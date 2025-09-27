Colombia

Cintia Cossio presenta el rostro de su hijo Lorenzo con un emotivo video en redes sociales: “Mamá de hombres”

La influenciadora reveló a sus seguidores la primera imagen de su bebé, compartiendo un tierno momento con sus dos hijos y dando detalles sobre su recuperación tras el parto por cesárea

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La influenciadora compartió imágenes inéditas
La influenciadora compartió imágenes inéditas de su bebé recién nacido en Instagram, generando miles de reacciones y comentarios sobre el parecido familiar y su rápida recuperación tras la cesárea - crédito @soycintiacossio/ Instagram

La influenciadora Cintia Cossio compartió por primera vez el rostro de su hijo Lorenzo en un emotivo video difundido en sus redes sociales, donde suma cerca de ocho millones de seguidores.

La grabación, que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, presenta a la creadora de contenido cargando a su bebé recién nacido y luego acostándolo delicadamente para mostrar su cara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la imagen también aparecen Cintia y su hijo mayor, Thiago, quien observa a su hermano menor en una escena de ternura familiar. “Mamá de hombres”, escribió en la descripción de la publicación.

El nacimiento de Lorenzo se produjo el pasado 1 de septiembre, resultado de la reconciliación de Cintia Cossio con el también creador de contenido Jhoan López. La influenciadora reveló que el parto fue por cesárea, a pesar de sus intenciones de tener un parto natural. “Me preparé para dar a luz de manera natural, pero tuve algunas complicaciones”, detalló en sus historias recientes.

La creadora de contenido compartió
La creadora de contenido compartió una emotiva publicación junto a sus dos hijos - crédito @soycintiacossio/ Instragram

Desde la llegada del pequeño, Cintia Cossio se mostró entusiasmada y agradecida en las redes sociales, donde documentó algunos momentos de su maternidad. Hasta ahora, había preferido mantener en privado el rostro de su hijo, decisión que cambió con la publicación del reciente video. La presentación oficial de Lorenzo generó numerosos comentarios de seguidores que señalaron el parecido del bebé tanto con ella como con su hermano y su padre.

En medio de la felicidad familiar, Cintia Cossio también confesó que enfrenta algunas dificultades de salud tras el parto. “Estoy hospitalizada en casa, me ponen medicina intravenosa, me han chuzado como 18 veces esta semana, pero no en la forma que me gusta jajaj. Me dio mastitis”, reveló la influenciadora, quien se recupera bajo supervisión médica. Además, aseguró que Lorenzo se encuentra en perfecto estado de salud pese a las preocupaciones iniciales.

La publicación de Cintia Cossio no solo despertó felicitaciones por sus hijos sino también halagos por su pronta recuperación física después del nacimiento de Lorenzo, la cual atribuyó a sus buenos hábitos alimenticios y a la práctica constante de ejercicio. Con este gesto, la influenciadora paisa continúa conectando con su audiencia y narrando los desafíos y alegrías de su maternidad.

El hermano de Cintia bromeo
El hermano de Cintia bromeo sobre el mensaje de su reciente video en Instagram - crédito @soycintiacossio/ Instagram

En medio de la acogida por la publicación, su hermano Yeferson Cossio bromeó sobre el video, pues Cintia usa un audio que dice “no tengo mucho por ofrecerte”, lo que desató la burla de su familiar.

“‘No tengo mucho que ofrecerte’ dice la mamá millonaria. 😂La cuna del niño cuesta como 5 veces lo que cuesta mi cama. Tiene más ropa Gucci que yo; ¡hasta las pañaleras! Tiene un trapo para limpiarle la mierda que es literalmente Gucci”, comentó Yeferson.

Cintia Cossio debió ser hospitalizada tras fiebre alta y complicaciones posparto

La creadora de contenido Cintia Cossio generó preocupación entre sus seguidores tras aparecer en un hospital pocos días después del nacimiento de su hijo Lorenzo. La alerta se encendió a raíz de un video publicado por su pareja, Jhoan López, donde ambos informaron que la influencer debió ser atendida de urgencia debido a un episodio de fiebre alta que encendió las alarmas sobre su salud en el postparto.

