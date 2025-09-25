Yina Calderón emocionada, reaccionó a la caída de la demanda que le había interpuesto Mateo Varela: “Gané”

La DJ fue demandada por Mateo Varela por decir que fue modelo web cam en su juventud - crédito @conestilosfamosos/TikTok

El 25 de agosto se conoció de la demanda que había interpuesto Mateo Varela, conocido como Peluche, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Guerreros, en contra de Yina Calderón, por las afirmaciones que hizo la DJ sobre la creación de contenido para adultos por parte del paisa.

Entre las afirmaciones hechas figuran expresiones sobre la posesión de videos donde Varela aparecería “introduciendo objetos en sus partes íntimas”, así como comentarios en los que se le calificó de ser “modelo webcam”. De acuerdo con Calderón, en ningún momento se refirió de esa manera hacia el exparticipante del reality del Canal RCN.

Recientemente, Yina Calderón compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia de la resolución judicial, que desestimó la demanda interpuesta por Mateo Varela contra ella.

Durante semanas, la situación permaneció sin novedades públicas hasta que Yina Calderón reapareció en sus plataformas digitales para anunciar el desenlace del proceso.

En un video dirigido a sus seguidores, la empresaria expresó su satisfacción por el resultado: “¡Ay, les tengo el chisme! Imagínense que la Mateo me demandó a mí que porque yo presuntamente dije que él era modelo webcam en su adolescencia, pero imagínense que la demanda se cayó... Él me demandó que porque yo dije eso, cuando yo no lo dije como él lo dijo y ustedes lo saben. Entonces, la demanda no escaló y ya se cayó; o sea, gané”, reveló la DJ.

La empresaria no ocultó su alegría ante la noticia, celebrando abiertamente el hecho de que la demanda no prosperó y que, en sus palabras, salió victoriosa del litigio.

Calderón acompañó su anuncio con risas y gestos de satisfacción, mientras que, hasta el momento, Mateo Varela no ha emitido ningún comentario sobre la decisión judicial.

Las reacciones de los seguidores de los famosos no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos mensajes que reposaron en la publicación, destacan que: “Algún día te va a llegar tu hora y ese día vas a llorar”; “todos recordamos que Yina no dijo presuntamente, sino que lo dijo muy risueña con sus amigos”; “la verdad Yina no aprende nada de todo lo que está pasando hoy en día, después está llorando por la amiga Epa”, entre otros.

Qué decía la denuncia y las pruebas que presentó el abogado de Mateo Varela

El abogado de Varela adjuntó como soportes varios videos obtenidos de redes sociales y medios, así como capturas de pantalla y enlaces a publicaciones donde, según se consigna en la tutela, “se puede comprobar que se trata de la señora Yina Calderón, realizando comentarios sobre mi representado el señor Mateo Varela”.

Además, el documento hace especial énfasis en el impacto de estas declaraciones, asegurando que han generado una oleada de comentarios negativos y afectaciones a la imagen, la vida profesional y personal de Varela.

En el texto presentado al juzgado, se solicita la protección judicial de los derechos fundamentales de Mateo Varela que, a juicio de su apoderado, han sido vulnerados por las manifestaciones de Calderón.

El memorial menciona explícitamente el daño al buen nombre, la honra y la imagen de Varela, y argumenta que la viralización de los comentarios, pese a la naturaleza efímera de los videos en vivo de TikTok, ha tenido repercusiones persistentes en redes sociales y espacios mediáticos.

Entre las peticiones que hizo el denunciante destacan las de eliminar el contenido en el que se promueva dicha información sobre los videos íntimos del exparticipante del reality del Canal RCN, teniendo en cuenta que vulneran la protección del derecho fundamentales al buen nombre, a la honra, intimidad personal y familia, el trabajo, la salud y dignidad.