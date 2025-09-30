Colombia

Daniela Álvarez desfiló en la pasarela de L’Oréal 2025 en La Semana de la Moda de París y posó junto a Kendall Jenner: “Un sueño cumplido”

En uno de los eventos centrales de la Semana de la Moda de París, la ex Señorita Colombia emocionó con su paso por el prestigioso desfile

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

La modelo y presentadora colombiana
La modelo y presentadora colombiana participó en Le Défilé 2025, luciendo una prótesis en la pasarela francesa - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

La imagen de Daniela Álvarez avanzando con paso firme sobre la pasarela de Le Défilé 2025 en París, luciendo su prótesis con un vestido negro de Balykina, se ha convertido en un símbolo de transformación para la industria de la moda internacional.

La presencia de la modelo y presentadora colombiana en uno de los eventos más prestigiosos de la Semana de la Moda de París no solo desafió los cánones tradicionales de belleza, sino que también envió un mensaje contundente sobre la inclusión y el empoderamiento femenino.

El desfile, realizado en el Hôtel de Ville el 29 de septiembre, reunió a figuras de renombre como Kendall Jenner, Helen Mirren, Andie MacDowell, Eva Longoria, Luma Grothe y Cindy Bruna, todas embajadoras de L’Oréal Paris. Sin embargo, la atención se centró en Álvarez, quien, al desfilar con su prótesis, visibilizó la diversidad corporal en la alta costura.

La colombiana estuvo de nuevo
La colombiana estuvo de nuevo en la prestigiosa pasarela de la Semana de la Moda de París - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

La barranquillera, que ya había participado en ediciones anteriores del evento, reafirmó su papel como exponente del poder latino en la moda. “¡Cuando una mujer latina y más cuando es colombiana: se enfoca, sabe lo que quiere, trabaja por ello y no se rinde, puede llegar donde jamás ha imaginado!”, escribió Álvarez en un post de Instagram.

Durante su paso por la pasarela, Álvarez contuvo las lágrimas, emocionada por el significado de ese momento. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la ex Señorita Colombia compartió: “Un día me levanté sin una parte de mí y hoy estoy con las mujeres más grandes del mundo... Estar en Le Défilé de L’Oréal Paris es un recordatorio de que la verdadera belleza parte del interior, del amor propio, la autoconfianza y las ganas de vivir”. Esta declaración, que rápidamente se viralizó, fue acompañada por una imagen junto a Kendall Jenner, resaltando la importancia de la representación y la hermandad en la industria.

La colombiana deslumbró con un
La colombiana deslumbró con un vestido negro de la marca Balykina y su prótesis - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

El impacto de su participación trascendió la moda. Personalidades del entretenimiento colombiano, como Elianis Garrido, Valerie Domínguez y Paula Andrea Betacur, expresaron públicamente su admiración por la modelo, elogiando su capacidad para inspirar a otras mujeres a través de su historia de vida. Álvarez se ha convertido en un símbolo de empoderamiento, visibilizando a mujeres reales, fuertes y diversas, y reafirmando su compromiso con los valores de L’Oréal Paris.

El desfile Le Défilé 2025 no solo presentó las tendencias de la temporada Primavera/Verano 2026, sino que también consolidó su reputación como una plataforma que promueve la belleza sin etiquetas y la inclusión. La pasarela celebró una feminidad única y compartió inspiración con audiencias de todo el mundo, destacando la excelencia creativa y la diversidad de cuerpos y experiencias.

La participación de Daniela Álvarez en París, junto a figuras internacionales y bajo la mirada de millones de espectadores tanto presenciales como digitales, marcó un hito en la representación de la discapacidad en la moda de élite. Su presencia en el evento fue un recordatorio de que las historias de superación merecen ser contadas y que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la confianza en uno mismo.

La barranquillera recibió comentarios de varias celebridades que destacaron mensaje de inclusión - crédito @danielaalvareztv/ Instagram

“Espectacular mi bebé que orgullo y que emoción verte en esa pasarela ❤️❤️👏🏻👏🏻“, fue la reacción de la presentadora Laura Tobón. ”Te adoro !!!😍😍😍😍“, añadió la ex miss Colombia, Ariadna Gutierrez, ”Daniiiii, tu luz es hermosa, tu espíritu estoico y tu esencia profundamente inspiradora!!!!“, escribió Cristina Hurtado.

“Gracias Dios por permitirme llegar hasta aquí y permitirme desfilar por segunda vez”, escribió Daniela Álvarez al final de su mensaje, mostrándose agradecida por su lugar en la pasarela.

Así fue la primera aparición de Daniela en la Semana de la Moda de París en 2024

La modelo colombiana Daniela Álvarez pisó por primera vez una pasarela en la Semana de la Moda de París en 2024, cuando participó en el evento anual organizado por L’Oréal Paris. Durante aquella jornada, Álvarez compartió escenario con figuras internacionales como Helen Mirren y Eva Longoria, integrando la selección de talentos convocados para subrayar el mensaje de inclusión propuesto por la marca en esa edición.

Aquel desfile marcó un punto singular en la trayectoria de Daniela Álvarez, quien tras la amputación de una pierna en 2020, fue invitada para representar la diversidad corporal y mostrar que la belleza adopta múltiples formas. El público asistente y los organizadores aplaudieron su participación, resaltando el impacto de su presencia en un espacio tradicionalmente reservado para modelos bajo estándares convencionales.

Daniela agradeció el espacio en
Daniela agradeció el espacio en la pasarela en la semana de la moda del 2024 - crédito @danielaalvareztv / Instagram

En declaraciones posteriores al desfile, Álvarez manifestó su gratitud por la oportunidad de participar y señaló la importancia de “tener en la moda un espacio de expresión y respeto para todas las personas”. La pasarela de L’Oréal Paris en 2024 se enfocó en la promoción de mensajes de igualdad y empoderamiento, sumando la experiencia de modelos, actrices y activistas de diferentes países.

