Colombia

Jorge Rausch explica cómo hacer un ‘rib eye’ con chimichurri al estilo colombiano

Este plato, aunque internacional por naturaleza, adopta en Colombia sazones y productos propios como el orégano criollo, ají fresco y el toque irresistible de la tocineta en las papas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El rib eye se prepara con una
El rib eye se prepara con una cocción en plancha o asador para lograr un sellado dorado y jugoso - crédito Shutterstock

La receta de Jorge Rausch, inspirada en su canal de Youtube y perfecta para cualquier celebración, combina el carácter jugoso de un rib eye con una fresca salsa chimichurri y la clásica baked potato (papa al horno), todo con el sello de ingredientes y técnicas locales.

Este plato, aunque internacional por naturaleza, adopta en Colombia sazones y productos propios como el orégano criollo, ají fresco y el toque irresistible de la tocineta en las papas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El rib eye con chimichurri y baked potato suele ser protagonista en cenas especiales y reuniones familiares de ciudades como Bogotá y Medellín, donde la cultura carnívora es robusta y la papa ocupa un lugar de honor en la mesa.

El chimichurri, aunque herencia argentina y uruguaya, forma parte del recetario colombiano, acompañado aquí de notas de limón y ají local. La papa horneada se eleva con mantequilla, queso cheddar y tocineta, recordando las versiones servidas en asados caseros o en parrillas urbanas.

Receta de rib eye con chimichurri y baked potato

El rib eye se prepara con una cocción en plancha o asador para lograr un sellado dorado y jugoso.

La sazón primordial de sal, pimienta y aceite es reforzada por la marinada de chimichurri, que integra perejil fresco, ajo, ralladura de limón, pimentón rojo y un leve toque de ají.

La baked potato se hornea entera hasta tierna y se termina con mantequilla, cheddar fundido y trozos de tocineta dorada.

La receta de Jorge Rausch,
La receta de Jorge Rausch, inspirada en su canal de Youtube y perfecta para cualquier celebración, combina el carácter jugoso de un rib eye con una fresca salsa chimichurri y la clásica baked potato (papa al horno), todo con el sello de ingredientes y técnicas locales - crédito Shutterstock

Tiempo de preparación

  • Preparación del rib eye y chimichurri: 20 minutos
  • Preparación de las papas: 10 minutos
  • Cocción del rib eye: 10-15 minutos
  • Horneado de las papas: 60 minutos
  • Montaje final: 5 minutos
  • Tiempo total aproximado: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

  1. 1 rib eye grueso (350-400 g)
  2. Sal
  3. Pimienta
  4. Aceite vegetal
  5. 2 papas grandes
  6. 2 tiras de tocineta
  7. 2 cucharadas de mantequilla
  8. 50 g de queso cheddar rallado
  9. Para el chimichurri:
    1. 2 cucharadas de perejil fresco picado
    2. 1/2 diente de ajo rallado
    3. Ralladura de 1 limón
    4. 2 cucharaditas de pimentón rojo picado
    5. 1/2 cucharadita de orégano seco
    6. Ají fresco finamente picado o una pizca de chile en polvo
    7. 2 cucharadas de aceite de oliva
    8. Sal y vinagre al gusto
El reconocido chef colombiano comparte
El reconocido chef colombiano comparte la receta de un Rib Eye - crédito cortesía Canal RCN

Cómo hacer rib eye con chimichurri y baked potato, paso a paso

  1. Prende el horno a 200 ℃. Lava bien las papas y ponlas al horno sin pelar durante aproximadamente una hora, hasta que estén tiernas.
  2. Mientras, prepara el rib eye. Seca la pieza, unta ambos lados con aceite, espolvorea sal y pimienta.
  3. Calienta la plancha asadora o sartén y sella el rib eye a fuego alto por 3 a 5 minutos de cada lado, según el grosor y el punto deseado.
  4. Retira la carne y deja reposar cubierta por papel aluminio cinco minutos antes de cortar.
  5. Prepara el chimichurri: mezcla el perejil, ajo rallado, ralladura de limón, pimentón rojo, orégano seco y ají. Agrega aceite de oliva, vinagre y sal. Revuelve y deja macerar mínimo media hora.
  6. Cocina la tocineta en su grasa hasta que esté dorada y crujiente, luego pícalas finamente.
  7. Cuando las papas estén listas, haz una hendidura en cada una, coloca mantequilla, espolvorea queso cheddar y pon la papa de nuevo en el horno un par de minutos hasta que el queso funda.
  8. Termina las papas con la tocineta picada por encima.
  9. Sirve el rib eye cortado en láminas, bañado con chimichurri y acompañado de las papas.

Consejos clave:

  • Deja reposar el rib eye después de sellarlo para conservar sus jugos.
  • Macerar el chimichurri al menos 30 minutos intensifica el sabor.
  • Hornea las papas hasta que al pincharlas estén completamente blandas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 2 personas generosamente.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 850-950 kcal
  • Proteína: 45 g
  • Grasas totales: 55 g
  • Hidratos de carbono: 52 g
  • Sodio: 1.300 mg
  • Colesterol: 170 mg
Rib Eye, hecho por un
Rib Eye, hecho por un chef colombiano - crédito Rose Marie Cromwell/The New York Times

Temas Relacionados

Rib eyeJorge RauschChef colombinaoChimuchurriColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la millonaria razón por la que Yeferson Cossio fue hasta Corea del Sur por su novia: “Para mí una relación no solamente se trata de sexo”

El creador de contenido tomó un vuelo exprés para cumplir un deseo de su pareja: enfrentó aventuras inesperadas y aprendió sobre rituales de belleza

Esta es la millonaria razón

Qué es Polymarket, la plataforma que promueve apuestas sobre las elecciones en Colombia: Coljuegos solicitó su bloqueo

Precandidatos como Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila han utilizado los resultados de la plataforma para destacar sus nombres entre los candidatos favoritos

Qué es Polymarket, la plataforma

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

El ciclista del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano, mientras que Harold Tejada, el único que terminó el circuito en el Mundial, fue el que más posiciones subió

Egan Bernal mejoró su posición

Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

La modelo compartió que identificó rasgos del espectro autista en sí misma, luego de realizar un cuestionario en una plataforma de inteligencia artificial, sin confirmación médica profesional

Natalia París asegura que tiene

Colombiana que regresó a Colombia tras quedarse sin visado contó en redes su experiencia: “Dentro de mis opciones no estaba el quedarme ilegal”

La joven estuvo tres años en Estados Unidos como parte de un intercambio cultural, pero cuando se quiso quedar no pudo renovar su visa: “A mí me gusta hacer las cosas bien”

Colombiana que regresó a Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Natalia París asegura que tiene

Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

Daniela Álvarez desfiló en la pasarela de L’Oréal 2025 en La Semana de la Moda de París y posó junto a Kendall Jenner: “Un sueño cumplido”

El gesto que tuvo Wendy Guevara en apoyo a Altafulla tras robo en Medellín

Hermana de B King se refirió a Marcela Reyes, la exesposa del cantante asesinado: “No tengo comunicación alguna”

Jorge Herrera fue reincorporado a ‘MasterChef Celebrity’, pero enfrenta sanción por ausencia en su primer reto: este es el castigo que recibirá

Deportes

Egan Bernal mejoró su posición

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

Dura denuncia de jugador de selección Colombia Sub-20: “No me llamaron de la Federación”

Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

Revelan la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge