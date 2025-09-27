Colombia

Estados Unidos confirmó que revocará la visa de Gustavo Petro: con contundente mensaje explicó lo que motivó esta decisión

El Departamento de Estado señaló que el presidente colombiano incitó a la violencia y desobediencia en territorio estadounidense

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Petro ya no tendrá visa
Petro ya no tendrá visa para entrar a Estados Unidos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El 26 de septiembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en la Asamblea General de las Naciones Unidas que es necesario crear un “Ejército de Salvación del Mundo”, con el fin de “liberar” a Palestina. Luego de su discurso, participó en una manifestación en Nueva York, Estados Unidos, en la que anticipó que llevará esta iniciativa a los organismos internacionales para su discusión.

El mandatario colombiano, al dirigirse a una multitud que reclamaba acciones concretas en apoyo a la causa palestina, declaró su disposición a participar activamente en el terreno. “Estoy dispuesto a ir al campo de batalla”, afirmó Petro en su intervención, subrayando que la primera misión de este cuerpo internacional sería la “liberación” de ese país, siempre que la propuesta obtenga el respaldo necesario en la ONU.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Petro anuncia un llamamiento a
Petro anuncia un llamamiento a voluntarios colombianos para luchar en Gaza - crédito Europa Press

La iniciativa, según explicó el jefe de Estado, se fundamenta en el mecanismo United for Peace (Unidos para la Paz), que permite a la Asamblea General de la ONU coordinar acciones globales si cuenta con el apoyo de al menos dos terceras partes de los países miembros. Petro detalló además que este mecanismo abriría la puerta a una intervención internacional coordinada, con el objetivo de responder a crisis que, a su juicio, requieren una movilización más allá de los canales diplomáticos tradicionales.

En su discurso, el presidente colombiano enfatizó en que la constitución de este ejército no debe limitarse a la participación de los Estados. Por eso, propuso que la fuerza se nutra de la movilización voluntaria de millones de ciudadanos en todo el mundo. “Esperamos que millones de hombres y mujeres de todo el planeta decidan configurar los primeros destacamentos del ‘Ejército de la Salvación’. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos”, sostuvo.

Estados Unidos revocará la visa
Estados Unidos revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro - crédito X

En reacción a su discurso en las calles de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos anunció que revocará la visa del primer mandatario colombiano por sus acciones, que incitaron la violencia y la desobediencia. “Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, escribo el Departamento de Estado en X.

Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos por los discursos de Petro en la ONU

El presidente colombiano, que lanzó duros señalamientos contra el mandatario Donald Trump, de Estados Unidos, provocó la reacción de los diplomáticos norteamericanos - crédito Presidencia

Durante su intervención, del 24 de septiembre de 2025, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Petro dedicó una parte sustancial de su discurso a refutar las críticas de Estados Unidos sobre la falta de compromiso de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente colombiano rechazó las acusaciones de Washington, que señalaban un incumplimiento de los acuerdos bilaterales en materia antidrogas, y cuestionó la efectividad de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump.

En ese contexto, Petro denunció que las acciones estadounidenses, como los bombardeos en el Caribe y la descertificación de Colombia, no reflejan la realidad de los esfuerzos de su administración. El mandatario afirmó en la ONU: “Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio. En los años 2023 y 2024 fueron los años en que más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa”.

La delegación estadounidense se retiró del recinto antes de que iniciara el discurso de Gustavo Petro, como señal de rechazo a las afirmaciones que ha hecho contra el gobierno de Donald Trump.

Luego de este episodio, un portavoz del Departamento de Estado declaró al diario El Tiempo que “las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, en referencia a la salida de los diplomáticos estadounidenses del recinto. Esta escueta declaración subrayó la decisión de Washington de manifestar su desacuerdo de manera visible, sin entrar en un intercambio verbal con el mandatario colombiano.

Temas Relacionados

Estados UnidosVisaGustavo PetroVisa PetroMarchasPetro protestaONUPetro en Nueva YorkDepartamento de EstadoColombia-Noticias

Más Noticias

Así se encuentra Néiser Villarreal para el Mundial de Chile con la selección Colombia sub-20: técnico César Torres dio detalles

El atacante venía recuperándose de una lesión con el combinado juvenil, por eso no participó de los últimos amistosos previos al debut ante Arabia Saudita

Así se encuentra Néiser Villarreal

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Juan Camilo Gallego también reveló que el mejor amigo de DJ Regio Clown también se encuentra en la clandestinidad

Mánager de B King está

Abelardo de la Espriella puso a cantar a Lina Garrido para enviar un jocoso mensaje a Vicky Dávila: “La clave es la unidad”

El precandidato presidencial señaló que el objetivo para las elecciones de 2026 es derrotar el petrismo

Abelardo de la Espriella puso

La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón: en menos de una hora estarán listas

La receta combina masa de maíz, relleno de camarones y un toque de leche de coco, logrando un frito dorado y aromático que destaca en celebraciones y reuniones familiares en las costas del país

La receta tradicional de unas

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

La joven se mostró afectada por las críticas, pero se defendió con seguridad, hasta invitó a su abuela al video para confirmar si pasó o no por el quirófano

Hija de Mario Yepes reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Mánager de B King está

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

Aida Victoria Merlano se pronunció acerca de su ruptura con Juan David Tejada: “Simplemente me separé”

Deportes

Jhon Lucumí fue espiado por

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar

Selección Colombia sufriría en el Mundial de 2026: Donald Trump lanzó dura advertencia por situaciones “peligrosas”

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no

Juan Pablo Montoya habló de la crisis de resultados de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1: aportó una posible solución