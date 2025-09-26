Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Desaparición de Angie Miller causa alarma en Ciudad de México - crédito @soyangiemilleroficial_/ Instagram

La desaparición de Angie Miller, actriz de cine para adultos vinculada recientemente al músico B King, ha generado alarma y desconcierto en Ciudad de México.

Según información exclusiva obtenida por Univisión, Miller fue vista por última vez el martes 23 de septiembre a las 19:00 horas, cuando salió de su domicilio en la Colonia del Valle, dejando a su hija de 2 años al cuidado de la nana.

Desde entonces, su paradero es desconocido y su entorno vive momentos de angustia, marcado por el temor a denunciar ante las autoridades por posibles represalias de una organización criminal.

De acuerdo con el reporte de Univisión, la joven, a quien los medios han identificado como la supuesta pareja de B King, desapareció hace dos días sin dejar rastro.

Angie Miller, vinculada a B King, desaparece y crece la preocupación - crédito Facebook / Comisión de Búsqueda CDMX

“Me piden, por favor, que comparta con toda nuestra audiencia que en medio de nuestra investigación por la desaparición y muerte de los dos músicos colombianos, hemos hablado con muchas de las partes y una persona implicada en este caso nos pidió ayuda para publicar que desde hace cuarenta y ocho horas la joven con la que Byron compartió sus últimas cuarenta y ocho horas, llamada Angie Miller, a la que los medios han apodado como la nueva supuesta pareja de B King, está desaparecida. Nos cuentan que salió a las 7 p.m. de este pasado martes, hace dos días, de su casa en Colonia del Valle, en Ciudad de México, que dejó a su hija de 2 años con la nana en la casa y que desde ese entonces no saben absolutamente nada de ella”, indicó Álex Rodríguez, periodista de Univisión.

De acuerdo con lo que mencionó Rodríguez en el video que también se publicó en las redes sociales del medio mencionado, personas cercanas a Miller relataron que la última vez que se supo de ella, se dirigía a atender asuntos relacionados con su profesión.

La preocupación se intensificó al constatar que su hija permanece bajo el resguardo de la nana desde la noche de la desaparición, sin que nadie haya logrado establecer contacto con la madre.

El entorno de Miller y el equipo de B King atraviesan una situación de extrema tensión, pues el mánager de la actriz se encuentra desesperado y ha manifestado temor a hablar públicamente sobre el caso, según confirmó el periodista del medio.

La desaparición de Angie Miller sacude a Ciudad de México y pone en alerta al entorno de B King - crédito @soyangiemilleroficial_ y @bkingoficial/Instagram

“Les cuento que el mánager de esta joven, de Angie Miller, está desesperado y tiene miedo a hablar, me dicen... Les muestro el desespero del equipo de Angie y de algunas personas de su entorno relacionado con cuestiones estéticas, mensajes donde no logran contactar a la joven y confirma que está desaparecida”, indicó el periodista, mientras mostraba algunas capturas de conversaciones.

En otro clip, publicado en su perfil de X, el reportero aseguró que “El mánager de la joven está desesperado y tiene miedo a hablar y denunciar esta desaparición porque detrás hay amenazas de algún tipo de grupo criminal”.

De igual manera, dijo que el equipo de B King comparte ese miedo, lo que ha dificultado la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.

Según la información a la que ha tenido acceso el periodista de Univisión, el mánager de B King no puede regresar a Colombia y estaría gestionando una solicitud de asilo político, motivado por el temor a represalias de una organización criminal vinculada al caso.

La desaparición de Angie Miller sacude a Ciudad de México y pone en alerta al entorno de B King - crédito @alexrodrigueztv/IG

Juan Camilo Gallego, mánager del cantante Bayron Sánchez, más conocido como B King, fue entrevistado por la emisora W Radio y aseguró que teme por su vida debido a esas amenazas que ha recibido, a lo que se suma que la fiscalía le dijo que no puede salir del país.

“Yo fui la persona que puse la denuncia, yo puse la cara a los medios, tengo mucho miedo la verdad”, expresó el mánager de B King en la conversación.

En los días previos a su desaparición, Miller se mostró activa en redes sociales y el último mensaje que compartió, tras enterarse de la muerte de Byron, fue contundente: “Odio a México”.

La incertidumbre sobre el paradero de Angie Miller persiste, mientras su hija continúa bajo el cuidado de la nana y su círculo cercano mantiene la esperanza de recibir noticias.