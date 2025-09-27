El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Andrea Valdiri sorprende al comerse un ojo de vaca crudo antes de su combate con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El video en el que la influencer Andrea Valdiri consume un ojo de vaca crudo se convirtió en tendencia en redes sociales, generando una oleada de reacciones que oscilaron entre la sorpresa, el asombro y el rechazo.

La creadora de contenido y bailarina barranquillera compartió con sus seguidores el momento exacto en el que, acompañada de su pareja, el empresario Juan David Sepúlveda, cortó la capa externa del ojo y, entre risas y gestos de nerviosismo, se atrevió a probar el interior del peculiar alimento.

La escena, difundida a través de historias en su cuenta de Instagram, fue presentada como parte de su “secreto de energía” en la preparación previa al combate que protagonizará frente a Yina Calderón en el evento Stream Fighters 4.

La elección de este alimento no fue casual, según explicó Andrea Valdiri en sus redes sociales, se trata de una receta tradicional que, en algunas regiones de Colombia, las abuelas consideran una fuente importante de vitaminas y nutrientes.

El insólito secreto de energía de Andrea Valdiri: así fue el momento en que probó un ojo de vaca crudo - crédito @andreavaldirisos/IG

La influencer detalló que, pese a que el sabor le resultó desagradable y la textura le recordó a “tragar un gargajo en medio de una gripa”, consumió el ojo de vaca convencida de que le aportaría fuerza y vitalidad para el enfrentamiento.

“Es una receta para tener una mayor fuente de vitaminas”, afirmó, subrayando la creencia popular sobre los beneficios energéticos de este alimento.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, pues muchos usuarios manifestaron su incredulidad y aseguraron que jamás se atreverían a probar algo similar, mientras que otros no pudieron contener la risa ante los gestos de incomodidad de Andrea Valdiri durante la degustación y hubo quienes la criticaron por compartir ese tipo de contenido.

“Después de que tú te enredas con un carnicero, esta es la vitamina. Esta es la vitamina que te dan. Ojito”, empezó diciendo Andrea, mientras que mostraba el alimento que tenía pensado ingerir.

“Esa es la vitamina real. El iris”, dijo Juan David Sepúlveda, justo antes de agarrar un ojo con su mano y chuparlo como si de una salsa se tratara.

Novio de Andrea Valdiri le enseña a comer ojo de vaca para tener energía - crédito @andreavaldirisos/IG

“Ah, no tan chévere. (risa nerviosa) Mmmmmm”, reaccionó Andrea Valdiri con cara de impacto cuando vio a su pareja comerse esa parte del cuerpo de la vaca.

“Es bueno. Es la vitamina. Amor, te lo juro por Dios, que no sabe a nada”, aseguró Juan David Sepúlveda.

"Eso es lo que yo me tengo que tomar para coger fuerzas y acabar con el nido de la perra. ¿Verdad? (sonidos de asco) Ahí está. Bueno, cuando me hagan el examen de dopping, quiero que veas, mi amor, cuál es la vitamina. Te va a salir ojo ahí en el examen. (Sonidos de asco)”, expresó Andrea Valdiri justo antes de tomar el ojo y consumirlo.

El video se viralizó en cuestión de minutos, alimentando el debate sobre los límites de las prácticas alimenticias poco convencionales y el impacto de estas acciones en la imagen pública de las celebridades.

Por su parte, Juan David Sepúlveda respaldó la decisión de su pareja, señalando que este tipo de prácticas buscan no solo aportar energía adicional, sino también prepararla mentalmente para el combate.

Andrea Valdiri comió ojo de vaca para tener energía previo a su pelea con Yina Calderón - crédito @andreavaldirisos/IG

“Él (Juan David Sepúlveda) me dijo que con esto (comiendo ojo de vaca crudo) voy a acabar con todo. Ahora sí que se agarren, me tomé mi ojito con cafecito”, dijo Andrea.

La escena dejó en evidencia la disposición de la influencer a ir más allá de lo habitual con tal de alcanzar un estado óptimo para el enfrentamiento, incluso si eso implica probar recetas que generan rechazo en buena parte de su audiencia.