Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU durante discurso de Benjamín Netanyahu: “Colombia no será cómplice del silencio”

El retiro de la delegación de Colombia durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó uno de los momentos más tensos de la jornada.

La vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio encabezaron la salida, alzando el puño izquierdo en señal de protesta, mientras la sala quedaba visiblemente vacía por la ausencia de decenas de delegados de otros países.

La acción de la representación colombiana se produjo en el instante en que Netanyahu tomó la palabra, en medio de abucheos y algunos aplausos dispersos.

El gesto de Francia Márquez, retirándose con el puño en alto, fue captado en video y difundido por la propia Cancillería. La funcionaria estuvo acompañada por la canciller Rosa Villavicencio y el resto de la delegación, quienes abandonaron el recinto junto a representantes de otras naciones.

La canciller, Rosa Villavicencio justificó su retiro como rechazo a la ocupación y violaciones a los derechos humanos en Palestina - crédito @CancilleriaCol/X

En un video publicado en la red social X, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio justificó la decisión con el siguiente mensaje: “No podemos legitimar con nuestra presencia un discurso que justifica la guerra y la ocupación. Es un acto de dignidad frente a las violaciones sistemáticas al derecho internacional y a los derechos humanos del pueblo palestino. Colombia no será cómplice del silencio. Estamos del lado de la paz, de la autodeterminación de los pueblos y de la justicia global”.

La ministra de Relaciones Exteriores amplió la postura al afirmar: “Colombia se retira en la intervención de Israel porque es un acto de rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza. Es un acto diplomático no violento para manifestar nuestra inconformidad frente a la situación que debe parar ya”.

La protesta diplomática no fue exclusiva de Colombia. Cerca de un centenar de delegados de distintos países se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala, dejando al primer ministro israelí frente a un auditorio prácticamente vacío, como sucedió con el presidente Petro en su intervención ante el mismo auditorio, el miércoles 24 de septiembre. El moderador de la Asamblea se vio obligado a pedir orden ante los abucheos y la salida masiva de representantes.

Cerca de cien delegaciones abandonaron la sala durante la intervención del primer ministro israelí - crédito Europa Press

Mientras tanto, en los balcones de la Asamblea, decenas de israelíes y judíos —identificables por las kipás y lazos amarillos en solidaridad con los rehenes— intentaron contrarrestar la protesta con aplausos y vítores dirigidos a Netanyahu.

En paralelo, en el centro de Nueva York, se desarrollaba una manifestación ciudadana contra la presencia del mandatario israelí, en una ciudad que alberga la mayor población judía fuera de Israel y donde la guerra en Gaza ha generado divisiones incluso dentro de la comunidad judía local.

El Gobierno de Gustavo Petro ha mantenido una postura crítica frente a la administración de Netanyahu, a la que acusa de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva militar israelí ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de heridos entre la población civil, además de la destrucción de universidades, colegios y hospitales.

Organizaciones internacionales han denunciado el asesinato de más de 170 periodistas en el conflicto, lo que convierte a esta guerra en la más letal para los comunicadores nativos de Gaza, donde la ocupación israelí impide el acceso de medios internacionales.

La guerra en Gaza se convierte en la más letal para periodistas, con más de 170 comunicadores asesinados - crédito Europa Press

La Organización de las Naciones Unidas ha documentado una hambruna generalizada en el enclave palestino, agravada por la restricción al ingreso de ayuda humanitaria y los ataques a los envíos aéreos, que han causado decenas de víctimas. La situación humanitaria se ha deteriorado hasta el punto de que la ONU considera que la población de Gaza enfrenta una crisis sin precedentes.

Durante su intervención, Netanyahu defendió la ofensiva militar y declaró que Israel busca “terminar el trabajo” contra Hamás “lo antes posible”.

El primer ministro aseguró que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” del grupo armado palestino y reiteró su intención de concluir la operación en Gaza con rapidez.

Además, celebró lo que describió como victorias estratégicas, incluyendo ataques al programa nuclear de Irán y la eliminación del líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano. En su discurso, advirtió a Hamás que “deponga sus armas” y subrayó que “no descansaremos hasta traerlos a todos de vuelta a casa”.

Francia Márquez y Rosa Villavicencio lideraron la salida de Colombia en la Asamblea General de la ONU - crédito @franciamarquezm/Instagram

La jornada en la sede de la ONU estuvo marcada por la polarización y la protesta, tanto dentro como fuera del recinto.

La participación del presidente Gustavo Petro en la marcha Arrest Netanyahu en Times Square y su agenda de reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, el músico Roger Waters, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, y el candidato a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, subrayan la relevancia internacional del conflicto y la postura activa de Colombia en el escenario diplomático global.