Colombia

Yina Calderón emocionada, reaccionó a la caída de la demanda que le había interpuesto Mateo Varela: “Gané”

El creador de contenido y modelo había señalado a la DJ de dañar su imagen al afirmar que ‘Peluche’ se dedicaba a la creación de contenido para adultos

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La DJ fue demandada por Mateo Varela por decir que fue modelo web cam en su juventud - crédito @conestilosfamosos/TikTok

El 25 de agosto se conoció de la demanda que había interpuesto Mateo Varela, conocido como Peluche, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Guerreros, en contra de Yina Calderón, por las afirmaciones que hizo la DJ sobre la creación de contenido para adultos por parte del paisa.

Entre las afirmaciones hechas figuran expresiones sobre la posesión de videos donde Varela aparecería “introduciendo objetos en sus partes íntimas”, así como comentarios en los que se le calificó de ser “modelo webcam”. De acuerdo con Calderón, en ningún momento se refirió de esa manera hacia el exparticipante del reality del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mateo Varela demandó a Yina
Mateo Varela demandó a Yina Calderón y la DJ le respondió - crédito Canal RCN

Recientemente, Yina Calderón compartió con sus seguidores en redes sociales la noticia de la resolución judicial, que desestimó la demanda interpuesta por Mateo Varela contra ella.

Durante semanas, la situación permaneció sin novedades públicas hasta que Yina Calderón reapareció en sus plataformas digitales para anunciar el desenlace del proceso.

En un video dirigido a sus seguidores, la empresaria expresó su satisfacción por el resultado: “¡Ay, les tengo el chisme! Imagínense que la Mateo me demandó a mí que porque yo presuntamente dije que él era modelo webcam en su adolescencia, pero imagínense que la demanda se cayó... Él me demandó que porque yo dije eso, cuando yo no lo dije como él lo dijo y ustedes lo saben. Entonces, la demanda no escaló y ya se cayó; o sea, gané”, reveló la DJ.

El participante ha recibido amenazas
El participante ha recibido amenazas y mensajes ofensivos que ponen en riesgo su seguridad y la de su familia - crédito cortesía del Canal RCN

La empresaria no ocultó su alegría ante la noticia, celebrando abiertamente el hecho de que la demanda no prosperó y que, en sus palabras, salió victoriosa del litigio.

Calderón acompañó su anuncio con risas y gestos de satisfacción, mientras que, hasta el momento, Mateo Varela no ha emitido ningún comentario sobre la decisión judicial.

Las reacciones de los seguidores de los famosos no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos mensajes que reposaron en la publicación, destacan que: “Algún día te va a llegar tu hora y ese día vas a llorar”; “todos recordamos que Yina no dijo presuntamente, sino que lo dijo muy risueña con sus amigos”; “la verdad Yina no aprende nada de todo lo que está pasando hoy en día, después está llorando por la amiga Epa”, entre otros.

Qué decía la denuncia y las pruebas que presentó el abogado de Mateo Varela

MAteo Varela decidió entutelar a
MAteo Varela decidió entutelar a Yina Calderón por asegurar que tenía videos íntimos de él - crédito Kevin Montoya/Abogado

El abogado de Varela adjuntó como soportes varios videos obtenidos de redes sociales y medios, así como capturas de pantalla y enlaces a publicaciones donde, según se consigna en la tutela, “se puede comprobar que se trata de la señora Yina Calderón, realizando comentarios sobre mi representado el señor Mateo Varela”.

Además, el documento hace especial énfasis en el impacto de estas declaraciones, asegurando que han generado una oleada de comentarios negativos y afectaciones a la imagen, la vida profesional y personal de Varela.

En el texto presentado al juzgado, se solicita la protección judicial de los derechos fundamentales de Mateo Varela que, a juicio de su apoderado, han sido vulnerados por las manifestaciones de Calderón.

Mateo Varela confirmó que denunció
Mateo Varela confirmó que denunció a Yina Calderón por las declaraciones sobre sus videos íntimos, recopilando cada una de sus intervenciones - crédito Kevion Montoya/Abogado

El memorial menciona explícitamente el daño al buen nombre, la honra y la imagen de Varela, y argumenta que la viralización de los comentarios, pese a la naturaleza efímera de los videos en vivo de TikTok, ha tenido repercusiones persistentes en redes sociales y espacios mediáticos.

Entre las peticiones que hizo el denunciante destacan las de eliminar el contenido en el que se promueva dicha información sobre los videos íntimos del exparticipante del reality del Canal RCN, teniendo en cuenta que vulneran la protección del derecho fundamentales al buen nombre, a la honra, intimidad personal y familia, el trabajo, la salud y dignidad.

Temas Relacionados

Yina CalderónMateo VarelaDemanda de Mateo Varela contra Yina CalderónLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Independiente del Valle se burló de Dayro Moreno y su baile tras eliminar al Once Caldas de la Copa Sudamérica

El conjunto ecuatoriano llegó al estadio Palogrande de Manizales, abajó en la serie 2-0, pero igualó el marcador con doblete de Michael Hoyos y superó al albo en la tanda de penaltis

Independiente del Valle se burló

Vicky Dávila volvió arremeter contra Abelardo de la Espriella citando entrevista donde el abogado dice que es amigo de Alex Saab: “Se han robado Venezuela”

La reciente declaración de la periodista y precandidata presidencial vuelve a poner la mirada pública sobre los vínculos entre el abogado y el polémico empresario, señalado por corrupción en Venezuela

Vicky Dávila volvió arremeter contra

Colombia sin peligro de tsunami tras fuerte sismo en Venezuela, según autoridades

La Dimar y la Ungrd aseguraron que el temblor, aunque intenso y sentido en varias ciudades, no alteró el nivel del mar, porque su epicentro fue en tierra y a escasa profundidad

Colombia sin peligro de tsunami

James Aguirre, portero del Once Caldas, ofreció disculpas tras el tiro penal fallado ante IDV en Copa Sudamericana: “De corazón”

Después de la eliminación del torneo suramericano, el arquero del cuadro manizaleño asumió su responsabilidad: “Estoy en una posición que nadie quisiera vivir”

James Aguirre, portero del Once

Intento de robo de vehículo en Bogotá terminó en accidente de tránsito con tres capturados

Ante las denuncias de testigos del intento de hurto, la Policía reaccionó para detener a los delincuentes, que respondieron con disparos, pero los agentes lograron caprturarlos

Intento de robo de vehículo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña habló del proceso

Nataly Umaña habló del proceso que vivió tras su ruptura con Alejandro Estrada: “Algo muy bonito tenía que venir detrás de eso”

Carolina Corcho confesó cómo aprendió a tomar aguardiente y por qué involucró a Margarita Rosa: “Sencillo con cara de doble”

Difunden emotivo video de B King con Angie Miller antes de su desaparición en México

La Segura confirmó que pasará por el quirófano una vez más: “La nueva tuneada”

Andrea Guzmán contó la historia detrás de su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’: “Estaba muerta de la risa”

Deportes

Independiente del Valle se burló

Independiente del Valle se burló de Dayro Moreno y su baile tras eliminar al Once Caldas de la Copa Sudamérica

James Aguirre, portero del Once Caldas, ofreció disculpas tras el tiro penal fallado ante IDV en Copa Sudamericana: “De corazón”

Debacle del Once Caldas en la Copa Sudamericana: fue eliminado por Independiente del Valle en penales por 5-4

Once Caldas se llevó un millonario premio de la Copa Sudamericana pese a la eliminación: esta es la cifra

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe