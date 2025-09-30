Colombia

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada celebran el segundo mes del nacimiento de su hijo, Emiliano

La pareja conmovió al compartir los momentos emotivos con sus seguidores de las redes sociales

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La imagen enterneció a sus seguidores por la forma en cómo el empresario mira a su hijo - crédito Instagram

La celebración de los dos meses del nacimiento de Emiliano, hijo de la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, se convirtió en un momento de especial atención para sus seguidores. A pesar de la reciente separación de la pareja, el bienestar del niño sigue siendo el centro de sus vidas.

Tejada compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que sostiene a su hijo en brazos, mirándolo y sonriéndole, acompañada de la canción de vallenato El amor más grande del planeta, de Pipe Peláez, demostrando así todo el amor que siente por su pequeño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la publicación, el empresario escribió: “2 meses del príncipe, te amo”, gesto que conmovió a sus seguidores y evidenció el vínculo afectivo que mantiene con su hijo pese a la separación con la creadora de contenido.

Aida Victoria Merlano se separó
Aida Victoria Merlano se separó de Juan David Tejada, pero ambos continúan brindándole mucho cariño a su hijo - crédito @jdt21_5//Instagram

Y es que la ruptura entre Tejada y Aida Victoria Merlano sorprendió a la opinión pública, debido a que la pareja había mostrado una imagen de armonía en su hogar tras el nacimiento de Emiliano.

Sin embargo, ante los rumores y especulaciones, Juan David Tejada confirmó públicamente que ya no está junto a Merlano. Por su parte, la influencer costeña reveló que la relación terminó apenas tres días después del parto. A pesar de la separación, ambos padres han dejado ver que comparten la prioridad de cuidar y acompañar a su hijo, aunque no se han dado a conocer detalles sobre los acuerdos a los que han llegado para compartir el tiempo con el bebé.

Aida también celebró los primeros dos meses de su bebé

Por su parte, Aida Victoria Merlano también celebró el segundo mes de vida de Emiliano a través de una historia en Instagram, donde se mostró cantando e interactuando con su hijo. En la publicación, la influencer escribió: “Hace dos meses llegaste a resetearme la vida”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo, lo que reitera que el hecho de ser madre es un deseo cumplido.

La creadora de contenido también publicó un video en el que se le ve el amor por su bebé - crédito Instagram

En otras publicaciones, la joven ha compartido con sus seguidores distintos aspectos de su experiencia como madre primeriza y, ahora, soltera, mostrando su felicidad y lanzando mensajes dirigidos a aquellos que la critican, como el que publicó recientemente: “Una gente sufriendo y yo jugando con mi nenuco”.

Aida no dudó en enviar un mensaje a los que se preocupan por su vida - crédito Instagram

Pese a que no se han conocido mayores detalles sobre los motivos de la separación entre el empresario y la creadora de contenido, los internautas siguen especulando qué pudo pasar, mientras que las muestras públicas de ambos en torno a Emiliano reflejan que el bienestar del niño es la prioridad para la familia.

Aida y El agropecuario terminaron su relación

La confirmación de la ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se dio a través de un mensaje publicado por Tejada en sus redes sociales el viernes 26 de septiembre de 2025, donde aclaró que la separación se produjo de manera amistosa y sin que existiera infidelidad, además de tratarse de una decisión tomada en conjunto. Este anuncio puso fin a semanas de especulaciones y rumores que circulaban en torno a la pareja.

El empresario y padre de
El empresario y padre de Emmanuel, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y no se relacionó con una infidelidad de su parte - crédito @jdt21_5/Instagram

La relación se hizo pública a comienzos de 2025, poco después ambos anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo, que nació en marzo y, desde entonces, se dedicaron a compartir en redes sociales diversos momentos familiares, proyectando una imagen de unión y estabilidad, hasta que se confirmó su separación: “Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”, dijo El agropecuario.

La barranquillera afirmó que tomó
La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoJuan David TejadaHijo de Aida VictoriaNovio de AidaSeparación de Aida y el agropecuarioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro le restó importancia a crisis en relación con EE. UU. y dijo que “hay que dejar de tener pereza” para buscar nuevos socios comerciales

El presidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, desestimó que las diferencias con la administración de Donald Trump traigan consecuencias para Colombia e invitó a los gremios y el sector exportador establecer alianzas con otros mercados para evitar la dependencia con el país norteamericano

Petro le restó importancia a

El nuevo rostro del crimen en Colombia: de los carteles al modelo en red y estructuras dispersas

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz reveló que las organizaciones criminales en el país dejaron atrás el modelo de carteles, operando ahora en estructuras dispersas y adaptativas que desafían la respuesta del Estado

El nuevo rostro del crimen

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

El cuadro capitalino viene de ser subcampeón del fútbol colombiano tras caer en la gran final del certamen frente a Deportivo Cali, en condición de visitante, en disparos desde el punto penal

Independiente Santa Fe dio a

Fue abatido ‘El Ecuatoriano’, cabecilla de Los Choneros, en una finca en Rionegro: ya había sido capturado en su país por “narcofiesta”

El cabecilla ecuatoriano ingresó de manera irregular a Colombia, con el objetivo de fortalecer alianzas con el Clan del Golfo

Fue abatido ‘El Ecuatoriano’, cabecilla

Colombia debutó con victoria en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: fue 1-0 contra Arabia Saudita

Óscar Perea marcó el único tanto de la Tricolor, que lidera el grupo F del certamen orbital junto con Noruega, su próxima rival en el certamen

Colombia debutó con victoria en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Deportes

El presupuesto del deporte colombiano

El presupuesto del deporte colombiano cae a mínimos históricos para 2026

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Colombia debutó con victoria en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: fue 1-0 contra Arabia Saudita

Blessd habría ofrecido más de 10 millones de dólares para comprar equipo de la Liga Betplay Dimayor: de cuál se trata

Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión