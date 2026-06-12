Colombia

Lalis, la ‘influencer’ elegida congresista por el Pacto Histórico, denunció amenazas de muerte: “Las diferencias políticas no pueden convertirse en violencia”

La activista y creadora de contenido que se quedó con una de las curules a la Cámara de Representantes por Bogotá, denunció que recibió una llamada intimidatoria por expresar su apoyo al candidato Iván Cepeda, y señaló su preocupación por declaraciones de simpatizantes de Abelardo de la Espriella

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La llamada que puso en alerta a la creadora de contenido se recibió el jueves 11 de junio en horas de la mañana - créditos archivo particular | archivo Colprensa | @PactoCol/X
La llamada que puso en alerta a la creadora de contenido se recibió el jueves 11 de junio en horas de la mañana - créditos archivo particular | archivo Colprensa | @PactoCol/X

En medio de los últimos nueve días antes de la segunda vuelta presidencial, que definirá al nuevo jefe de Estado en Colombia el domingo 21 de junio de 2026, se conoció una denuncia de la representante a la Cámara electa Laura Daniela Beltrán Palomares (Pacto Histórico), más conocida en redes sociales como Lalis, quien señaló que recibió una amenaza de muerte el jueves 11 de junio de 2026.

Por tal motivo, y desde su cuenta de X, la congresista elegida por Bogotá en la jornada de elecciones legislativas del domingo 8 de marzo compartió el comunicado oficial en el que detalló qué ocurrió, además de rechazar lo sucedido.

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“Ayer recibí una amenaza de muerte. Ya presenté la denuncia ante la Fiscalía y espero que las investigaciones avancen con celeridad”, inicia la publicación por parte de la activista e influencer, que respalda la candidatura de Iván Cepeda (Pacto Histórico) sobre la de Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Firmes por la Patria).

“Las diferencias políticas nunca pueden convertirse en amenazas o violencia. Seguiré defendiendo mis convicciones y trabajando por Bogotá y por la vida”, finaliza el mensaje adjunto a la imagen con el comunicado.

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crédito @smilelalis/X
La congresista electa compartió el comunicado la mañana del viernes 12 de junio de 2026 - crédito @smilelalis/X

Qué señaló el comunicado emitido por la representante a la Cámara electa ‘Lalis’

En el documento se detalló que la mañana del jueves 11 de junio “recibió una llamada telefónica en la que fue víctima de una amenaza de muerte”.

En el comunicado se precisó que “esta no es la primera vez” que “Lalis” recibe amenazas “que ponen en riesgo su vida, su integridad y la de su equipo de trabajo. En reiteradas ocasiones ha sido víctima de este tipo de actos intimidatorios”, añadió la declaración oficial por parte del equipo de trabajo de la creadora de contenido.

La congresista electa rechazó de manera categórica “cualquier forma de violencia política y hacen un llamado a desescalar los discursos de odio y las expresiones que promueven la estigmatización o la intimidación de quienes piensan diferente, pues estos mensajes ponen en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas”.

Más adelante, “Lalis” expresó su “preocupación por las declaraciones de algunos líderes políticos de la campaña de Abelardo de la Espriella que, en diferentes escenarios, han manifestado que quienes piensan distinto deberían “esconderse” después del 21 de junio”, reza en el documento.

crédito @smilelalis/X
En el comunicado se precisó que no es la primera vez que la influencer y su equipo de trabajo no es la primera vez que recibe amenazas - crédito @smilelalis/X

La preocupación de ‘Lalis’ frente a la campaña de Abelardo de la Espriella

Para la influencer que se quedó con una de las curules al Congreso para el periodo 2026-2030, “este tipo de mensajes resultan incompatibles con los principios democráticos y contribuyen a un clima de polarización que debe ser superado mediante el diálogo y el respeto”.

Los reparos frente a los simpatizantes del abogado penalista, según ella, los cuestionó debido a que piensa que “la democracia no puede verse reducida a la violencia ni a las amenazas”, y añadió que “por el contrario, debe garantizar que todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos y desarrollar acciones en defensa de la vida, la participación ciudadana y el bien común”.

Por último, desde el equipo de trabajo de Lalis se pidió de forma “urgente a las autoridades competentes que brinden las garantías necesarias para el ejercicio seguro de la actividad política y adelanten las acciones correspondientes para proteger la vida e integridad de la representante, su equipo de trabajo y todas las personas que participan en la vida democrática del país”.

Beltrán Palomares fue elegida como representante a la Cámara por Bogotá luego de integrar la lista cerrada del Pacto Histórico con el nombre con el que se identifica en redes: Lalis.

Lalis estuvo junto a Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro, el domingo 7 de junio en la cancha de fútbol del colegio Claretiano, en la localidad de Bosa (suroccidente de Bogotá), como parte de un acto de campaña en apoyo a Iván Cepeda - crédito @smilelalis/IG
Lalis estuvo junto a Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro, el domingo 7 de junio en la cancha de fútbol del colegio Claretiano, en la localidad de Bosa (suroccidente de Bogotá), como parte de un acto de campaña en apoyo a Iván Cepeda - crédito @smilelalis/IG

La influencer se ubicó en el segundo lugar de esa lista que le aseguró su llegada al Congreso con 26.700 votos.

Su visibilidad pública se consolidó por videos y opiniones sobre política y actualidad en plataformas digitales.

En el gobierno del presidente Gustavo Petro, Beltrán se desempeñó como asesora estratégica de contenido en TikTok para entidades como el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Cancillería.

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