Natalia París destapó su apoyo a Abelardo de la Espriella y hasta habla de verlo como presidente en ‘Desnúdate con Eva’

La actriz y modelo Natalia París compartió anécdotas y opiniones personales durante su entrevista en el programa Desnúdate con Eva, donde recordó una etapa clave de su carrera relacionada con la exposición mediática, los prejuicios y el apoyo que recibió de Abelardo de la Espriella, abogado y actual figura pública. París relató cómo la polémica en torno a sus trabajos fotográficos de desnudo en la revista Soho derivó en ataques personales y rumores infundados.

En el diálogo, Natalia París enfatizó la admiración y la confianza que siente por Abelardo de la Espriella, recordando un episodio en el que él la defendió ante la polémica. “Amo a Abelardo. Una vez él me defendió en un caso y...”, afirmó, para después precisar la situación: “En un caso complicado para mí, porque en esa época que yo hacía desnudos, libros de desnudos en Soho, pues había como muchos prejuicios sobre mí y salió una chica, una señora con un libro que se llamaba las prepago”.

Según su testimonio, la publicación de este libro fomentó aún más los señalamientos hacia ella. Fue entonces cuando contrató al abogado, quien le ofreció una promesa clara: “Ni siquiera sabíamos quién era ni dónde localizarla. Y me dijo: ‘Deme tres días, yo en tres días yo la localizo’. Y obviamente, yo no sé, ese man todo lo que dice que va a hacer, lo hace. Es un tigre”. París aseguró que la determinación de De la Espriella le dio tranquilidad y la convenció de su capacidad para resolver situaciones difíciles. “Todo lo que dice que va a hacer, si es presidente, te lo aseguro que lo hace”, declaró, sugiriendo su respaldo a una eventual candidatura del abogado.

Durante la conversación, la actriz dejó clara su posición política al afirmar sin titubeos: “Obviamente”, cuando le preguntaron si votaría por Abelardo, reforzando su apoyo explícito hacia él como futuro candidato presidencial.

El programa incluyó una llamada telefónica improvisada a Abelardo de la Espriella, que recordó ante las cámaras una anécdota poco conocida. El abogado narró que coincidió con París cuando estaba próximo a casarse, momento en el que surgió un rumor atribuido a la periodista conocida como la “Negra Candela”, según el cual existía una supuesta relación sentimental entre ambos. “Cuando yo fui tu abogado y estaba a punto de casarme con Ana Lucía, salió un chisme de la Negra Candela. ¿Te acuerdas?”, preguntó. París confirmó el episodio, mientras Abelardo confesó la presión que afrontó en ese entonces: “Decían que tú y yo teníamos una relación. Y entonces mi mujer, mi futura esposa en ese momento, me decía: ‘Uy, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a aclarar eso?’. Y yo: ‘No, de ninguna manera voy a aclarar eso’”.

Entre risas, la actriz consideró anecdótico que hoy circulen versiones todavía más llamativas: “Y ahora más, imagínate, que, que Natalia París salió con el presidente”, ironizó, revelando cómo los rumores siguen formando parte de la exposición pública y el comentario mediático en su vida.

