Colombia

Abelardo de la Espriella reveló el curioso nombre que quiere ponerle a su quinto hijo, se inspiró en políticos: “Una maldad”

El precandidato presidencial aseguró que está tratando de convencer a su esposa, Ana Lucía Pineda, de tener otro bebé

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El abogado aseguró que una parte del nombre de su hijo es “por él” - crédito @realsantig/x

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella ya inició su recorrido por el país para la recolección de firmas, con las cuales espera llegar a la contienda electoral por la Presidencia en 2026. En un evento llevado a cabo en Medellín, el abogado se reunió con comerciantes y dio a conocer su visión de país en materia de economía, salud, y otros temas de interés nacional.

Durante el evento, el precandidato dejó de lado la política y reveló detalles de su vida personal. Según contó a las decenas de asistentes que lo escuchaban, tiene cuatro hijos con Ana Lucía Pineda, su esposa, y espera tener un quinto hijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Un día dije: ‘Quiero ser un hombre de familia’. Estoy casado con una mujer maravillosa hace 18 años, tengo cuatro hijos. Estoy convenciéndola para el quinto, hay que ir tomando”, contó, causando risa entre los espectadores.

El abogado Abelardo de la
El abogado Abelardo de la Espriella lleva 18 años casado con Ana Lucía Pineda - crédito Redes sociales/X

Pero, además de confesar que quiere ser padre de otro bebé, aseguró que ya tiene pensado un nombre, en caso de que este sea un niño. Ese nombre tiene una particular mezcla. “Y yo estoy pensando hacer una maldad con el quinto: Álvaro Abelardo”, reveló entre risas, generando asombro en el público.

Explicó que la inclusión del “Álvaro” es en honor al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que comparte la misma ideología de derecha, y al excongresista Álvaro Gómez Hurtado, que hizo parte del Partido Conservador y del Movimiento de Salvación Nacional, y que fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. El “Abelardo”, por otro lado, lo eligió por ser su propio nombre.

Claro. Por Álvaro Uribe y Álvaro Gómez Hurtado, por mí, para que sepan lo duro que muerde el tigre. Ahí les dejo. Álvaro Abelardo, venga”, añadió entre risas.

De la Espriella y su cercanía con Álvaro Uribe: le litiga gratis

Abelardo de la Espriella le litiga gratis a Álvaro Uribe Vélez y contó por qué - crédito @el_propio_jerry/TikTok

El abogado no ha escatimado palabras ni esfuerzos en demostrar su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe que, según dejó en evidencia, se convirtió en un referente para él, incluso, al momento de elegir nombre para sus hijos. En conversación con Eva Rey, en Desnúdate con Eva, el precandidato presidencial reveló que hace trabajos para el exmandatario completamente gratis.

De hecho, aclaró que su labor como litigante en favor del ex jefe de Estado siempre ha sido igual; en ningún momento le ha cobrado dinero por su trabajo profesional.

Según contó en el programa de entrevistas, Álvaro Uribe suele enviarle “muchas cosas” para que las revise y dé su opinión experta sobre el tema, pese a que se retiró de la abogacía desde hace tres años. No obstante, aclaró que en una ocasión el expresidente le ofreció una vaca a cambio de su trabajo, a lo cual De la Espriella se negó rotundamente.

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que se negó a recibir pagos de Álvaro Uribe Vélez por su administración como presidente - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

Un día me quiso mandar una vaca fina. Me dijo: ‘Ah, hombre, usted tanto que hace’, y yo le dije, ‘No, lo mejor no es eso, sino que los mamertos dicen en la calle que usted me paga un millón de dólares mensual. Yo voy a decir que son dos’, y me dijo: ‘No, hombre, no vaya a hacer eso’. Y un día me dijo: ‘Hombre, le quiero mandar un ganadito’ y le dije: ‘No, presidente, no hay ninguna posibilidad que yo le reciba nada a usted’”, reveló.

El abogado contó que la decisión de no aceptar el ofrecimiento de Uribe Vélez se centró en su postura política y en lo que él reconoce como un buen desempeño que tuvo como presidente de la República (2002-2010).

“Si acaso una bandeja buena de frijol de esas que hace usted en su casa (…). ¿Qué tal todo lo que usted ha hecho por Colombia? Lo que he hecho yo se puede pagar con Mastercard. Lo que usted ha hecho no tiene precio”, dijo.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaHijos de Abelardo de la EspriellaÁlvaro UribeÁlvaro Gómez HurtadoNombres de hijosColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Este es el top 10

Presidencia retiró la hoja de vida de Juliana Guerrero para el cargo de viceministra de Juventudes

La polémica joven vallenata estuvo a un paso de ocupar uno de los cargos más relevantes del Ministerio de la Igualdad. Los reiterados cuestionamientos a su formación terminaron por hundir su nombramiento

Presidencia retiró la hoja de

Tener gallinas en la ciudad: esto dicen las leyes en Colombia sobre criar aves en casa

La normativa combina reglas nacionales, disposiciones locales y reglamentos de propiedad horizontal que fijan los límites de esta práctica

Tener gallinas en la ciudad:

Difunden cartel con la desaparición de Angie Miller, pareja sentimental de B King: revelaron dónde la vieron por última vez

La desaparición de la actriz venezolana, que acompañó al cantante colombiano antes de que se perdiera su rastro y apareciera asesinado, acentuó la preocupación sobre su paradero

Difunden cartel con la desaparición

Descubra el pueblo antioqueño que transforma sus calles en galerías: el lugar está estrenando nuevos murales

Al convertir las paredes en lienzos para la expresión artística, el municipio sigue consolidando la imagen de San Carlos como “El Pueblo de los Murales” dentro del departamento y el país

Descubra el pueblo antioqueño que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Yana Karpova se sometió a un nuevo retoque estético y compartió el proceso con sus seguidores: “Espero aceptar la nueva versión de mí”

Valentina Taguado confesó haber estado en una intensa fiesta con uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Deportes

Así fue la inesperada expulsión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay