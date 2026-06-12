Furgón arrolló cuatro vehículos y dejó siete heridos en Bogotá: estas fueron las causas según las autoridades

Un reporte preliminar indica que el conductor de 37 años no mantuvo la separación reglamentaria y perdió el control antes de impactar una camioneta, un automóvil, un taxi y otro vehículo, según datos divulgados por El Tiempo - crédito captura de pantalla Tránsito Bogotá

Un accidente múltiple en Bogotá ocurrido la noche del jueves 11 de junio dejó al menos siete personas heridas tras el choque de un furgón que arrolló a cuatro vehículos en la localidad de Usme.

Entre los lesionados figura una mujer embarazada, quien requirió traslado de emergencia.

De acuerdo con las autoridades y la información recabada por El Tiempo, la principal hipótesis sobre este siniestro señala que el conductor del furgón no respetó la distancia de seguridad y tampoco se detuvo ante la luz roja de un semáforo, lo que desencadenó la colisión.

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El saldo incluye siete personas heridas de entre 24 y 63 años, quienes fueron atendidas en el hospital Meissen y la clínica Medical de Kennedy.

Los hechos ocurrieron hacia las 8:40 p.m. en el barrio Chapinerito, exactamente en la carrera 1 # 87C-54 sur.

La gestante, con 12 semanas, presentó trauma cervical y dolor pélvico luego del impacto registrado en el barrio Chapinerito, y fue llevada al hospital Meissen mientras otros afectados recibieron atención en centros de Kennedy - crédito captura de pantalla @bogotátránsito

Según detalló El Tiempo, el furgón perdió el control y colisionó con una camioneta particular, un automóvil, un taxi y otro vehículo.

Los ocupantes de los cinco vehículos, entre ellos la gestante de 24 años y los respectivos conductores, fueron auxiliados por equipos de emergencia y trasladados a centros médicos especializados.

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Hipótesis policial sobre la causa del accidente

La Policía de Tránsito señaló de forma preliminar que el conductor del furgón, un hombre de 37 años, no guardó la distancia de seguridad, desatendió la luz roja del semáforo y perdió el control antes de impactar a los otros vehículos.

El informe indica que la imprudencia y la falta de prevención habrían sido factores. La consecución de los choques refuerza la hipótesis de un exceso de velocidad y escasa atención a la señalización.

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Estado de los heridos tras el choque múltiple

Entre los heridos se encuentra una mujer embarazada de 24 años, con doce semanas de gestación, quien sufrió trauma cervical y dolor pélvico.

Fue trasladada de urgencia al hospital Meissen. En la clínica Medical de Kennedy fue atendida una mujer de 63 años, conductora de la camioneta, quien presentó politraumatismos. También fue remitido a este centro un hombre de 63 años, conductor de automóvil, con trauma craneoencefálico leve y lesiones en las manos.

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El conductor del furgón, de 37 años, sufrió politraumatismos y recibió atención en la misma clínica.

Fue atendido el conductor de un taxi, de 30 años, con lesiones similares en la cabeza. Cuatro de ellas fueron llevadas a la clínica Medical de Kennedy y al menos dos recibieron atención en hospitales de la zona.

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Siniestralidad vial y grupos de riesgo en Bogotá

El caso ocurre mientras los siniestros viales presentan índices en la capital colombiana.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por El Tiempo, entre enero y abril de 2025 hubo 188 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Bogotá, lo que representa un aumento del 13,7% respecto al promedio de los cinco años previos.

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Los motociclistas encabezan el grupo de víctimas mortales, con el 42,6% de los fallecidos, seguidos de cerca por los peatones, que representaron el 41%.

La mayoría de las muertes se produjo en atropellamientos y choques, principalmente en zonas urbanas y durante horarios nocturnos. En cuanto a los lesionados, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial informó 986 casos valorados médicamente entre enero y abril de este año, cifra que implica una disminución del 18,5% respecto al promedio quinquenal. Los motociclistas también representaron una alta proporción entre los lesionados, mientras que los choques siguen siendo la principal causa de heridas de gravedad en la ciudad.

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El choque de dos buses de Transmilenio deja 15 heridos en San Bernardo

El choque de dos buses de Transmilenio en la estación San Bernardo dejó al menos 15 lesionados este jueves 4 de junio en el centro de Bogotá, según El Tiempo, y obligó al sistema a suspender temporalmente la operación en ese punto mientras ambulancias y personal de emergencia atendían a los pasajeros y la flota era desviada al carril mixto.

Al menos 15 personas resultaron lesionadas luego de un fuerte choque entre dos buses duales en la estación San Bernardo, en el centro de Bogotá, según confirmaron las autoridades - crédito @BrayanM01270768 / X

El accidente ocurrió hacia las 7:29 a.m. de acuerdo con los canales oficiales de Transmilenio. La interrupción afectó el paso de rutas como la L10, L18, L25, C25 y B18, con impacto directo sobre la movilidad en sentido sur-norte.

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La respuesta operativa incluyó contraflujo en la zona y el cierre temporal de la estación, que seguía fuera de servicio mientras se coordinaba el retiro de los vehículos involucrados. Según Transmilenio S. A., el siniestro se presentó en la carrera Décima con calle Primera B.

La empresa indicó en un comunicado: “Tan pronto fue reportado el hecho se activaron todos los protocolos”. En el mismo reporte, Transmilenio S. A. señaló que en el lugar había asistencia de organismos de salud para atender a los afectados.