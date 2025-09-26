Colombia

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

La actriz compartió detalles del embarazo de alto riesgo, los diagnósticos médicos y la experiencia de despedirse de Anabella y Antonella, un momento que marcó su vida y la de su esposo

Por Juan David Botia Méndez

Johanna Fadul reveló cómo fue
Johanna Fadul reveló cómo fue el proceso que terminó con la muerte de sus dos hijas - crédito @johannafadul/Instagram

La actriz Johanna Fadul compartió recientemente los detalles más íntimos y dolorosos relacionados con la pérdida de sus hijas gemelas, Anabella y Antonella, durante una conversación en el pódcast Vos podés de la periodista Tatiana Franko.

La actriz recordada por su participación en Sin senos sí hay paraíso recordó el proceso que vivió junto a su esposo Juanse Quintero, cuyo desenlace marcó un antes y un después en su vida personal.

La historia se remonta a once años atrás, cuando la pareja residía en México y enfrentó un embarazo gemelar de alto riesgo.

“Era un embarazo de alto riesgo. En uno de los controles el ginecólogo me dice: ‘empieza Cristo a padecer, porque el cuerpo de la mujer está diseñado para tener un hijo, no dos ni tres ni cuatro’”, relató la actriz al describir cómo recibió las primeras alertas sobre la complejidad de su caso.

Aunque los controles parecían positivos, una mañana notó un cambio preocupante. “Días antes del episodio me habían hecho ecografía, estaban perfectas, de hecho, medían prácticamente lo mismo y pasa que un día me despierto y no las siento. Ahí dije: ‘tan raro’”, relató.

Al no percibir movimiento, Fadul siguió recomendaciones para estimular a las bebés, sin éxito. Tras acudir de urgencia al hospital, recibió el primer diagnóstico: “El doctor me dijo: ‘hay una bebé que está mal’. Me mostraron que el cerebro estaba lleno de líquido“. Se trataba del síndrome de transfusión feto-fetal, una condición frecuente en embarazos de gemelos, donde un feto recibe demasiada sangre y el otro muy poca. Antonella, una de las gemelas, sufría acumulación de líquido en el cerebro y el corazón.

Johanna habló del complicado proceso
Johanna habló del complicado proceso que tuvo que vivir por la pérdida de sus gemelas y la atención médica que recibió - crédito captura de pantalla Vos Podés / YouTube

A pesar del consejo médico para intervenir, la decisión de la pareja fue continuar: “Queríamos tener a nuestras hijas, vinieran como vinieran, las queríamos a las dos”. Luego de una cirugía, la situación se agravó y ambas bebés perdieron la vida en el transcurso de seis días. “Hicimos todo lo humanamente posible, Dios por alguna razón está permitiendo que pasen estas cosas y decidimos inducir el parto”, recordó Fadul con pesar.

La actriz describió el momento en que, tras el parto, pudo sostener y conocer a sus hijas durante unos minutos, antes de la cremación: “Tuvimos el espacio para cargarlas, para conocerlas, para estar con ellas”. Agregó que el regreso a casa fue aún más duro: “En la clínica yo estaba en shock, estaba pasmada, no entendía lo que estaba pasando, el día que me dan de alta fue como si me hubieran tirado de 100 metros y hubiera caído en la tierra”.

Johanna Fadul detalló los momentos
Johanna Fadul detalló los momentos de angustia que vivió en los últimos días de su embarazo - crédito @juansequintero/Instagram

“Nos dijeron: ‘ustedes están muy jóvenes, lo que podemos hacer es coagular el cordón de esta bebé. La otra está anémica, pero está viva, está estable y está bien’. El médico tenía que hacer algo ya, a mí me metían a hacer una intervención para hacer el tema de las arterias. La conclusión de JuanSe y mía fue que no nos importaba, queríamos tener a nuestras hijas, viniera como vinieran, las queríamos a las dos“, detalló la actriz.

“A los dos días, a la otra bebé automáticamente el cerebro se le reventó en sangre”, explicó la actriz. Después de conocer la gravedad de la situación, una especialista en salud mental acompañó a la pareja para guiarlos en la decisión sobre cómo proceder.

“Me acuerdo que llegó una psiquiatra y nos dijo: ‘esta bebé viene mal, ustedes tienen que ser conscientes que es para siempre, ¿ustedes qué quieren? Podemos continuar con el proceso del embarazo o interrumpirlo ya’”, relató Fadul. Ante esta realidad, la actriz expresó: “Reflexionamos si valía la pena para ese ser que venía, traerlo a este mundo tan cruel. Hicimos todo lo humanamente posible, Dios por alguna razón está permitiendo que pasen estas cosas y decidimos inducir el parto”.

La actriz asegura que este
La actriz asegura que este momento le enseñó madurar y cambió su vida y la de su pareja - crédito johannafadul / Instagram

Tras este suceso, Fadul y JuanSe Quintero buscaron apoyo psicológico para superar el duelo. La actriz concluyó que la experiencia sirvió para fortalecer su carácter y enseñarle sobre la naturaleza irreparable de la pérdida: “Me llevó a madurar, forjar mi carácter, a darme cuenta que es lo único que no tiene solución en esta vida”.

