Colombia

Defensoría del Pueblo pide protección integral para Francisco Javier Vera ante hostigamientos y amenazas

El organismo advirtió que el joven activista ambiental colombiano carece de un entorno seguro para ejercer su liderazgo, por la violencia digital y las estigmatizaciones que lo obligaron a exiliarse en España

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Francisco Javier Vera, activista ambiental
Francisco Javier Vera, activista ambiental colombiano, ha denunciado hostigamientos y amenazas desde los 11 años - crédito @franciscoactiv2 / X

La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades colombianas para garantizar medidas de protección integral al joven activista ambiental Francisco Javier Vera, quien ha sido víctima de hostigamientos, estigmatización y agresiones en redes sociales, al punto de verse obligado a abandonar el país junto a su familia.

El organismo advirtió que este caso refleja la vulnerabilidad de los defensores ambientales en Colombia, en especial de quienes lideran procesos desde temprana edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Defensoría, los ataques contra Francisco Javier Vera se concentran en plataformas digitales, donde circulan acusaciones falsas, montajes y comentarios ofensivos.

La entidad subrayó que el joven carece de un entorno seguro para ejercer su liderazgo y que esta situación incrementa el riesgo para su integridad y la de otros activistas juveniles.

En un comunicado, el organismo exigió a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección con enfoque diferencial para jóvenes, investigar y sancionar a los responsables de la violencia, desplegar estrategias pedagógicas y culturales que valoren la labor de los defensores ambientales y, además, regular las plataformas digitales para frenar las amenazas en línea.

El joven, fundador del movimiento
El joven, fundador del movimiento Guardianes por la Vida, vive en el exilio en Cataluña tras recibir amenazas de muerte en Colombia - crédito Joshua A. Bickel/AP

También expresó su solidaridad con el joven y su familia, resaltando que su liderazgo “es fundamental para la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y sostenible”.

Un liderazgo con reconocimiento internacional

Francisco Javier Vera comenzó su camino en la defensa ambiental a temprana edad y ha logrado un notable reconocimiento. En 2019 fue incluido en la lista Global Child Prodigy Awards, que distingue a los 100 niños prodigio del mundo. También se convirtió en el primer menor de edad en intervenir en sesiones del Congreso de la República y la Corte Constitucional de Colombia.

A los 15 años, el activista ha alcanzado proyección local e internacional tras fundar el movimiento Guardianes por la Vida, enfocado en la educación ambiental, la formación de nuevos liderazgos y la lucha por la justicia climática.

En 2021 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la Delegación de la Unión Europea en Colombia y en 2022 asumió el rol de Asesor Infantil del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. También ha participado en las cumbres climáticas COP26 y COP27, donde ha promovido su concepto de la “Ecoesperanza”, que busca mantener la fe en el cambio frente a la crisis climática.

Amenazas y exilio

La Defensoría del Pueblo pidió
La Defensoría del Pueblo pidió al Estado colombiano fortalecer los mecanismos de protección para jóvenes defensores de derechos humanos y del ambiente - crédito Defensoría del Pueblo

Sin embargo, este liderazgo también lo convirtió en blanco de amenazas. Desde 2019 ha enfrentado hostigamientos y mensajes de odio, situación que se intensificó tras su activismo público. En 2021, él y su familia se vieron obligados a salir del país y hoy residen en Cataluña, España.

Los relatores especiales de la ONU enviaron una carta al Gobierno colombiano expresando preocupación por su seguridad. Allí denunciaron que en la red X Francisco recibe montajes, mensajes de odio y acusaciones falsas que lo señalan de “guerrillero” o “terrorista”.

Según los expertos internacionales, algunos de estos ataques habrían sido alentados por figuras políticas de elección popular, lo que contribuyó a su expansión incluso fuera de Colombia.

La ONU también alertó que la inacción estatal frente a estas agresiones agrava el riesgo y pone en peligro no solo a Francisco, sino también a otros niños y jóvenes defensores de derechos humanos.

Reconocido por la ONU y
Reconocido por la ONU y la Unión Europea, Vera insiste en que la justicia y la protección deben ser para todos los líderes sociales, sin distinción política - crédito Raquel Manzanares/EFE

Debate con el Gobierno colombiano

En 2024, el caso de Francisco Javier Vera volvió al centro del debate tras un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien pidió a la Fiscalía investigar las amenazas contra la lideresa indígena Kankuama Valentina Araujo.

El joven activista cuestionó en redes sociales la “selectividad” en la protección estatal, señalando que él ha sufrido amenazas de muerte desde los 11 años sin recibir respaldo del mandatario.

“Señor presidente Gustavo Petro, lamento mucho que se solicite garantizar el ejercicio de la libre expresión de manera selectiva, pues las mismas redes que hoy usted denuncia me han amenazado de muerte, perfilado y señalado de cosas gravísimas”, escribió en X.

Vera insistió en que su crítica no se centraba únicamente en su situación personal, sino en la falta de garantías para todos los líderes sociales en el país.

“La solidaridad y la justicia debe ser para todos los ciudadanos de un país. No se puede exigir justicia solo en unos casos y dependiendo de la filiación política de las víctimas”, subrayó.

Temas Relacionados

Francisco Javier VeraDefensoría del Pueblo ColombiaJóvenes activistas ambientalesAmenazas a líderes socialesGustavo Petro y defensores ambientalesColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz abrió el marcador

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Chontico Día, resultados del sorteo viernes 26 de septiembre 2025

Estos fueron los números y la quinta sorteada de este día en una de las loterías más jugadas en Colombia

Chontico Día, resultados del sorteo

Red Papaz contradijo a María Fernada Cabal, quien aseguro que el impuesto saludable está quebrando a los tenderos de barrio: “No llega al punto de cerrar negocios”

Aunque algunos sectores políticos aseguran que el impuesto a ultraprocesados ha llevado a la quiebra a miles de tenderos, cifras del Dane muestran que los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025

Red Papaz contradijo a María

Estas son las marcas con mejor disponibilidad de repuestos en Colombia: podría ahorrar millones

Aunque más del 85 % de las autopartes que se venden en el país son importadas, algunas marcas han logrado construir sólidas redes de distribución que marcan la diferencia en costos, tiempos de reparación y confianza para los conductores

Estas son las marcas con

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

El ‘influencer’ estadounidense sorprendió al mostrarse a favor en las palabras que dejó Petro en el auditorio de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, EE. UU.

Gustavo Petro compartió en su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón enfrenta a Marlon

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún criticó remodelación de El Campín y descartó que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”