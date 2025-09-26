Crisis hídrica en Cali: barrios de las comunas 18 y 20 enfrentan cortes prolongados y protestas por el suministro de agua

Emcali reestableció el servicio hídrico en ese sector de la ciudad - crédito @Emcalioficial/X

La imagen de un río Meléndez casi seco, visitado por autoridades administrativas y líderes comunitarios, ilustra la gravedad de la crisis de agua que afecta a las comunas 18 y 20 de Cali.

En medio de una prolongada sequía en la ciudad y temperaturas elevadas, los habitantes de estos sectores de ladera enfrentan recortes frecuentes en el suministro, lo que desencadenó protestas y bloqueos en puntos clave del sur de la capital vallecaucana en la jornada del jueves 25 de septiembre.

Esta situación ha obligado a la Alcaldía y a las Empresas Municipales de Cali (Emcali) a implementar medidas de emergencia para intentar garantizar el acceso al agua en los barrios más afectados.

El río Meléndez es el único caudal que surte la comuna 18 y 20 - crédito Alcaldía de Cali

Sectores de Cali afectados por la falta de agua

La escasez de agua se ha convertido en un problema cotidiano para los residentes de barrios como Altos de Santa Elena, Altos del Semillero, Portal del Madrigal, Palmas 1, 2 y 3, Trinidad, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La Sultana y Lleras Camargo.

El 25 de septiembre, la tensión se trasladó a las calles, con bloqueos en la glorieta de Siloé y la calle Quinta, cerca de Cosmocentro, donde la comunidad exigió soluciones inmediatas.

Las protestas, que incluyeron la suspensión de rutas alimentadoras del sistema de transporte MIO para evitar desmanes, reflejó el malestar de una población que, según testimonios recogidos por El País, lleva meses sin un servicio regular.

Causas de la escasez y acciones institucionales

La raíz de la crisis se encuentra en la sequía que ha reducido drásticamente el caudal de los ríos que abastecen a Cali, especialmente el Meléndez, que surte a la zona de ladera a través de la planta de tratamiento de La Reforma.

Emcali habilitó el flujo de agua en algunos sectores, e insitió que la presión es muy baja - crédito @EmcaliOficial/x

Juan Pablo Gutiérrez, jefe de la unidad de producción de agua potable de Emcali, explicó al medio citado que “estamos viviendo una época de sequía, los ríos tienen un nivel muy bajo y en el río Meléndez tiene múltiples usuarios, como la Buitrera y Emcali”.

Además, el aumento de la demanda, impulsado por fenómenos migratorios y desplazamientos hacia la ladera, habrían incrementado la presión sobre un recurso cada vez más escaso. Por su parte, Eduardo Caballero, jefe de la Planta de Tratamiento de Agua de La Reforma, detalló que la captación actual apenas alcanza los 150 litros por segundo, frente a los 300 o más que se obtenían en condiciones normales.

Ante este panorama, la Alcaldía y Emcali han puesto en marcha un plan de contingencia que incluye un esquema rotativo de abastecimiento entre las comunas 18 y 20. Este sistema alterna los días de servicio por sectores, priorizando las zonas más afectadas, y recurre al uso de carros tanque para distribuir agua durante las suspensiones temporales.

Según un comunicado oficial, el 25 de septiembre se inició la distribución con carros tanque en la comuna 20, mientras que el 26 de septiembre el turno correspondió a la comuna 18. Las autoridades señalaron que estas medidas se mantendrán hasta que las lluvias permitan restablecer los niveles normales de los ríos. Además, se realizan labores de mantenimiento y ajustes operativos para asegurar la calidad del agua destinada al consumo humano.

Líderes comunales acompañaron a las autoridades administrativas para verificar el estado del río Meléndez - crédito @EmcaliOficial/X

La visita al río Meléndez y a la planta de La Reforma, en la que participaron funcionarios de Emcali y líderes comunitarios, permitió constatar la magnitud del problema. Durante el recorrido, se habría observado la disminución del flujo de agua y se evidenció que el líquido no llega a todas las bocatomas del complejo.

Gutiérrez explicó que, aunque existen tanques de almacenamiento y se han realizado maniobras operativas en otras plantas como Puerto Mallarino y río Cauca, hay zonas que solo pueden abastecerse con el agua que entrega el Meléndez, lo que deja a varios barrios en una situación crítica.

Por último, Diego Campo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Sultana, hizo un llamado al ahorro y al uso responsable del agua: “Ahorremos agua, no nos pongamos a lavar carros o motos porque el caudal está bajito”.