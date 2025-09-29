Gustavo Petro confirmó nuevo viaje internacional, en medio de la polémica por su defensa a Palestina: estará en territorio árabe

El presidente de la República, Gustavo Petro, asistirá a un nuevo viaje internacional - crédito Ovidio González/Presidencia

En medio de la controversia que causó su presencia en Estados Unidos —tanto por su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) como por sus apariciones en plazas públicas de Nueva York, en las que incluso pidió a los soldados norteamericanos desobedecer al presidente Donald Trump—, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, confirmó el lunes 29 de septiembre un nuevo viaje.

Petro, al que el Gobierno de EE. UU. le revocará la visa, al considerarse que con la petición anteriormente mencionada violó la soberanía nacional de este país, compartió en sus redes sociales una comunicación enviada por la Embajada de Egipto en Bogotá; más precisamente el 3 de agosto, en la que fue invitado a un evento en El Cairo, pactada para el 11 de noviembre.

Según se conoció, el documento es una carta oficial enviada por Abdelfattah El-Sisi, presidente de la República, dirigida al jefe de Estado colombiano. La comunicación recalcó la invitación oficial al primer mandatario para asistir a la ceremonia de oficialización del Gran Museo Egipcio, con el que se prevé mostrar la colección será la más grande dedicada a una sola cultura y civilización.

El-Sisi resaltó en la misiva el valor simbólico de la inauguración, que coincide con el centenario del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. La carta hace énfasis en el objetivo de mostrar valores de tolerancia, diversidad y paz a través del evento, y reiteró la importancia de la presencia del presidente de Colombia, ya sea personalmente o mediante un representante de alto nivel.

