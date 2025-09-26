Luisfer Hoyos vuelve a ‘MasterChef Celebrity’ después de polémica por su larga ausencia: “Lo que piensen me tiene sin cuidado”

La falta del actor en los últimos retos ha generado expectativa sobre si podrá reincorporarse, mientras la producción mantiene la incertidumbre respecto a su destino en la cocina - crédito cortesía Canal RCN

El regreso de Luisfer Hoyos a Masterchef Celebrity ya tiene fecha confirmada y causó diversas reacciones entre los seguidores del programa y sus propios compañeros de competencia.

Después de varios días de ausencia provocados por problemas de salud, el actor estará de vuelta en la cocina este viernes 26 de septiembre a las 8:00 p.m., según se anunció oficialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ausencia de Luisfer Hoyos generó interrogantes en el set y entre los televidentes, quienes especulaban sobre las razones de su retiro temporal. El actor estuvo incapacitado por motivos médicos y no pudo participar en varios retos del reality.

Junto a él, también estuvieron alejados de la competencia por cuestiones de salud, la locutora Valentina Taguado, el actor Raúl Ocampo y la presentadora Claudia Bahamón.

Seguidores del show de cocina sospechan que el actor se retiraría de la competencia por complicaciones de salud - crédito @luisferhoyosactor/ Instagram

Bahamón aclaró lo sucedido a través de sus redes sociales: “Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy muy muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina”.

La vuelta de LuisFer Hoyos se produce bajo las reglas del programa, que exigen portar el delantal negro luego de ausencias prolongadas. Por eso, el actor deberá defender su permanencia en el reality, enfrentando la presión de retomar el ritmo en la competencia. En el avance del capítulo, se observa que LuisFer llega animado, saluda a sus compañeros y el chef Nicolás de Zubiría advierte: “habrá muchos abrazos de Judas, pues muchos no lo querían de nuevo en la competencia”.

Algunos participantes opinaron que no era justo su regreso, dado que se saltó desafíos importantes, mientras otros manifestaron su anticipación por verlo nuevamente en acción. Ante las críticas, Hoyos fue claro en su postura: “Lo que piensen me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie”.

Por su parte, el comediante Pichingo declaró con humor que siente expectativa por ver el desempeño de LuisFer Hoyos tras varias semanas fuera de la competencia: “Estoy ansioso por ver la preparación de LuisFer luego de tantas semanas de no estar al ritmo con nosotros cocinando”.

Después de la ausencia en el programa, los internautas han cuestionado si el regreso de Luisfer es justo con el resto de participantes - crédito Canal RCN

El regreso del actor ha generado comentarios divididos en redes sociales, pues algunos televidentes incluso lo consideran injusto. “Y recuerden amigos. Si quieren llegar a la final de MasterChef Celebrity Colombia, simplemente no vayan a las grabaciones. La producción les va a guardar el cupo mientras los demás competidores se matan cocinando y se eliminan entre ellos", escribió un usuario en X.

“Marica jajajajaja por qué hablan con tanta seguridad de cosas que son suposiciones suyas sacadas del culo”, “Tampoco sería justo que lo saquen cuando tiene incapacidad médica válida, es como un trabajo no te van a echar si tienes una causa justa para faltar”, “Esta temporada es terrible! Esos participantes nada que ver, no terminan de conectar con el público”, “El señor Hoyos lleva como dos meses sin asistir”, son otras de las reacciones.

Pese al revuelo que ha generado la ausencia y ahora regreso de Hoyos a la cocina, no se conocen cuáles fueron los quebrantos de salud que lo mantuvo lejos de la cocina del reality. Sin embargo, algunos televidentes esperan que el actor de detalles de su larga ausencia en redes sociales o en algún capítulo del programa.

Algunos internautas castigaron la larga ausencia de los dos competidores en MasterChef - crédito redes sociales

Hace un par de semanas, con la salida de Cáterin Escobar del programa, Luisfer apareció en su cuenta de Instagram y lamentó la salida de la actriz, publicación que aprovecharon sus seguidores para cuestionar su ausencia y su posible salida de MasterChef, a lo que pel confesó que pasó por un grave quebranto de salud, sin revelar mayor información.

En la noche del 26 de septiembre, durante la transmisión del nuevo episodio del reality se conocerán más detalles sobre ausencia del actor, espacio en el que varios televidentes esperan conocer más sobre el estado de salud de Hoyos. “El man tiene que explicar qué le pasó”, “me da pesar porque que tal hubiera sido algo grave”, “depende lo que le haya dado, merece o no quedarse”, añadieron seguidores del programa.