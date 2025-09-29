Colombia

Quién es Vanessa Pulgarín, la modelo y comunicadora que representará a Colombia en Miss Universo 2025

A sus 33 años, combina trayectoria en el modelaje y la comunicación, estudios universitarios en Medellín y participación en certámenes internacionales

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Vanessa Pulgarín fue elegida para
Vanessa Pulgarín fue elegida para portar la banda de Colombia en el próximo Miss Universo tras una destacada trayectoria en certámenes nacionales e internacionales. - crédito @vanepulgarin/Instagram

Vanessa Pulgarín Monsalve fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2025, representando al departamento de Antioquia en la edición celebrada este 28 de septiembre.

La gala, que reunió a 28 candidatas de distintas regiones, marcó un momento clave para la próxima representación del país en el certamen internacional que tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia. La elección estuvo basada no solo en la belleza física, sino en la proyección social y en la preparación comunicativa de las participantes.

A sus 33 años, Vanessa Pulgarín se ha consolidado como una figura relevante tanto en el modelaje como en los medios de comunicación. Nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia, la nueva reina nacional mide 1,78 metros y destaca por una figura atlética, atributos que complementan una trayectoria profesional que abarca desde la modelaje hasta la gestión empresarial. Pulgarín cursó estudios en Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana y se ha enfocado en fortalecer la presencia femenina en espacios de liderazgo.

La modelo ha representado a Colombia en pasarelas internacionales y previamente portó la banda de Señorita Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza 2017, donde fue nombrada Virreina Nacional y designada para participar en Miss International 2017 en Tokio, Japón. Semana menciona su retorno exitoso a los certámenes, esta vez en el reality “Miss Universe Colombia” transmitido por el Canal RCN, que sirvió como plataforma para relanzar su carrera en los certámenes de belleza.

Vanessa Pulgarín se describe como una mujer resiliente, segura y luchadora, cualidades que resalta tanto en entrevistas como en declaraciones públicas. “Me interesa aprender, conocer, viajar y ayudar a las personas”, afirmó durante la competencia, subrayando que considera la belleza como una herramienta de inspiración y de cambio social.

Parte de su propuesta para Miss Universe Colombia enfatiza el compromiso con la salud mental, el deporte y el liderazgo femenino.

Un nuevo ciclo para Miss Universe Colombia

La coronación de Vanessa Pulgarín se produjo durante una gala en la que candidatas provenientes de Antioquia, Cauca, Magdalena, Risaralda y Santander disputaron los primeros lugares. Como resultado, Pulgarín sucede a Daniela Toloza, quien ejerció el título de Miss Universe Colombia 2024 y agradeció el respaldo del público con un mensaje en el que destacó su trabajo social con adultos mayores, comunidades Lgbt+ e infancia.

La vencedora llevará la nueva corona bautizada como 'Arte del Alma‘, obra de Kevin’s Joyeros, símbolo de la fusión entre tradición y modernidad dentro de la cultura colombiana. Según Semana, el certamen incluyó evaluaciones de habilidades comunicativas, dominio de idiomas, modelaje, etiqueta social, actividad física y conocimientos generales, lo que otorgó a Vanessa Pulgarín una alta puntuación total.

La nueva corona de la
La nueva corona de la Miss Universe Colombia 2025 - crédito Kevin's Joyeros

Trayectoria y perfil profesional de Vanessa Pulgarín

Vanessa Pulgarín Monsalve ha destacado como empresaria y modelo profesional. Su incursión en los certámenes de belleza empezó en 2016 y su carrera incluye experiencia en plataformas nacionales e internacionales, así como el liderazgo de proyectos sociales enfocados en salud mental y deporte.

Sus medidas son 84-67-100 y su peso es de 63 kilogramos. Su físico, perfil académico y vocación social la han posicionado como referente de resiliencia y disciplina.

En redes sociales, especialmente en Instagram, mantiene una comunicación activa con sus seguidores y comparte avances sobre sus proyectos personales y colaboraciones profesionales. Vive actualmente en Medellín, ciudad en la que nació y desde la cual impulsa campañas y eventos para promover la salud mental, el deporte y el empoderamiento femenino.

La nueva Miss Universe Colombia
La nueva Miss Universe Colombia apuesta por el liderazgo femenino y proyectos sociales, representando a Antioquia en el certamen mundial de belleza. - Captura de video Canal RCN

El camino hacia Miss Universo 2025

Colombia estará presente en Miss Universo 2025 gracias a la representación de Vanessa Pulgarín, quien portará la banda y corona nacional en la gala a celebrarse en Impact Challenger Hall, en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. Las expectativas, se centran en el liderazgo, la experiencia y el compromiso social que exhibe la nueva soberana.

En la competencia final, Miss Risaralda (Ángela Arcilla) fue la quinta finalista, seguida por Miss Magdalena (Sofía Donado Rojas), Miss Cauca (Marlyn Dinas Carabalí) y la virreina nacional, Miss Santander (Gloria Mutis). Esta edición del certamen reafirmó la diversidad regional y el potencial de las mujeres colombianas en escenarios internacionales.

La trayectoria de Vanessa Pulgarín refleja la combinación entre experiencia profesional, compromiso social y el dominio del escenario mediático, atributos que ahora serán el rostro de Colombia ante el concurso más importante de belleza mundial.

