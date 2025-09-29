Nataly Umaña confiesa que su infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue una decisión consciente: “si lo hice fue a propósito”

Nataly Umaña recordó a su ex Alejandro Estrada y dijo que la infidelidad con Melfi fue premeditada - crédito @natalyumanaa/Instagram

La controversia que rodeó la ruptura matrimonial de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en el programa La casa de los famosos Colombia volvió a cobrar fuerza con las recientes declaraciones de la actriz, quien admitió que su infidelidad fue una decisión planeada.

En una entrevista concedida al pódcast Inexpertas, de Bésame FM, Umaña abordó el episodio que, en marzo de 2024, la expuso ante millones de televidentes y desencadenó una ola de reacciones en redes sociales.

La ibaguereña, a pesar de estar casada con Estrada, se involucró sentimentalmente con Miguel Melfi, uno de sus compañeros en la competencia de famosos del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El 10 de marzo de 2024, la audiencia colombiana presenció en vivo y en directo el final del matrimonio entre Umaña y Estrada. Durante la transmisión, Alejandro le recriminó a la actriz el vínculo sentimental con el cantante panameño, lo que precipitó la ruptura definitiva de la pareja.

La actriz sorprendió con sus palabras sobre el rencor y el amor - crédito Nataly Umaña / Instagram

Este hecho, difundido y comentado en diferentes publicaciones de redes sociales, situó a Umaña en el centro de las críticas, muchas de las cuales cuestionaron la forma y el momento elegidos para poner fin a la relación.

Incluso, algunos criticaron su reacción a pesar de ser consiente de lo que estaba haciendo.

En su conversación con Inexpertas, Nataly Umaña reconoció que su comportamiento en el reality no fue fruto de la casualidad.

“De una u otra manera fue mi escape, yo sabía que había mil cámaras y si lo hice fue a propósito”, afirmó la actriz, subrayando que su decisión respondió a una situación personal compleja y no a un simple impulso.

Esta confesión, que reavivó el debate público, dejó en claro que la exposición mediática fue parte de una elección consciente.

Además, la actriz explicó que el desgaste de su matrimonio con Alejandro Estrada era profundo y previo a su participación en el programa.

Los usuarios criticaron a Alejandro Estrada por la manera que agarró el rostro de Nataly Umaña - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Según relató en la misma entrevista, la relación ya mostraba signos de deterioro que no eran evidentes para el público.

“Sí, estuvo muy mal, pero yo ya venía en una relación demasiado desgastada. Veníamos trabajando y habíamos hablado muchas veces terminar, pero ninguno de los dos tenía la valentía de hacerlo porque éramos dependientes”, agregó Nataly a su declaración.

Así las cosas, la ibaguereña dejó claro que esa ruptura, pública y sin compasión, más que dolor le generó un sentimiento de liberación a una situación que veía insostenible desde tiempo atrás que se presentara la infidelidad con Melfi.

La actriz, sin buscar excusas, señaló lo que consideró una reacción desproporcionada del público.

“No estoy diciendo que estuvo bien lo que pasó ahí, pero qué bueno por estas personas que me criticaron, porque el 90 % resultaron ser sanos emocionalmente”, manifestó con ironía durante la entrevista.

Nataly Umaña y Miguel Melfi de 'La casa de los famosos Colombia' quedaron en equipos diferentes y a ella le gustó el cambio - crédito cortesía Canal RCN

Por su parte, Alejandro Estrada tomó la decisión de ausentarse, enfocarse en sus proyectos y se dio una nueva oportunidad en el amor junto a Dominica Duque; sin embargo, la relación llegó a su fin después de unos meses.

Estrada, por su parte, en 2024 contó detalles de lo que sintió cuando puso fin a su relación con Umaña en medio de una entrevista con Tropicana. Allí contó que debido a lo público que se volvió el tema, tomó la decisión de hacerle frente al tema.

“Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, añadió Alejandro sin hacer mayor referencia al amorío que sostuvo Nataly Umaña Miguel Melfi en medio de la competencia.