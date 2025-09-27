Cintia Cossio presenta el rostro de su hijo Lorenzo con un emotivo video en redes sociales: “Mamá de hombres”

La influenciadora compartió imágenes inéditas de su bebé recién nacido en Instagram, generando miles de reacciones y comentarios sobre el parecido familiar y su rápida recuperación tras la cesárea - crédito @soycintiacossio/ Instagram

La influenciadora Cintia Cossio compartió por primera vez el rostro de su hijo Lorenzo en un emotivo video difundido en sus redes sociales, donde suma cerca de ocho millones de seguidores.

La grabación, que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, presenta a la creadora de contenido cargando a su bebé recién nacido y luego acostándolo delicadamente para mostrar su cara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la imagen también aparecen Cintia y su hijo mayor, Thiago, quien observa a su hermano menor en una escena de ternura familiar. “Mamá de hombres”, escribió en la descripción de la publicación.

El nacimiento de Lorenzo se produjo el pasado 1 de septiembre, resultado de la reconciliación de Cintia Cossio con el también creador de contenido Jhoan López. La influenciadora reveló que el parto fue por cesárea, a pesar de sus intenciones de tener un parto natural. “Me preparé para dar a luz de manera natural, pero tuve algunas complicaciones”, detalló en sus historias recientes.

La creadora de contenido compartió una emotiva publicación junto a sus dos hijos - crédito @soycintiacossio/ Instragram

Desde la llegada del pequeño, Cintia Cossio se mostró entusiasmada y agradecida en las redes sociales, donde documentó algunos momentos de su maternidad. Hasta ahora, había preferido mantener en privado el rostro de su hijo, decisión que cambió con la publicación del reciente video. La presentación oficial de Lorenzo generó numerosos comentarios de seguidores que señalaron el parecido del bebé tanto con ella como con su hermano y su padre.

En medio de la felicidad familiar, Cintia Cossio también confesó que enfrenta algunas dificultades de salud tras el parto. “Estoy hospitalizada en casa, me ponen medicina intravenosa, me han chuzado como 18 veces esta semana, pero no en la forma que me gusta jajaj. Me dio mastitis”, reveló la influenciadora, quien se recupera bajo supervisión médica. Además, aseguró que Lorenzo se encuentra en perfecto estado de salud pese a las preocupaciones iniciales.

La publicación de Cintia Cossio no solo despertó felicitaciones por sus hijos sino también halagos por su pronta recuperación física después del nacimiento de Lorenzo, la cual atribuyó a sus buenos hábitos alimenticios y a la práctica constante de ejercicio. Con este gesto, la influenciadora paisa continúa conectando con su audiencia y narrando los desafíos y alegrías de su maternidad.

El hermano de Cintia bromeo sobre el mensaje de su reciente video en Instagram - crédito @soycintiacossio/ Instagram

En medio de la acogida por la publicación, su hermano Yeferson Cossio bromeó sobre el video, pues Cintia usa un audio que dice “no tengo mucho por ofrecerte”, lo que desató la burla de su familiar.

“‘No tengo mucho que ofrecerte’ dice la mamá millonaria. 😂La cuna del niño cuesta como 5 veces lo que cuesta mi cama. Tiene más ropa Gucci que yo; ¡hasta las pañaleras! Tiene un trapo para limpiarle la mierda que es literalmente Gucci”, comentó Yeferson.

Cintia Cossio debió ser hospitalizada tras fiebre alta y complicaciones posparto

La creadora de contenido Cintia Cossio generó preocupación entre sus seguidores tras aparecer en un hospital pocos días después del nacimiento de su hijo Lorenzo. La alerta se encendió a raíz de un video publicado por su pareja, Jhoan López, donde ambos informaron que la influencer debió ser atendida de urgencia debido a un episodio de fiebre alta que encendió las alarmas sobre su salud en el postparto.

López fue el encargado de revelar que Cintia había tenido problemas de salud tras el parto de su segundo hijo - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Según explicó Jhoan López en la grabación, la situación se desencadenó cuando Cintia presentó un pico febril que alcanzó los 40 grados centígrados. “Llegó a 40 de fiebre. Le dio mastitis”, aseguró el creador de contenido. La mastitis es una inflamación de la mama común en el postparto, provocada por infecciones o bloqueos en los conductos lácteos, y puede acompañarse de síntomas intensos como fiebre, dolor y malestar general.

A pesar de que no precisaron el origen exacto de la complicación, la pareja destacó que Cintia Cossio siempre ha sido cuidadosa con los hábitos de alimentación y extracción de leche tras el parto.

El emotivo pedido de Yeferson Cossio tras el nacimiento de Lucca, el hijo de Cintia Cossio - crédito @soycintiacossio/IG

“Lo que más me sorprende es que Cintia es súper juiciosa y fue de un momento a otro, se acostó a dormir y se levantó con mastitis”, expresó López. Por su parte, Cintia agregó: “No entendemos por qué, yo soy muy juiciosa alimentando y extrayendo”.