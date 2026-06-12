Colombia

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

El exfutbolista brasileño estaba presente en el evento que cerraba la gira internacional del trofeo de la Copa del Mundo. Su gesto durante la presentación del reguetonero fue viral en redes sociales

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Durante el cierre de la gira del trofeo de la Copa del Mundo, el astro brasileño quedó en medio de la presentación del colombiano, haciendo un gesto de desconcierto que se difundió en redes sociales - crédito @vane_salas20/Instagram

Tras años de espera y expectativa, ya está en marcha el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ya se celebró la primera de las tres jornadas inaugurales del certamen, el primero de la historia con tres países anfitriones, y J Balvin fue protagonista de la campaña previa, participando en la reversión de Jump de Van Halen que Coca-Cola eligió como su canción oficial, y ahora en la apertura del certamen en Ciudad de México.

El reguetonero salió al césped del estadio Ciudad de México acompañado de Ryan Castro, interpretando un popurrí compuesto de tres canciones: Qué Calor, su recordada colaboración con Major Lazer; Una A La Vez, incluida en su álbum conjunto con Castro, Omerta; y I Like It, tema de Cardi B en el que participó como invitado junto a Bad Bunny.

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J Balvin canta en un escenario con un micrófono, rodeado de bailarines vestidos con trajes de colores vivos como rojo, azul, amarillo, lila y verde
J Balvin se presentó en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, rodeado de bailarines que lucen vestuarios coloridos y extravagantes - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Sin embargo, el día anterior Balvin estuvo presente en otro evento exclusivo de la FIFA: el cierre del World Cup Trophy Tour 2026. Este hace referencia al recorrido que hace el prestigioso trofeo —que se entrega al campeón del Mundial desde 1974 y tomó el lugar del trofeo Jules Rimet de las ediciones previas—, con paradas en ciudades especialmente elegidas de los cinco continentes.

Este evento de cierre se realizó en el Parque Fundidora de Monterrey y contó con la presencia de Kaká, recordado por sus actuaciones con el Scratch, miembro del plantel campeón del Mundial de Corea y Japón 2002 y uno de los ídolos históricos del AC Milan, como el embajador responsable de entregar el trofeo a los países anfitriones.

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El trofeo de la Copa del Mundo terminó su recorrido el pasado 10 de junio en Monterrey, con Kaká como embajador - crédito Caean Couto/Imagn Images
El trofeo de la Copa del Mundo terminó su recorrido el pasado 10 de junio en Monterrey, con Kaká como embajador - crédito Caean Couto/Imagn Images

Se trataba de una celebración en vez de algo meramente formal, por lo que no era una sorpresa que el colombiano apareciera en escena para interpretar algunos de sus éxitos ante el público presente. Sin embargo, eso no evitó que el exfutbolista brasileño fuese captado por algunas cámaras con gesto desubicado, mientras tenía en sus manos la Copa del Mundo, sin saber exactamente qué hacer, mientras Balvin cantaba su repertorio.

El gesto de Kaká no tardó en difundirse en plataformas digitales con reacciones divertidas y afectuosas hacia el brasileño. Eso sí, nada de esto interfirió en la presentación del colombiano, que interpretó Mi Gente, Tonto, La Canción, Jump, BZRP Music Sessions #62/66 y In da Getto.

Kaká fue tendencia en redes sociales por su curiosa reacción en medio del show de J Balvin en Monterrey - crédito @jbalvin/Instagram y Henry Romero/REUTERS
Kaká fue tendencia en redes sociales por su curiosa reacción en medio del show de J Balvin en Monterrey - crédito @jbalvin/Instagram y Henry Romero/REUTERS

J Balvin se juntó con Ovy On The Drums y Westcol para el lanzamiento de “Godzilla”

El mismo día que se presentaba en la apertura de la Copa del Mundo, se publicó en plataformas digitales su más reciente sencillo, grabado junto a Ovy On The Drums y Westcol, como parte de la novena entrega del sello musical W Sound.

J Balvin se juntó con Ovy On The Drums Westcol para la grabación de su nuevo sencillo "Godzilla" - crédito @jbalvin/Instagram
J Balvin se juntó con Ovy On The Drums Westcol para la grabación de su nuevo sencillo "Godzilla" - crédito @jbalvin/Instagram

Concebida como una reinterpretación del clásico I Like to Move It que el dúo neoyorquino Reel 2 Real publicó en octubre de 1993, Godzilla tomó la pista originalmente creada por el DJ colombo-estadounidense Erick Morillo junto a la voz del rapero trinitense The Mad Stuntman (Mark Quashie) para construir una producción nueva con identidad urbana latina.

Como es costumbre en el proyecto W Sound, impulsado conjuntamente por Ovy On The Drums y Westcol, esta entrega se estrenó durante una sesión de streaming en el canal de Kick de Westcol, que tuvo una duración de doce horas.

El vínculo de J Balvin con la canción tiene además una dimensión personal. Según informó su equipo de prensa, la pieza está ligada a experiencias familiares del cantante y al vínculo que desarrolló con su hijo Río, lo que le da a la colaboración un carácter que va más allá de lo estrictamente musical.

No es la primera vez que el pequeño inspira al artista, pues su tema Querido Río fue expresamente dedicado a él, mientras que Tonto (grabada junto a Ryan Castro e incluida en su más reciente LP Omerta), tuvo una introducción hablada del niño.

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