Jorge Herrera regresa a ‘MasterChef Celebrity’ tras decisión de los participantes: así fue la votación

El actor vuelve a la competencia culinaria luego de ser elegido por mayoría en una votación interna, generando expectativa entre seguidores y renovando la dinámica del programa con su retorno inesperado - crédito cortesía Canal RCN

El programa MasterChef Celebrity anunció el viernes, 26 de septiembre, el retorno de Jorge Herrera a la competencia televisiva, hecho que marcó un giro inesperado durante el reciente episodio.

La noticia causó revuelo entre los participantes luego de que la presentadora Claudia Bahamón, tras varios días de ausencia por motivos de salud, informara que existiría la posibilidad de que uno de los exparticipantes regresara al reality mediante una votación interna.

La conducción explicó que serían los propios concursantes quienes decidirían cuál de los siguientes cinco eliminados regresaría a la competencia: Jorge Herrera, Valeria, Luly Bossa, Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil. El proceso de selección se realizó por escrito y en secreto, con cada celebridad anotando en un papel el nombre de su elegido.

Jorge Herrera, confirmado para su retorno a las cocinas de MasterChef Celebrity, tras obtener la mayoría de votos de sus compañeros en una selección secreta - crédito Cortesía Canal RCN

El resultado de la votación dejó a Jorge Herrera como ganador, con seis votos a su favor. Valeria obtuvo cuatro votos, Luly Bossa resultó con uno y ni Andrea Guzmán ni Rodrigo Candamil recibieron respaldo por parte de sus excompañeros. De esta forma, el actor fue oficialmente confirmado como el próximo en volver a las cocinas del concurso.

Algunos participantes reconocieron que su apoyo a Herrera respondió al aprecio personal que desarrollaron durante la competencia. Otros admitieron un enfoque estratégico en su elección: “Sentíamos que, si votábamos por los demás eliminados, podían retornar competidores fuertes y ponernos en riesgo”, relató uno de los concursantes.

Con su regreso, Jorge Herrera se sumará al grupo integrado por Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, David Sanín, Alejandra Ávila, Pichingo, Michelle, Carolina Sabino y Luisfer Hoyos. Todos continuarán compitiendo por un cupo en el top 10 del programa culinario. El anuncio generó una oleada de reacciones positivas en redes, donde seguidores de Herrera celebraron su retorno y anticiparon nuevas controversias e interacciones en pantalla.

Los concursantes eligieron por votación escrita a Jorge Herrera, quien volverá a competir por un lugar en el top 10 de MasterChef Celebrity - crédito cortesía del Canal RCN

Hasta el momento, la producción no ha anunciado la fecha exacta para la reincorporación de Herrera a las cocinas de MasterChef Celebrity.

LuisFer Hoyos reaparece en MasterChef Celebrity, revela el motivo de su ausencia

El actor LuisFer Hoyos regresó a la competencia de MasterChef Celebrity, luego de varios días de ausencia que generaron incertidumbre entre los participantes y espectadores. Según explicó la producción durante el episodio emitido este viernes 26 de septiembre, su reaparición fue recibida con entusiasmo y curiosidad, ya que circulaban diferentes versiones sobre los motivos de su retiro temporal.

LuisFer Hoyos regresó a MasterChef Celebrity tras superar un cuadro de COVID-19 que lo mantuvo alejado de la competencia varios días - crédito cortesía Canal RCN

En su retorno, LuisFer Hoyos saludó a sus compañeros y fue recibido por la presentadora Claudia Bahamón, quien también había estado ausente por cuestiones de salud. Durante los saludos, el chef Nicolás de Zubiría comentó en tono de broma que los abrazos parecían los “abrazos de Judas”, sugiriendo que no todos los concursantes estaban contentos con su regreso.

Interrogado por la propia Claudia Bahamón sobre la razón de su ausencia, LuisFer Hoyos aclaró que se debió a complicaciones de salud. “Me dio COVID-19, nunca pensé que me fuera a dar tan duro, nunca me había dado, me cogió y me tumbó, quitó la pila completamente”, afirmó el actor ante la audiencia, despejando rumores previos sobre motivos distintos.

Además, mencionó cómo no le afectaban los comentarios de sus colegas: “Lo que piensen mis compañeros en qué estoy o no estoy me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie”.

En su reincorporación, LuisFer Hoyos recibió el delantal negro, símbolo de riesgo dentro de la competencia. De acuerdo con las reglas del reality, conservará esta condición hasta superar los próximos retos o, en caso contrario, enfrentará el desafío de eliminación con la posibilidad de abandonar el programa.

Al regresar, LuisFer Hoyos recibió el delantal negro, que deberá quitarse en los próximos retos para evitar la eliminación - crédito cortesía Canal RCN

La misma situación ocurrió con Valentina Taguado, quien también debió ausentarse durante algunos días por idénticas razones médicas y reingresó portando el delantal negro. Esta dinámica de ausencias y regresos se suma al clima de tensión, cuando los concursantes se mantienen enfocados en alcanzar un puesto en el top 10, etapa que seleccionará a los mejores del ciclo 2025 del reality gastronómico.