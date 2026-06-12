La selección de Portugal partió rumbo a Estados Unidos para su debut en el Mundial 2026 ante RD Congo

La selección nacional portuguesa viajó el 12 de junio de 2026 a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Este 12 de junio de 2026 se informó por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol y de medios deportivos de dicho país sobre el viaje de los dirigidos por Roberto Martínez hacía Houston, Texas (Estados Unidos).

El cuadro luso debutará el 17 de junio de 2026 en su novena Copa del Mundo ante República Democrática del Congo en el grupo K, zona de la selección Colombia junto a Uzbekistán.

PUBLICIDAD

Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Días y Cristiano Ronaldo en los actos de protocolo en el partido ante Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Según informó el diario Récord, de Portugal, la hora de partida del vuelo hacia los Estados Unidos está programada para las 3:05 p. m., hora local (9:05 a. m. hora de Colombia), y se espera que aterrice a la 1:15 a. m. (7:15 p. m. hora de Colombia) al aeropuerto de Palm Beach en Florida.

Tras el juego ante Nigeria en Leiria, el 10 de junio de 2026, el técnico español Roberto Martínez le dio el día libre a los jugadores lusos el 11 de junio de 2026, y en la jornada del 12 de junio tuvieron su último entrenamiento previo al viaje.

PUBLICIDAD

En la ceremonia de despedida en el aeropuerto Humberto Delgado, el primer ministro portugués Luis Montenegro estará presente, y también habrá palabras por parte de Cristiano Ronaldo y de Roberto Martínez.

Previo a su salida hacia el Mundial de 2026, el atacante del Al-Nassr habló sobre la importancia de que los lusos vayan paso a paso para buscar su primera Copa del Mundo en la historia. Esto dijo Cristiano Ronaldo en los actos de protocolo de despedida:

PUBLICIDAD

“Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido, pero no ya con expectativas de que vamos a ganar. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma, el camino se construye caminando, es decir, paso a paso, por eso empezar bien el Mundial creo que es lo más importante”, detalló CR7 en declaraciones recogidas por Sportv.

El técnico español Roberto Martínez también habló al pueblo portugués rumbo a disputar el Mundial de 2026-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El técnico español Roberto Martínez también tomó la voz oficial de la selección de Portugal, y se refirió a los más de 10 millones de habitantes con un mensaje de unión, fraternidad en la cita mundialista:

PUBLICIDAD

"Solo quiero decir que estamos preparados, vamos a darlo todo, vamos a luchar. Tenemos unos valores de equipo increíbles, llevamos la maleta, sí, llena de los sueños de todos los portugueses. Tenemos la responsabilidad, pero vamos juntos a luchar y cuando estamos juntos somos, somos más grandes. Es una generación de gran responsabilidad y talento. Pero aún más importante es su actitud y responsabilidad al representar a la selección portuguesa“, expresó.

La selección de Portugal se tomó la foto oficial para el Mundial de 2026

De forma oficial se dio a conocer la fotografía del Mundial de 2026 de la "selección de los escudos"-crédito fpf.pt

El 12 de junio de 2026, la Federación Portuguesa publicó a través de su página oficial la foto oficial de los mundialistas que representarán al país ibérico en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

En la primera fila, de izquierda a derecha, aparecen Francisco Conceição, Nuno Mendes, João Félix, João Cancelo, Bernardo Silva, Vitinha, Gonçalo Guedes, João Neves y Pedro Neto.

En la segunda fila, de izquierda a derecha, se encuentran Matheus Nunes, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, el seleccionador Roberto Martínez, Rúben Neves, Nélson Semedo, Gonçalo Ramos y Francisco Trincão.

PUBLICIDAD

En la tercera fila, de izquierda a derecha, figuran José Sá, Ricardo Velho, Renato Veiga, Samu Costa, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Gonçalo Inácio, Diogo Costa y Rui Silva.

El plantel también posó junto al cuerpo técnico liderado por Roberto Martínez, conformado por Stijn Campo, Iñaki Vergara, Austin MacPhee, Jesus Seba Hernandez, Ricardo Carvalho, Richard Evans, Ricardo Pereira, André Reis y André Costa.

PUBLICIDAD

Este será el avión al cual la delegación de Portugal viajará a Estados Unidos-crédito Record Portugal

Portugal debuta ante República Democrática del Congo