López fue el encargado de
López fue el encargado de revelar que Cintia había tenido problemas de salud tras el parto de su segundo hijo - crédito @soycintiacossio/ Instagram

Según explicó Jhoan López en la grabación, la situación se desencadenó cuando Cintia presentó un pico febril que alcanzó los 40 grados centígrados. “Llegó a 40 de fiebre. Le dio mastitis”, aseguró el creador de contenido. La mastitis es una inflamación de la mama común en el postparto, provocada por infecciones o bloqueos en los conductos lácteos, y puede acompañarse de síntomas intensos como fiebre, dolor y malestar general.

A pesar de que no precisaron el origen exacto de la complicación, la pareja destacó que Cintia Cossio siempre ha sido cuidadosa con los hábitos de alimentación y extracción de leche tras el parto.

El emotivo pedido de Yeferson
El emotivo pedido de Yeferson Cossio tras el nacimiento de Lucca, el hijo de Cintia Cossio - crédito @soycintiacossio/IG

“Lo que más me sorprende es que Cintia es súper juiciosa y fue de un momento a otro, se acostó a dormir y se levantó con mastitis”, expresó López. Por su parte, Cintia agregó: “No entendemos por qué, yo soy muy juiciosa alimentando y extrayendo”.

Temas Relacionados

Cintia Cossiohijo de Cintia CossioLorenzo hijo de Cintia Cossiomastitis pospartoYeferson CossioColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Colombianos deberán someterse a control biométrico para ingresar a Europa desde el 12 de octubre de 2025: en qué consiste la medida

Quienes viajen desde Colombia a países europeos enfrentarán un nuevo sistema automatizado que recopilará huellas, fotos y datos personales en los puntos de entrada del continente

Colombianos deberán someterse a control

Colombiana en España denuncia que su jefe le pidió neutralizar su acento paisa, en un nuevo caso de glotofobia: “Es triste”

La falta de reconocimiento legal y la escasa representación en los medios refuerzan prejuicios y dificultan la inclusión

Colombiana en España denuncia que

Rapero cubano Al2 lanzó fuerte sesión contra el presidente: “Colombia, te quiero, pero Petro miente al pueblo entero”

La sesión titulada ‘HipHop Con100cia #48’, junto a DJ Figu, fue publicada en YouTube el viernes 26 de septiembre de 2025. En ella, el rapero cubano, también conocido como El Aldeano, recordó varias de las principales polémicas del Gobierno de Gustavo Petro

Rapero cubano Al2 lanzó fuerte

Paola Holguín denunciará a Petro por “abuso de autoridad” y “ofensa a diplomáticos” tras sus declaraciones contra Estados Unidos

Holguín advirtió que las declaraciones del jefe de Estado comprometen la estabilidad del país, deterioran la relación bilateral con Washington y distraen la atención de la grave crisis de seguridad

Paola Holguín denunciará a Petro

Radiólogo fue asesinado a puñaladas frente al Hospital donde laboraba en Antioquia

El agresor del ataque, identificado como Luis Alberto Rojas Hurtado, fue capturado horas después con un arma blanca que presuntamente sería la del homicidio

Radiólogo fue asesinado a puñaladas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

El poderoso mensaje de Paulina

El poderoso mensaje de Paulina Vega sobre la vida privada y el bienestar, que está dando de qué hablar

La familia de B King desmiente rumores sobre el crimen: “No fue un ajuste de cuentas”

Aida Victoria Merlano reaparece en una fiesta y con comentarios de despecho tras confirmar su separación de Juan David Tejada

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Deportes

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”

Así se vivían los clásicos entre Nacional y Millonarios en los años 90: se reveló emotivo e histórico video del ambiente en el Atanasio Girardot

Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”