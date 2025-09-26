Abelardo de la Espriella reveló el curioso nombre que quiere ponerle a su quinto hijo, se inspiró en políticos: “Una maldad”

El abogado aseguró que una parte del nombre de su hijo es “por él” - crédito @realsantig/x

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella ya inició su recorrido por el país para la recolección de firmas, con las cuales espera llegar a la contienda electoral por la Presidencia en 2026. En un evento llevado a cabo en Medellín, el abogado se reunió con comerciantes y dio a conocer su visión de país en materia de economía, salud, y otros temas de interés nacional.

Durante el evento, el precandidato dejó de lado la política y reveló detalles de su vida personal. Según contó a las decenas de asistentes que lo escuchaban, tiene cuatro hijos con Ana Lucía Pineda, su esposa, y espera tener un quinto hijo.

“Un día dije: ‘Quiero ser un hombre de familia’. Estoy casado con una mujer maravillosa hace 18 años, tengo cuatro hijos. Estoy convenciéndola para el quinto, hay que ir tomando”, contó, causando risa entre los espectadores.

El abogado Abelardo de la Espriella lleva 18 años casado con Ana Lucía Pineda - crédito Redes sociales/X

Pero, además de confesar que quiere ser padre de otro bebé, aseguró que ya tiene pensado un nombre, en caso de que este sea un niño. Ese nombre tiene una particular mezcla. “Y yo estoy pensando hacer una maldad con el quinto: Álvaro Abelardo”, reveló entre risas, generando asombro en el público.

Explicó que la inclusión del “Álvaro” es en honor al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que comparte la misma ideología de derecha, y al excongresista Álvaro Gómez Hurtado, que hizo parte del Partido Conservador y del Movimiento de Salvación Nacional, y que fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. El “Abelardo”, por otro lado, lo eligió por ser su propio nombre.

“Claro. Por Álvaro Uribe y Álvaro Gómez Hurtado, por mí, para que sepan lo duro que muerde el tigre. Ahí les dejo. Álvaro Abelardo, venga”, añadió entre risas.

De la Espriella y su cercanía con Álvaro Uribe: le litiga gratis

Abelardo de la Espriella le litiga gratis a Álvaro Uribe Vélez y contó por qué - crédito @el_propio_jerry/TikTok

El abogado no ha escatimado palabras ni esfuerzos en demostrar su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe que, según dejó en evidencia, se convirtió en un referente para él, incluso, al momento de elegir nombre para sus hijos. En conversación con Eva Rey, en Desnúdate con Eva, el precandidato presidencial reveló que hace trabajos para el exmandatario completamente gratis.

De hecho, aclaró que su labor como litigante en favor del ex jefe de Estado siempre ha sido igual; en ningún momento le ha cobrado dinero por su trabajo profesional.

Según contó en el programa de entrevistas, Álvaro Uribe suele enviarle “muchas cosas” para que las revise y dé su opinión experta sobre el tema, pese a que se retiró de la abogacía desde hace tres años. No obstante, aclaró que en una ocasión el expresidente le ofreció una vaca a cambio de su trabajo, a lo cual De la Espriella se negó rotundamente.

Abelardo de la Espriella aseguró que se negó a recibir pagos de Álvaro Uribe Vélez por su administración como presidente - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

“Un día me quiso mandar una vaca fina. Me dijo: ‘Ah, hombre, usted tanto que hace’, y yo le dije, ‘No, lo mejor no es eso, sino que los mamertos dicen en la calle que usted me paga un millón de dólares mensual. Yo voy a decir que son dos’, y me dijo: ‘No, hombre, no vaya a hacer eso’. Y un día me dijo: ‘Hombre, le quiero mandar un ganadito’ y le dije: ‘No, presidente, no hay ninguna posibilidad que yo le reciba nada a usted’”, reveló.

El abogado contó que la decisión de no aceptar el ofrecimiento de Uribe Vélez se centró en su postura política y en lo que él reconoce como un buen desempeño que tuvo como presidente de la República (2002-2010).

“Si acaso una bandeja buena de frijol de esas que hace usted en su casa (…). ¿Qué tal todo lo que usted ha hecho por Colombia? Lo que he hecho yo se puede pagar con Mastercard. Lo que usted ha hecho no tiene precio”, dijo.