Este es el CDT con mejor rendimiento para el mes de octubre de 2025: estos son los cálculos

Expertos destacan que elegir correctamente la entidad emisora del Certificado de Depósito a Término puede marcar una diferencia significativa en las ganancias

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Los CDT son una de las herramientas financieras más solidas para ahorrar a largo plazo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Certificado de Depósito a Término (CDT) sigue siendo una de las opciones más favorables para quienes buscan una alternativa segura y estable en favor del ahorro y la inversión en Colombia.

De hecho, expertos en finanzas personales reconocen que la formula de este instrumento financiero, que permite que los inversionistas acuerden con bancos y cooperativas de crédito la entrega de una suma de dinero por un plazo determinado, a cambio de una rentabilidad previamente fijada y protegida de las fluctuaciones del mercado, puede resultar ideal para fomentar una mejor vida financiera.

El respaldo institucional, la vigilancia de la Supersociedades y la garantía de ingresos previsibles han enfocado la atención de quienes buscan blindaje frente a la volatilidad de otros mercados.

Caracol Radio concluye que, bajo el actual escenario, “quien fija un CDT en el presente asegura ingresos confiables, fortalece la planeación de sus finanzas personales y conserva la tranquilidad de que su capital no está expuesto a riesgos elevados”.

El mejor CDT para invertir en octubre de 2025

Así, y con la llegada del mes de octubre, algunas entidades bancararias se enlistan como las que mejores rendimientos pueden para inversiones cercanas a los 2 millones de pesos.

Los últimos datos recopilados por Caracol Radio señalan que las tasas ofrecidas por las entidades financieras rondan entre el 7% y el 10% efectivo anual.

En ese contexto, el CDT con el mejor rendimiento para el décimo mes del 2025 es ofrecido por Credifamilia, con una tasa de 10,1% E.A.

De acuerdo con simulaciones de la plataforma ‘Mejor CDT’, invertir dos millones de pesos en esta entidad durante 24 meses puede transformar el capital inicial hasta llegar a $2.424.402.

La segunda posición corresponde a Coltefinanciera, que ofrece un nueve coma dos por ciento (9,2%) E.A. y un resultado final de $2.384.928. Le sigue el Banco W con 9% E.A. y una ganancia proyectada de $2.376.200, mientras que Bancamía se ubica en el cuarto lugar, brindando el 8,9% E.A. y un retorno de $2.371.842.

La rentabilidad final está determinada por el plazo, el monto invertido y la entidad seleccionada, lo que puede representar más de 50.000 pesos en diferencia entre las opciones líderes.

El atractivo de los CDT se incrementa en un panorama marcado por una tasa de política monetaria del Banco de la República anclada al 9,25%, catalogada como restrictiva frente a una inflación que, pese a su baja progresiva, continúa por encima de la meta oficial.

Ante la expectativa de posibles recortes en la tasa base hacia finales de 2025, las condiciones actuales permiten asegurar rentabilidades fijas por el plazo pactado.

