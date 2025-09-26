Colombia

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

La creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ decidió realizarse dos intervenciones en los últimos meses, y documentó todo el proceso

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La rusa señaló que se sometería a una rinoplastia y una lipoescultura en su cuerpo - crédito @la_rusayana/Instagram

Yana Karpova, creadora de contenido conocida como “La Rusa”, anunció este jueves 25 de septiembre que se sometió a una rinoplastia y una lipoescultura con el cirujano plástico Luis Devoz. La intervención fue realizada por el especialista, quien es miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Originaria de Moscú, Rusia, Karpova llegó a Colombia atraída por el género urbano y ganó notoriedad por su contenido que explotaba su gusto por el país y su adapación como extranjera a las dinámicas del país.

Esa popularidad terminó dándole la oportunidad de sumarse al elenco de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Aunque su presencia en el programa fue breve, le permitió mostrarse a una audiencia mayor, y hasta le permitió conocer a su actual pareja, Marlon Solórzano.

La creadora de contenido compartió un contenido de preparación - crédito @la_rusayana/Instagram

Sobre estas intervenciones, Yana afirmó: “Espero aceptar la nueva versión de mí que viene muy pronto. Amarme, cuidarme y fortalecer mi belleza aún más”. A esto sumó una curiosa indirecta: “Sí, ya no necesito usar filtros en mis fotos, pero tú sigue usándolo, querida. ¡Muack!”.

Luego, la influenciadora compartió un video previo a las intervenciones, en el que mostró su outfit, los medicamentos y los implementos personales que necesitaría para la ocasión. “Estoy súper emocionada. Sé que todo va a salir espectacular y estoy súper lista, la verdad. Pero sé que me van a coger los nervios allá en el hospital”, reconoció.

El especialista la recibió y le dio un parte de tranquilidad, asegurando que todo saldría bien. No pasó mucho tiempo antes de que mostrara los resultados de ambas intervenciones.

El especialista compartió los resultados de la intervención estética - crédito @la_rusayana/Instagram

Primero se presentó el cambio con la lipoescultura, que generó reacciones divididas: algunos consideraron que el trabajo del especialista fue el adecuado, mientras que otros manifestaron su inconformidad con el resultado. Ante esto, el propio doctor aclaró en los comentarios: “Lo bonito de la cirugía es que siempre es personalizada. Lo importante es que la paciente está feliz con su resultado”.

Cabe recordar que, tiempo atrás, Yana se sometió a una rinoplastia, en la que el trabajo se centró en reducir la anchura de su nariz y hacerla más definida.

El doctor compartió el resultado
El doctor compartió el resultado de la rinoplastia realizada a Yana Karpova - crédito @dr.luisdevoz/Instagram

Yana Karpova aclaró si “le bajó” el novio a Melissa Gate

Estas mejoras estéticas se produjeron días después de que la rusa respondiera a rumores en redes sobre su relación con Marlon Solórzano, así como con Melissa Gate.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Karpova negó haber intervenido en una relación entre Solórzano y Gate, afirmando: “Ellos nunca salieron, ni hablaron fuera de la casa, nunca tenían comunicación, ni citas, ni relación, ¿ok?”.

La controversia surgió cuando le preguntaron si le “bajó el novio” a Gate, a lo que Karpova reiteró que no existió una relación sentimental entre ellos fuera del reality show. La modelo contó que su relación con Solórzano está en una etapa temprana y que ambos buscan conocerse y fortalecer su vínculo. “Estoy aprendiendo cosas que le gustan a él y las cosas que no le gustan y vamos a ver qué es lo que va a pasar”, comentó.

Sobre la fidelidad, Karpova respondió que no perdonaría una infidelidad. Tras su ruptura con Cris Valencia, se conoció un video donde Karpova y Solórzano aparecen demostrando afecto, lo que motivó más comentarios y especulaciones en redes.

A pesar de rumores de que la relación podría ser una estrategia para promover la carrera musical de Karpova en Colombia, ambos han declarado públicamente su vínculo. La pareja explicó que comenzaron siendo amigos y que la relación evolucionó. Solórzano detalló que el interés entre él y Gate no progresó fuera del programa por falta de comunicación, mencionando: “Eso es un tema que no fluyó… no hemos hablado y no fluyó”.

