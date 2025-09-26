Silvestre Dangond y Fonseca brillan con la nueva versión de ‘La Indiferencia’ en los Premios Juventud 2025

El lanzamiento se da en un año especialmente significativo para Dangond, quien recientemente ha vuelto a posicionarse en los primeros planos de la música latina - crédito @silvestredangond /IG

Silvestre Dangond, una de las figuras más reconocidas del vallenato contemporáneo, acaba de presentar al público su nuevo sencillo titulado La Indiferencia, grabado en colaboración con el reconocido cantautor colombiano Fonseca.

Esta unión artística reviste particular importancia, no solo porque ambos músicos gozan de gran proyección nacional e internacional, sino porque la pieza representa un paso relevante en la trayectoria musical de Dangond.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El lanzamiento se da en un año especialmente significativo para Dangond, quien recientemente ha vuelto a posicionarse en los primeros planos de la música latina gracias a su nominación a los Premios Juventud. Este galardón, que reconoce la popularidad y la calidad de la música latina, reafirma el peso de su carrera y la respuesta de su audiencia a cada uno de sus proyectos.

‘La Indiferencia’ y un nuevo aire

Este debut como sencillo grabado otorga a la composición un aire renovado y emotivo, representando un homenaje a las raíces del vallenato - crédito @silvestredangond / IG

La canción La Indiferencia tiene como autor a Lucho Alonso, reputado compositor colombiano. A lo largo de los años, el tema se ha consolidado como un favorito entre los asistentes a los conciertos de Dangond, convirtiéndose en un elemento recurrente de su repertorio en vivo, pese a que nunca se había presentado hasta ahora en una versión de estudio.

Este debut como sencillo grabado otorga a la composición un aire renovado y emotivo, representando un homenaje a las raíces del vallenato y una muestra de la evolución artística de ambos intérpretes. El estreno se programó para coincidir con la transmisión de los Premios Juventud en Miami el jueves 25 de septiembre de 2025, en una velada donde Dangond y Fonseca compartieron escenario y complicidad con colegas, invitados y seguidores, fusionando música y celebración en una noche cargada de sentimientos.

Al referirse a este proyecto, Silvestre Dangond manifestó en entrevista con Premios Juventud su entusiasmo y el vínculo personal que lo une al tema: “La Indiferencia siempre ha sido una canción muy especial para mí y para mi público. Tenía pendiente grabarla en estudio y hacerlo junto a Fonseca, un artista y amigo a quien admiro profundamente, lo hizo todavía más significativo. Nuestra hermandad musical ya quedó marcada con Cartagena, y ahora volvemos a encontrarnos para darle nueva vida a este tema que tanto nos une con la gente.”

El estreno se programó para coincidir con la transmisión de los Premios Juventud en Miami el jueves 25 de septiembre de 2025 - crédito @silvestredangond / IG

Por su parte, Fonseca resaltó la importancia de la colaboración y el valor emocional del reencuentro entre ambos músicos: “Silvestre no es solo un gran amigo que me ha dado la música, soy silvestrista de corazón y compartir nuevamente una canción juntos es muy emocionante. Llevo años gozándome la versión original de La Indiferencia y que ahora me haya invitado a cantarla con un sonido nuevo me alegra el alma.”

La canción ya está en plataformas digitales

Con este lanzamiento, Dangond demuestra su compromiso constante con la importancia de rescatar clásicos y revitalizarlos para nuevos públicos. Además, la colaboración refuerza los lazos entre dos exponentes de la música colombiana que, a través de su arte, se proyectan como embajadores del talento nacional a nivel internacional.

La Indiferencia ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, facilitando el acceso de los fanáticos y acercando el sonido renovado tanto a antiguos seguidores como a nuevas generaciones.

Al referirse a este proyecto, Silvestre Dangond manifestó en entrevista con Premios Juventud su entusiasmo y el vínculo personal que lo une al tema - crédito @silvestredangond/Instagram

Este sencillo marca un nuevo capítulo en la carrera de Dangond, que recientemente presentó el álbum El Último Baile junto a su acordeonero de siempre, Juancho de la Espriella. Este trabajo, catalogado como una etapa profundamente introspectiva y emocional en su trayectoria, fue celebrado con tres conciertos con localidades agotadas en el Parque de la Leyenda Vallenata de Valledupar, ciudad natal del artista.

Dichos conciertos, convertidos en auténticas fiestas populares, pusieron de relieve la conexión única de Silvestre Dangond con sus seguidores y la importancia de Valledupar como epicentro cultural del vallenato.

Actualmente, el artista se encuentra desarrollando una gira por estadios en Colombia, evento que confirma su papel como uno de los músicos más influyentes en el panorama latinoamericano. El impacto de su música continúa creciendo, respaldado por el fervor de una comunidad de oyentes que no ha dejado de apoyarlo en cada etapa.