye con una fresca salsa chimichurri y la clásica baked potato (papa al horno), todo con el sello de ingredientes y técnicas locales.
Este plato, aunque internacional por naturaleza, adopta en Colombia sazones y productos propios como el orégano criollo, ají fresco y el toque irresistible de la tocineta en las papas.
El rib eye con chimichurri y baked potato suele ser protagonista en cenas especiales y reuniones familiares de ciudades como Bogotá y Medellín, donde la cultura carnívora es robusta y la papa ocupa un lugar de honor en la mesa.
El chimichurri, aunque herencia argentina y uruguaya, forma parte del recetario colombiano, acompañado aquí de notas de limón y ají local. La papa horneada se eleva con mantequilla, queso cheddar y tocineta, recordando las versiones servidas en asados caseros o en parrillas urbanas.
Receta de rib eye con chimichurri y baked potato
El rib eye se prepara con una cocción en plancha o asador para lograr un sellado dorado y jugoso.
La sazón primordial de sal, pimienta y aceite es reforzada por la marinada de chimichurri, que integra perejil fresco, ajo, ralladura de limón, pimentón rojo y un leve toque de ají.
La baked potato se hornea entera hasta tierna y se termina con mantequilla, cheddar fundido y trozos de tocineta dorada.
Tiempo de preparación
- Preparación del rib eye y chimichurri: 20 minutos
- Preparación de las papas: 10 minutos
- Cocción del rib eye: 10-15 minutos
- Horneado de las papas: 60 minutos
- Montaje final: 5 minutos
- Tiempo total aproximado: 1 hora y 45 minutos
Ingredientes
- 1 rib eye grueso (350-400 g)
- Sal
- Pimienta
- Aceite vegetal
- 2 papas grandes
- 2 tiras de tocineta
- 2 cucharadas de mantequilla
- 50 g de queso cheddar rallado
- Para el chimichurri:
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1/2 diente de ajo rallado
- Ralladura de 1 limón
- 2 cucharaditas de pimentón rojo picado
- 1/2 cucharadita de orégano seco
- Ají fresco finamente picado o una pizca de chile en polvo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y vinagre al gusto
Cómo hacer rib eye con chimichurri y baked potato, paso a paso
- Prende el horno a 200 ℃. Lava bien las papas y ponlas al horno sin pelar durante aproximadamente una hora, hasta que estén tiernas.
- Mientras, prepara el rib eye. Seca la pieza, unta ambos lados con aceite, espolvorea sal y pimienta.
- Calienta la plancha asadora o sartén y sella el rib eye a fuego alto por 3 a 5 minutos de cada lado, según el grosor y el punto deseado.
- Retira la carne y deja reposar cubierta por papel aluminio cinco minutos antes de cortar.
- Prepara el chimichurri: mezcla el perejil, ajo rallado, ralladura de limón, pimentón rojo, orégano seco y ají. Agrega aceite de oliva, vinagre y sal. Revuelve y deja macerar mínimo media hora.
- Cocina la tocineta en su grasa hasta que esté dorada y crujiente, luego pícalas finamente.
- Cuando las papas estén listas, haz una hendidura en cada una, coloca mantequilla, espolvorea queso cheddar y pon la papa de nuevo en el horno un par de minutos hasta que el queso funda.
- Termina las papas con la tocineta picada por encima.
- Sirve el rib eye cortado en láminas, bañado con chimichurri y acompañado de las papas.
Consejos clave:
- Deja reposar el rib eye después de sellarlo para conservar sus jugos.
- Macerar el chimichurri al menos 30 minutos intensifica el sabor.
- Hornea las papas hasta que al pincharlas estén completamente blandas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Para 2 personas generosamente.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 850-950 kcal
- Proteína: 45 g
- Grasas totales: 55 g
- Hidratos de carbono: 52 g
- Sodio: 1.300 mg
- Colesterol: 170 mg