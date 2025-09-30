Colombia

Estos son los funcionarios del Gobierno colombiano que devolvieron sus visas en apoyo a Petro tras sanción de EE. UU.

Varios miembros del gabinete colombiano renunciaron a sus permisos de entrada a territorio estadounidense en señal de respaldo al presidente, luego de que Washington revocara su visa por declaraciones en un acto propalestino

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Durante su visita a EE. UU., el presidente colombiano, Gustavo Petro, alzó la voz en favor de Palestina en pleno corazón de Nueva York - crédito Hugo Sierra/Presidencia

El impacto de la revocación y renuncia de visas estadounidenses por parte de altos funcionarios colombianos es uno de los ejes de la fuerte tensión en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Mientras algunos integrantes del Gobierno Petro han visto su acceso al país norteamericano bloqueado por decisiones externas, otros han optado por renunciar de forma voluntaria a su visado en respaldo al presidente Gustavo Petro, que fue objeto de una medida similar después de participar en una manifestación en Nueva York en la que intentó agitar al pueblo norteamericano en contra de Donald Trump.

Como fue evidente por parte de las autoridades estadounidenses, mismo el Departamento de Estado anunció el 26 de septiembre que revocó la visa del presidente colombiano, citando su llamado a “desobedecer órdenes e incitar a la violencia” durante el acto propalestino realizado en Nueva York, instancia en la que expresó rechazo tanto al viaje de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, como a la intervención de este ante la ONU.

Tras ese hecho, la admisión de funcionarios colombianos en territorio estadounidense se tornó uno de los temas centrales para ambas diplomacias.

En los días posteriores, la medida se extendió a parte del gabinete de Petro.

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Colombia le notificó la revocatoria de su visa por correo electrónico, sin especificar los motivos concretos.

Caracol Radio relató que la decisión fue comunicada directamente desde la misión diplomática, como reportó también Caracol Radio.

