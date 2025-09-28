Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Aunque el comunicado oficial señaló que el evento fue “pospuesto”, no se ha anunciado una nueva fecha, lo que mantiene en incertidumbre a los fanáticos sobre un posible regreso del rapero - crédito AP/Matt Slocum, archivo

Miles de fanáticos quedaron desconsolados en Bogotá la noche del sábado 27 de septiembre, cuando se confirmó la suspensión del esperado concierto de Kendrick Lamar en el escenario Vive Claro. Lo que prometía ser una de las presentaciones más importantes del año en Colombia terminó convirtiéndose en una jornada de frustración, disturbios y un debate sobre la organización de grandes espectáculos en el país.

La empresa Páramo Presenta, junto a la productora Live Nation y OCESA, explicó que los reembolsos se harán de forma automática a través de la plataforma Ticketmaster, para todos los compradores que adquirieron sus entradas directamente por este canal oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El procedimiento será sencillo: el dinero será devuelto al mismo método de pago utilizado en la compra, ya sea tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, los asistentes que compraron entradas en reventa, páginas no oficiales o a través de terceros deberán contactar directamente a esos vendedores, pues la organización dejó claro que no gestionará esos casos.

En el comunicado difundido tras la cancelación, las empresas organizadoras señalaron:

“En caso de reembolso, se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros, se deben contactar directamente con ellos. Live Nation, OCESA y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”.

Además la organización concretó que habrá reprogramación - crédito @paramopresenta / IG

¿Habrá nueva fecha para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

Aunque el comunicado oficial utilizó la palabra “pospuesto”, hasta el momento no se ha confirmado una nueva fecha para el concierto en Bogotá. Esto genera incertidumbre entre los seguidores del rapero estadounidense, ya que el Grand National Tour sigue adelante en países como Brasil, Argentina y Chile.

La capital colombiana era considerada una de las paradas más esperadas de la gira en Latinoamérica, pero por ahora no hay claridad sobre si el show será reprogramado o cancelado de manera definitiva.

¿Qué pasó en el Vive Claro?

El evento estaba programado para iniciar a las 4:00 p. m., pero la apertura de puertas nunca ocurrió. Con el paso de las horas, el ambiente entre los asistentes se tornó tenso. Finalmente, personal de logística anunció con megáfono que el concierto no se realizaría, lo que provocó protestas, disturbios e incluso intentos de ingreso forzado al recinto.

Las autoridades tuvieron que intervenir, mientras en redes sociales se multiplicaban los mensajes de indignación. Muchos fanáticos viajaron desde otras ciudades, gastando dinero en transporte y alojamiento, por lo que el simple reembolso de la boleta no compensa la pérdida económica ni la frustración emocional.

Reacciones y críticas

El concejal José Cuesta Novoa advirtió que la suspensión podría estar relacionada con fallas estructurales del Vive Claro, e incluso pidió el cierre del recinto. Esta versión coincidió con denuncias previas sobre presuntas irregularidades técnicas y logísticas en la construcción del escenario.

“Hoy lo dijimos en la Audiencia Pública contra el ruido. Este escenario presenta fallas técnicas estructurales en su construcción. Pedí al alcalde Carlos Fernando Galán el cierre inmediato de este escenario”, escribió.

El concejal José Cuesta Novoa pidió el cierre de Vive Claro. - crédito @jcuestanovoa/X

La concejala Quena Ribadeneira señaló en su cuenta de X que el caso refleja la falta de preparación para grandes conciertos en Bogotá, recordando que en febrero también fue cancelado el show de Shakira en Medellín por problemas estructurales.

En redes sociales, el descontento fue masivo. Videos mostraron a fanáticos reclamando con gritos e insultos a la organización. El precio de las entradas (que oscilaban entre 229.000 y 699.000 pesos más servicio) hizo que la molestia fuera aún mayor.

La visita cultural de Lamar antes del caos

Horas antes de la cancelación, Kendrick Lamar fue visto en la feria Artbo en Bogotá, donde disfrutó de las exposiciones artísticas sin ser reconocido por la mayoría de asistentes. Varias fotografías y videos del momento circularon en redes sociales, mostrando al artista en un ambiente completamente distinto al caos que se desató horas después en el Vive Claro.

Kendrick Lamar visitó Artbo previo a la cancelación de su concierto en Bogotá. - crédito @musictrendscol/X

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar es considerado uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. Con 17 premios Grammy y un Pulitzer de Música, ha sido aplaudido por su lírica profunda, su crítica social y su capacidad de fusionar géneros como el rap, jazz y funk.

En 2019 ya había conquistado al público colombiano en el Festival Estéreo Picnic, y su regreso a Bogotá era una de las fechas más esperadas del año. Sin embargo, la suspensión de este concierto reabre el debate sobre la logística y seguridad de los grandes eventos musicales en el país.