Julián Quiñones, autor del primer gol en el Mundial 2026, estuvo en los planes de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Quería venir”

Después del gol del atacante de Al-Qadisiyah FC de Arabia Saudita, se mencionó el interés de la Tricolor en contar con él-crédito @ESPNColombia/X

Este 11 de junio de 2026, la selección de México venció por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero colombo-mexicano Julián Quiñones anotó al minuto 9 de partido el primer gol de la edición número 23 de la cita orbital.

Tras su actuación con el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre, el goleador del Al-Qadisiyah, en Arabia Saudita, se convirtió en el centro de un debate, debido a su no convocatoria con la selección Colombia, a pesar de haber nacido en el país y en medio de la polémica se recordó el episodio en el que el técnico Néstor Lorenzo intentó sumarlo a la Tricolor.

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Julián Quiñones saludándose con Javier "El Vasco" Aguirre tras ser sustituido en el México vs. Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, disputado en el estadio Azteca-crédito Raquel Cunha/REUTERS

El periodista Luis Arturo Henao, en el programa ESPN Mundial, analizó el rendimiento del atacante en el partido ante Sudáfrica y recordó el momento en que Quiñones tuvo acercamientos con la selección Colombia durante el proceso de Néstor Lorenzo.

“Para mí en selección es más que Juan Camilo ”Cucho" Hernández, porque el “Cucho” brilla en su club, más que con su país. Él vive en México hace 10 años, y una vez Quiñones dijo en algún momento que nunca lo tuvieron en cuenta, él tiene un hijo de 3 años que se llama Thiago. su esposa se llama Ana Gabriela, por esta razón se siente con más arraigo familiar a México que Colombia".

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Y Henao añadió: “Lorenzo lo llamó, yo hablé con él y pregunté en la Federación Colombiana de Fútbol un día, y me dijeron que él (Quiñones) quería venir y la balanza se inclinó hacia el tema familiar, y de que en nuestro país nunca se le prestó la atención, por este motivo, el jugador decidió representar a la selección mexicana. Él jugó con Colombia en la categoría Sub-20 en 2017 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero nunca debutó en un club de Colombia en primera y segunda división. Lorenzo sí lo quería, lo llamó, le insistió y lo tenía en sus planes, por lo cual se lamentó no contar con él”.

Así fue el partido de Julián Quiñones en el México vs. Sudáfrica

Julián Quiñones disputando una pelota con Khuliso Mudau en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica-crédito Raquel Cunha/REUTERS

El exatacante del Club América de México fue una de las figuras para el “Tri” en su partido debut ante Sudáfrica junto a Roberto Alvarado y Raúl Jiménez (autor del segundo gol).

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Quiñones jugó 79 minutos para el cuadro mexicano, y fue reemplazado por el atacante del Toluca Alexis Vega, y fue calificado con una puntuación de 8,6 según la aplicación de Sofascore.

A continuación, estos fueron los datos que dejó durante el juego:

Minutos jugados: 79

Goles: 1

Disparos totales / a puerta: 5 (dos a portería)

Pases completados / precisión de pases (%): 28 de 33 (85% de precisión)

Regates completados: 6 (5 completados)

Duelos ganados: 9 (7 ganados)

Esta es la historia de Julián Quiñones: el mentor deportivo habló del atacante

Quiñones siempre quiso jugar el Mundial 2026 con la selección de México, según lo reveló César Valencia, uno de sus primeros entrenadores y con quien permanece en contacto actualmente. Quiñones vive muy agradecido con el país mundialista - crédito Diego Suárez/Infobae

Julián Quiñones marcó el primer gol de México en la Copa del Mundo 2026 después de un proceso de preparación que, según César Valencia, director deportivo de Fútbol Paz, comenzó desde su llegada al fútbol mexicano en 2015 con una meta definida: ganarse un lugar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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Esa preparación incluyó un aspecto puntual del torneo: la adaptación a la altura de Ciudad de México.

“Están jugando en Ciudad de México donde la altura es un factor importantísimo para tener en cuenta y tiene que estar muy bien preparado”, explicó Valencia a Infobae Colombia.

