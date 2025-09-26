Colombia

Este es el ‘ranking’ de los congresistas mejor valorados por la opinión pública: la derecha se mantiene ante la escalada del progresismo

El liderazgo legislativo en Colombia, según quienes influyen en la agenda pública, muestra una clara inclinación hacia figuras con discursos firmes, agendas sociales activas y una presencia consistente en los debates nacionales

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Iván Cepeda, Angélica Lozano, Jennifer
Iván Cepeda, Angélica Lozano, Jennifer Pedraza, Cathy Juvinao son los congresistas más destacados para la opinión pública - crédito Colprensa - Redes sociales

La firma Cifras y Conceptos, en su más reciente encuesta, reveló los nombres de los congresistas con mejor percepción en el país. Según los resultados de su Panel de Opinión, los líderes de opinión identifican a líderes desde el Pacto Histórico y el Partido Verde como las figuras más destacadas del Congreso durante la última legislatura (2024-2025).

El estudio incluyó la participación de 6.356 personas mayores de 18 años, entre los que se encuentran políticos, académicos, empresarios, integrantes de organizaciones sociales y actores digitales. El objetivo principal fue recoger percepciones sobre democracia, actualidad nacional, medios, instituciones y personajes públicos; dentro de los resultados, el desempeño de los legisladores ocupó un lugar central.

Estos son los senadores más destacados

Cinco senadores se ubicaron en los primeros lugares de reconocimiento por parte de los encuestados: Iván Cepeda y Angélica Lozano (12% cada uno), Paloma Valencia (11%), Miguel Uribe Turbay (10%) y María José Pizarro (8%).

La encuesta mostró un cambio
La encuesta mostró un cambio en la percepción sobre quiénes ejercen verdadero liderazgo legislativo. Las nuevas caras, especialmente mujeres jóvenes, logran posicionarse como referentes - crédito @CathyJuvinao/X

También fueron mencionados Efraín Cepeda (6%), María Fernanda Cabal (4%), Aída Avella (4%) y Jota P Hernández (3%).

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico por el Polo Democrático, mantiene una línea de acción constante en temas de paz, justicia transicional y derechos humanos. Es miembro de la Comisión Segunda del Senado y copreside la Comisión de Paz.

Según el informe, su trabajo “refleja una dedicación constante al fortalecimiento de las políticas de reconciliación y a la defensa de los derechos fundamentales, en especial de las víctimas del conflicto”.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico,
Iván Cepeda, del Pacto Histórico, es reconocido por su labor en temas de paz - crédito Colprensa

Angélica Lozano, de Alianza Verde, se caracteriza por su disciplina legislativa, su defensa del medio ambiente y su vigilancia a la ejecución presupuestal. En 2024 asumió la presidencia de la Comisión IV del Senado, enfocada en temas de presupuesto, de acuerdo con el documento se señala que “su trabajo ha tenido un alto impacto por la rigurosidad en el análisis de proyectos fiscales y por su insistencia en el control del gasto público”.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, figura como una de las voces más firmes en oposición al Gobierno. Su participación activa en los debates de reforma y su presencia mediática le han asegurado una alta recordación.

El informe destaca que “su capacidad argumentativa y su visión conservadora de Estado logran resonar con sectores amplios del país”.

La senadora Paloma Valencia, del
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, alcanzó el 11 % de las menciones - crédito Colprensa

Los representantes a la Cámara mejor calificados

En la Cámara de Representantes, las mejores valoraciones se concentraron en cinco nombres: Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao (11% cada una), Andrés Forero (7%), Katherine Miranda (6%) y María Fernanda Carrascal (6%). También aparece Daniel Carvalho con un 6%, seguido por Juan Carlos Lozada (4%) y Martha Alfonso Jurado (3%).

Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, impulsó iniciativas enfocadas en educación pública, salud mental y derechos juveniles. Forma parte de la Comisión Cuarta.

El informe señala que “su agenda legislativa recoge las preocupaciones de los sectores estudiantiles y su liderazgo juvenil conecta con una parte creciente del electorado urbano”.

Jennifer Pedraza, representante de Dignidad
Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, es una de las congresistas más destacadas dentro de la Cámara - crédito Jennifer Pedraza

Catherine Juvinao, de Alianza Verde, ganó notoriedad por su trabajo en la Comisión Primera y su postura crítica frente a las principales reformas del Gobierno. Aunque en un inicio se mostró cercana al oficialismo, asumió una posición independiente.

El estudio indica que “su liderazgo se consolidó al frenar la reforma a la salud, al exigir mayor transparencia en los debates legislativos y al mantener coherencia con su electorado”.

Andrés Forero, representante del Centro Democrático, se posicionó como el mejor valorado entre los hombres de la Cámara. Su desempeño se ha basado en el control político y en la crítica constante a las políticas del Gobierno. El documento afirma que “su voz ha sido consistente en defensa de la institucionalidad y en oposición a las reformas que considera regresivas”.

Andrés Forero es el representante
Andrés Forero es el representante mejor valorado entre los hombres, con un 7 % de las menciones - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Ficha técnica de la encuesta

Realización y financiación: Cifras & Conceptos S.A., con recursos propios.

  • Objetivo: Identificar percepciones de líderes de opinión sobre temas políticos, sociales, económicos y ambientales durante 2023.
  • Población objetivo: Líderes de opinión de 20 departamentos y Bogotá.
  • Tamaño de muestra: 1.711 líderes.
  • Ciudades incluidas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Pereira, Tunja, Pasto, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Yopal, Neiva y Popayán.
  • Método de recolección: Encuesta estructurada enviada en línea.
  • Cobertura: Nivel departamental; no incluye zonas rurales.
  • Perfil de encuestados: Periodistas, académicos, dirigentes gremiales, políticos, empresarios, miembros de ONG, congresistas, jueces y otros con influencia en la opinión pública.

