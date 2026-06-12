La selección Colombia vivió tensión antes del debut en el Mundial 2026: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sufrió golpe pero siguió entrenando

En el primer entrenamiento de la Tricolor en México se vivió un susto con el delantero del Real Betis de España-crédito @DavidGutierrezD/X

Este 11 de junio de 2026, la selección Colombia completó su primer entrenamiento en Guadalajara (México) para preparar los últimos detalles de su debut mundialista el 17 de junio, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) ante Uzbekistán en el estadio Azteca, de Ciudad de México.

Pero en medio de lo que fue el trabajo en la Academia AGA (casa del Atlas FC de México) se vivieron momentos de tensión tras el golpe en el empeine que recibió Juan Camilo “Cucho” Hernández, el 11 de junio de 2026, en plena preparación para el Mundial de la FIFA, y el episodio generó preocupación en la concentración de la Tricolor.

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El delantero sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del cuadro "Cafetero", el primero del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Guadalajara (México)-crédito @FCFSeleccionCol/X

Según informó el periodista René Wedekind en el programa Planeta Fútbol, de RCN y Win Sports, el atacante sintió molestias inmediatas y por instantes caminó con dificultad, lo que encendió las alarmas entre el cuerpo técnico y los periodistas presentes en la práctica.

Wedekind agregó que el jugador volvió a integrarse con normalidad al grupo y pudo completar la sesión. Hasta el momento no hay un parte médico oficial ni señales de una lesión grave.

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Por otra parte, el periodista David Gutiérrez detalló que el entrenamiento se detuvo por un momento por el golpe que sufrió “Cucho” Hernández, pero las actividades pudieron seguir con normalidad.

“En la práctica Juan Camilo Hernández sufrió un golpe que paró por un rato el entreno. Después continuó todo con normalidad”, dijo Gutiérrez.

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia

Néstor Lorenzo permitió el acceso al público y los periodistas en el primer entrenmaiento de la selección Colombia en la que será su sede base para el Mundial 2026, Guadalajara - crédito @CarlosAfutbol/X

La selección Colombia entrenó este 11 de junio por primera vez en Guadalajara de cara a la Copa del Mundo 2026, en una sesión abierta al público y a la prensa durante dos horas que marcó un cambio en el manejo habitual del plantel de Néstor Lorenzo antes del debut.

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La práctica fue la primera de cinco sesiones programadas en Guadalajara antes del viaje del 15 de junio de 2026 a la Ciudad de México.

En paralelo, la barra Fuerza Cafetera convocó a los hinchas para el 16 de junio desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el Ángel de la Independencia (es una columna honoraria que se encuentra en la Ciudad de México, en la glorieta localizada en la confluencia de la avenida Paseo de la Reforma y las calles Río Tíber y Florencia), mientras que el colectivo La Fiebre Amarilla llamó a reunirse desde las 1:00 p. m. en el parque Libertad 2 de Octubre para caminar hacia el estadio a las 3:00 p. m.

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El entrenamiento se realizó sobre el mediodía del 11 de junio en la Academia AGA de Guadalajara, ciudad a la que el equipo llegó en la tarde mexicana y noche colombiana del 10 de junio. Esa ciudad será la sede base de Colombia durante el torneo y desde allí partirá a las ciudades en las que disputará sus partidos.

Los 26 futbolistas convocados participaron con normalidad, incluido Jhon Córdoba, que había presentado molestias en un tendón durante los últimos días. La práctica se desarrolló con el plantel dividido en dos grupos para ejecutar ejercicios específicos orientados a aspectos ofensivos y defensivos.

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La selección utilizó indumentaria blanca con líneas azules y, durante un tramo de la jornada, los arqueros trabajaron con petos azules, según informes de la Federación Colombiana de Fútbol. La sesión comenzó con trabajos de flexibilidad y continuó con ejercicios colectivos con balón.

No hubo partido de fútbol entre los jugadores, una dinámica que sí aparece en otros entrenamientos, de acuerdo con los informes de la Federación Colombiana de Fútbol. La jornada se completará con trabajo de gimnasio en la tarde y el equipo volverá a entrenarse este viernes en la cancha principal de la Academia AGA.

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James Rodríguez fue el foco de los hinchas en una práctica sin precedentes recientes

El volante que actualmente se encuentra sin equipo, fue el gran protagonista en los entrenamientos de la Tricolor-crédito FCF

La principal novedad de la jornada fue el acceso de aficionados y periodistas durante dos horas, una apertura inédita en el contexto de las concentraciones recientes de la Tricolor. El hermetismo que había caracterizado a Néstor Lorenzo, incluso desde su etapa como asistente en el cuerpo técnico encabezado por José Néstor Pekerman, dio paso a un acercamiento con hinchas y prensa.

Niños, jóvenes, adultos y bebés se acercaron a los futbolistas para pedir autógrafos. El capitán James David Rodríguez fue el jugador que concentró más atención y, después del entrenamiento, se aproximó a los aficionados para compartir con ellos.

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Álvaro Montero, Santiago Arias y Luis Díaz también intercambiaron saludos con los asistentes. La apertura de la práctica contrastó con la preparación previa que Colombia había desarrollado en territorio colombiano y luego en Estados Unidos antes de instalarse en México.

La concentración para el Mundial comenzó el 15 de mayo de 2026 en Medellín, donde siete jugadores alcanzaron a entrenar en la sede de Guarne de Atlético Nacional. Después, la preparación siguió en Bogotá, primero en el estadio Metropolitano de Techo y luego en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, antes del traslado a California, en Estados Unidos, y más tarde a Guadalajara.

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