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Valencia, el formador que acompañó los primeros pasos del delantero en la escuela Fútbol Paz, sostuvo ante Infobae Colombia que la clasificación de Quiñones al mayor escenario del fútbol no respondió a una irrupción repentina, sino a años de decisiones orientadas a ese objetivo. “Pienso que él, desde que llegó a México, tenía muy claro que su meta era ir al Mundial”, dijo al medio.

El dirigente explicó que esa idea se tradujo en cada etapa de la carrera del atacante. Según Valencia, desde su arribo a Tigres de México en2015, Quiñones entendió que debía competir en el máximo nivel para abrirse paso entre futbolistas consolidados.

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Tigres fue el primer gran filtro de su carrera en México

La relación sigue vigente actualmente y es por eso que Quiñones le confesó a Valencia su deseo de jugar la Copa del Mundo 2026 con la selección de México - crédito Diego Suárez/Infobae

Al llegar a Tigres de México, Quiñones se encontró, según Valencia en Infobae Colombia, con un plantel de alta exigencia y con figuras de peso en su posición.

“En esa época la cantidad de jugadores que tenía el equipo era impresionante. Ahí estaba Gignac. Imagínate nada más con ese delantero”, recordó al medio.

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Valencia afirmó que el delantero respondió a ese contexto con una característica que ya mostraba en su etapa formativa. “Siempre, siempre donde ha llegado ha sido goleador”, dijo a Infobae Colombia sobre un rasgo que, según su relato, acompañó al jugador en cada club.

El recorrido de Quiñones en México siguió con pasos por Lobos BUAP, su regreso a Tigres, su paso por Atlas y luego por América de México. De acuerdo con Valencia en Infobae Colombia, ese trayecto terminó por consolidarlo como uno de los atacantes más importantes del fútbol mexicano.

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Para el director deportivo de Fútbol Paz, la mentalidad fue un factor central en esa evolución. Según explicó al medio, el origen del jugador en Nariño y las dificultades de ese entorno influyeron en su determinación por progresar y sostener una carrera internacional.

“Si tú te adentras un poquito en esa parte de Nariño, ves que hay muchas dificultades y él siempre pensaba en sacar su familia adelante. Eso es lo que yo pienso que tiene que haber marcado mucho a Julián”, señaló Valencia a Infobae Colombia.

La nacionalización mexicana definió el rumbo hacia el Mundial

Valencia explicó que Julián Quiñones tuvo la esperanza de jugar con Colombia, aunque no desaprovechó la posibilidad que le dio la selección mexicana-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Quiñones también tuvo paso por selecciones juveniles de Colombia. Según el texto de Infobae Colombia, fue convocado a la sub-20 y participó en el torneo Centroamericano y del Caribe disputado en Barranquilla en 2017.

La carrera del delantero cambió de dirección cuando se nacionalizó mexicano y eligió representar al país donde desarrolló su trayectoria profesional.

“Todo el mundo tiene la ilusión de estar en la selección del país, pero Julián se fue en 2015 y toda su carrera la hizo en México. Fue nacionalizado mexicano”, explicó Valencia al medio.

Para el formador, esa decisión estuvo alineada con el vínculo construido durante una década en territorio mexicano. “Yo pienso que el premio, o lo que más quería hacer, era devolverle a México todo eso que hicieron por él. Me parece que al final fue una muy buena decisión”, agregó a Infobae Colombia.

Valencia ubicó otro momento clave antes del Mundial en la etapa del atacante en Arabia Saudita. Según dijo a Infobae Colombia, ese periodo le permitió seguir creciendo, competir contra jugadores de primer nivel y sostener la disciplina que luego trasladó a la selección mexicana.

“Esa mentalidad tan fuerte tiene que redundar en el rendimiento ahorita en la selección de México”, afirmó Valencia al medio. También contó que el delantero mantuvo una rutina constante en cada llamado internacional: “Permanentemente, cada vez que lo convocaban, venía y se entrenaba en la selección”, dijo a Infobae Colombia.