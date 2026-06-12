Colombia

En Colombia hay menos personas pobres: el Dane reportó que en 2025 la pobreza fue de 28%, cifra más baja en cinco años

La medición oficial ubicó el indicador en su nivel más bajo en dos años, tras caer desde 31,8% en 2024, con 14.446.726 personas en esa condición, 1.791.000 menos

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La eliminación de Colombia sin Hambre impacta a 75.000 hogares bogotanos en pobreza monetaria y extrema - crédito Integración Social
Colombia redujo la pobreza monetaria al 28% en 2025, según el DANE, tras bajar desde 31,8% en 2024 - crédito Integración Social

Colombia redujo la pobreza monetaria al 28% en 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y la caída llevó el indicador a su nivel más bajo en dos años tras descender del 31,8% en 2024.

“En 2025, el 28,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, lo cual representa una disminución de 3,8 puntos porcentuales frente a 2024, cuando fue del 31,8%”, se observa en el comunicado emitido por la entidad oficial.

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Este indicador mide el nivel de ingresos que tiene los hogares en el país. Dichos recursos deben ser suficientes para los gastos básicos de cada familia. Para 2025, el ingreso mínimo era de $482.041 por persona. lo que sería para una familia de cuatro integrantes un valor de $1.928.164.

El nuevo informe de la entidad también reportó una baja en la pobreza monetaria extrema, que pasó de 11,7% a 9,6%, y una mejora en la distribución del ingreso.

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El Dane informó que 14.446.726 personas estaban en situación de pobreza monetaria en 2025, lo que representó 1.791.000 menos que un año antes - crédito Dane
El Dane informó que 14.446.726 personas estaban en situación de pobreza monetaria en 2025, lo que representó 1.791.000 menos que un año antes - crédito Dane

Así mismo, el coeficiente de Gini nacional cayó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025, un cambio que el organismo calificó como estadísticamente significativo.

En términos absolutos, 14.446.726 personas estaban en situación de pobreza monetaria en 2025, de acuerdo con el DANE. Esa cifra equivale a 1.791.000 personas menos que en el año 2024.

La pobreza monetaria extrema afectó a 4.972.388 personas en 2025, según el organismo oficial. Frente a 2024, la reducción fue de casi un millón de personas.

La disminución de la pobreza monetaria se observó tanto en zonas urbanas como rurales, según el Dane. En las cabeceras municipales, la incidencia bajó de 28,6% a 24,6%, mientras en los centros poblados y zonas rurales dispersas cayó de 42,5% a 39,5%.

Esa diferencia mantuvo una distancia marcada entre ambos territorios. La incidencia rural todavía fue 1,6 veces mayor que la registrada en las cabeceras: 39,5% frente a 24,6%.

En pobreza monetaria extrema ocurrió un patrón similar, de acuerdo con el Dane. En las cabeceras municipales, el indicador pasó de 8,7% a 6,9%, mientras en los centros poblados y zonas rurales dispersas se redujo hasta 19,1%, tras caer 2,7 puntos porcentuales.

La pobreza monetaria extrema afectó a 4.972.388 personas en 2025 y la reducción frente a 2024 fue de casi un millón, según el Dane - crédito Dane
La pobreza monetaria extrema afectó a 4.972.388 personas en 2025 y la reducción frente a 2024 fue de casi un millón, según el Dane - crédito Dane

La desigualdad del ingreso también mostró diferencias por territorio. El coeficiente de Gini se ubicó en 0,507 en las cabeceras municipales y en 0,476 en los centros poblados y zonas rurales dispersas, según el informe oficial.

En el análisis por ciudades, Quibdó registró la mayor incidencia de pobreza monetaria en 2025 con 61,7%, según el Dane. Después apareció Riohacha con 45,4%.

En el extremo opuesto, Manizales presentó el menor porcentaje de pobreza monetaria con 13,2%. Medellín se ubicó después con 16,7%, de acuerdo con los datos oficiales.

De acuerdo con los datos expuestos por la directora del Dane, Piedad Urdinola, el país redujo tanto la pobreza monetaria como la pobreza monetaria extrema durante 2025, y esa mejora se reflejó en el total nacional, en las cabeceras y en las zonas rurales, aunque la distancia entre territorios siguió siendo amplia.

La entidad subrayó que las variaciones en los indicadores de pobreza y desigualdad fueron estadísticamente significativas a nivel nacional, en las cabeceras municipales y en los centros poblados y rurales dispersos.

Qué es la pobreza extrema y por qué es importante reducirla

El índice de intensidad de la pobreza indica la gravedad de las carencias materiales - crédito Colprensa
En Colombia, la pobreza extrema o indigencia se define como la falta de ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos - crédito Colprensa

En Colombia, la pobreza extrema se define como la situación en la que una persona u hogar no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La medición se basa en la llamada pobreza monetaria extrema y busca determinar si el ingreso alcanza para cubrir el requerimiento calórico mínimo.

Según la entidad, el cálculo parte de sumar los ingresos de todos los integrantes del hogar y dividirlos por el número de personas, para obtener el ingreso mensual per cápita.

Una persona se considera en pobreza extrema cuando ese ingreso no cubre el costo de la canasta básica de alimentos; como referencia, para un hogar promedio de cuatro personas, la línea suele ubicarse en más de $1.900.000 mensuales, con ajustes anuales por inflación.

Además de los ingresos, el Dane también mide la pobreza multidimensional, que incorpora carencias en educación, salud, trabajo, vivienda y condiciones de niñez y juventud.

En esa medición se incluyen, entre otros factores, analfabetismo o bajo logro educativo, falta de aseguramiento o barreras de acceso a salud, informalidad o desempleo de larga duración, ausencia de servicios públicos adecuados o pisos en tierra, y trabajo infantil o inasistencia escolar.

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