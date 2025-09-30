Militantes del Centro Democrático en Arauca advirtieron que “los van a matar a todos”, aseguró Paloma Valencia: “Me descorazona”

Paloma Valencia afirmó que desde el brazo del Centro Democrático en Arauca denuncian que "los van a matar a todos" - crédito Colprensa

El atentado con arma de fuego en contra del exconcejal y miembro del Centro Democrático Luis Naranjo, en Saravena, Arauca, mientras este se movilizaba en camioneta ya está generando voces de rechazo y peticiones de garantías en favor de la oposición en Colombia.

El partido opositor se pronunció en sus redes sociales con estas palabras: “El Centro Democrático rechaza de manera categórica el atentado perpetrado contra el exconcejal Luis Naranjo en el municipio de Saravena, Arauca, donde fue víctima de una emboscada armada”.

En suma a esta mensaje, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia comentó que había sido informada por la “dirigencia” del Centro Democrático en el departamento llanero que habría amenazas contra más funcionarios.

Textualmente dijo que “‘Nos van a matar a todos’” es el mensaje que le llega desde “la dirigencia del @CeDemocratico en Arauca”. Incluso, dijo que esa notificación “me descorazona”.

Estas fueron sus palabras exactas: “‘Nos van a matar a todos’ esto me dice la dirigencia del @CeDemocratico en Arauca. Me descorazona. El atentado contra Luis no fue en una zona rural, es en el centro del municipio donde los violentos llegan con fusiles. Exigimos garantías y respuestas de un gobierno que se la pasa pensando en el exterior cuando Colombia se desagrada", escribió la servidora.

Así fue el fuerte atentado

El exconcejal Luis Naranjo sobrevivió al atentado armado, que fue perpetrado por al menos seis hombres en inmediaciones de su residencia, ubicada en el barrio Confavi, en Saravena, Arauca.

De acuerdo con el propio Naranjo, el ataque ocurrió poco después de que saliera a repartir mercados, cuando los agresores “nos tendieron una emboscada. Empezaron los disparos; eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos cuatro y cinco minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”, relató en declaraciones tomadas por Semana.

El político ya había sobrevivido a otros tres atentados y enfrenta amenazas constantes, lo que lo obliga a residir bajo estricta protección estatal en el centro de Saravena.

Esta zona, según explicó al diario nacional, “alberga a otros funcionarios y políticos declarados objetivo militar de la guerrilla”.

Desde el sector político, fue la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, la primera en pronunciarse para condenar el hecho y exigir garantías.

“Atención: a Luis Naranjo, exconcejal de Saravena por el Centro Democrático, le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escoltas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”, dijo.

La colectividad, por su parte, confirmó que el exconcejal " se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos, tras ser declarado objetivo militar por el ELN”.

El texto del Centro Democrático también planteó cuestionamientos sobre la respuesta estatal ante la violencia: “Resulta inaceptable la complacencia del Gobierno Nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”.

Respecto a las exigencias de protección, el mensaje del cuerpo político recalcó que “se exige a las autoridades: garantizar la vida y seguridad del exconcejal Luis Naranjo y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza. Atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias. Adoptar medidas contundentes para proteger a la población de Arauca, que lleva años sufriendo la violencia y el asedio del ELN”.

El comunicado concluyó así: “El terrorismo no puede ser tolerado ni legitimado bajo ninguna circunstancia. Desde el Centro Democrático expresamos toda nuestra solidaridad con el exconcejal Naranjo, con sus escoltas heridos y con la comunidad araucana que sigue resistiendo frente a la violencia que quiere imponer a sangre y fuego el ELN”.