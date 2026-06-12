Colombia

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

En la antesala de la celebración de sus 30 años de carrera, la cantante de música popular manifestó que su mayor preocupación al recibir la noticia era no poder ver crecer a sus hijos

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La artista recordó que hace 12 años recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides que puso en riesgo su voz - crédito @arelyshenao/Instagram
La artista recordó que hace 12 años recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides que puso en riesgo su voz - crédito @arelyshenao/Instagram

La reconocida cantante Arelys Henao celebrará sus 30 años como representante del regional colombiano con un concierto especial el 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

El evento ya anticipó la presencia de invitados nacionales e internacionales y un recorrido por los éxitos que marcaron su trayectoria.

Como parte de la promoción, la nacida en Sabanalarga, Antioquia, pasó por el pódcast Historias con Ritmo para hablar acerca de sus 30 años de trayectoria artística, que viene celebrando a lo largo del presente año con una gira que se espera que tenga su punto culminante con la mencionada fecha en la capital colombiana.

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“Para mí, celebrar 30 años de carrera es un triunfo muy grande. Los siento como una graduación, como que 30 años después me estoy graduando de esta carrera tan bonita que decidí elegir, que amo, que disfruto”, dijo la intérprete de Lo pasado pisado.

El peso de una trayectoria sostenida en el tiempo parece cobrar más significado al tomar en cuenta los retos que tuvo que afrontar. Uno de los más significativos, el diagnóstico de cáncer de tiroides que recibió hace doce años y la obligó a enfrentar su mayor miedo.

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“Cuando me la dieron [la noticia] fue muy difícil porque mis hijos estaban muy pequeños. Lo que más me dolía era dejarlos sin un futuro, sin poder disfrutar de su mamá en su juventud”, recordó.

El tratamiento incluyó una cirugía que ponía en riesgo su voz. Antes de entrar al quirófano, su hermana —religiosa devota— le transmitió un mensaje que, según ella, recibió en sueños: no perdería la voz. Así ocurrió. “Cuando para uno todo se ha acabado, para Dios todo está empezando”, reflexionó Henao.

El precio más alto de su carrera, sin embargo, no lo pagó sobre el escenario, sino en su hogar. Arelys contó que el hecho de salir de gira por semanas y tener que dejar a sus hijos pequeños fue lo más duro de afrontar en su carrera musical.

“Muchas veces se quedaban llorando. Y yo les decía: ’hijos, hay que salir a buscarnos la vida. Aquí no está fácil’. Siempre me partía el corazón tenerme que ir y perderme esos momentos tan especiales”, contó.

Arelys mencionó que fue a ella a quien se le ocurrió el arreglo vocal que hace de "Entre Tres" un tema tan celebrado por sus seguidores desde su estreno - crédito cortesía Jhajaira Romero PR Group
Arelys abordó la complejidad de dejar a sus hijos solos por irse de gira, y lo señaló como lo más dificil de afrontar en sus 30 años de carrera - crédito cortesía Jhajaira Romero PR Group

De esa ausencia forzada nació una forma distinta de querer. “Mi amor para mis hijos ha sido intenso y siempre que nos vemos nos decimos todo el tiempo que nos amamos, porque hemos aprendido que quizás no es mucho tiempo, es dar calidad de tiempo”, comentó.

Hoy, con sus hijos ya adultos, la relación cambió de forma. “Me ven como la amiga, me ven como la guerrera, me aplauden todos los triunfos. Yo digo que soy la mamá más feliz de este mundo”, afirmó. Uno de ellos tuvo que abandonar el fútbol por una lesión, pero Henao no descarta que alguno tome el camino de la música. “No está dicho todo. Hay varios que cantan, que les gusta, pero que no lo ejercen. No descarto que a cualquier hora haya sorpresas”.

Superada la enfermedad, y con controles médicos periódicos desde entonces, la artista celebra ese aniversario con el reconocimiento Mujer Artista Raíz de Nuestra Tierra, otorgado en la reciente gala de los Premios Nuestra Tierra. Y en esa línea, contó algunos detalles de su próxima presentación en el Movistar Arena, así como de su actual gira de conciertos.

Arelys Henao adelantó que grabará su concierto en el Movistar Arena de Bogotá para un próximo lanzamiento en formato DVD - crédito cortesía Arelys Henao
Arelys Henao adelantó que grabará su concierto en el Movistar Arena de Bogotá para un próximo lanzamiento en formato DVD - crédito cortesía Arelys Henao

Según confirmó, la presentación tiene contemplada ser grabada y publicada en formato DVD, incluyendo la presencia de artistas invitados de Argentina, Estados Unidos, México y otros países. “No son tanto de mi género y eso me gusta, porque yo de hecho he hecho cosas alternas a mi género”, manifestó.

Adicionalmente, Arelys celebró la publicación de Forza, Vamos Mundial, una canción junto a artistas de ocho países, ya disponible en YouTube. “Me van a ver ahí cantando casi reguetón”, dijo entre risas.

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