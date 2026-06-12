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Conductor de camioneta incinerada en Segovia, Antioquia, fue encontrado muerto: una persona sigue desaparecida

El cuerpo de Iván Darío Jiménez fue encontrado en jurisdicción de Remedios días después del ataque armado; dos de los ocupantes recuperaron la libertad

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La camioneta Toyota Hilux fue hallada incinerada en la vereda El Diamante, en Segovia. Días después, las autoridades confirmaron la muerte de uno de sus ocupantes y mantienen la búsqueda de una persona desaparecida - crédito Notinordeste/Facebook
La camioneta Toyota Hilux fue hallada incinerada en la vereda El Diamante, en Segovia. Días después, las autoridades confirmaron la muerte de uno de sus ocupantes y mantienen la búsqueda de una persona desaparecida - crédito Notinordeste/Facebook

El hallazgo sin vida de Iván Darío Jiménez Sánchez, quien al parecer conducía la camioneta Toyota Hilux de placas LCZ 241 que fue incinerada el pasado 9 de junio en zona rural de Segovia, Antioquia, permitió esclarecer parcialmente uno de los hechos de violencia que más preocupación ha generado en el nordeste antioqueño durante los últimos días.

La confirmación de su muerte cambió el panorama de la investigación, ya que permitió establecer que una de las cuatro personas que se movilizaban en el vehículo fue asesinada, mientras que dos de sus acompañantes recuperaron la libertad y una cuarta persona continúa desaparecida, según La FM.

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Jiménez fue encontrado muerto entre el peaje del corregimiento de Santa Isabel y la cabecera municipal de Remedios.

Las autoridades avanzan en las labores para determinar las circunstancias exactas de su muerte y reconstruir los movimientos de las víctimas después de que fueran interceptadas por hombres armados.

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Iván Darío Jiménez Segovia fue encontrado muerto días después de que hombres armados interceptaran e incendiaron la camioneta en la que viajaba junto a otras tres personas - crédito Medellín Oscura/Facebook
Iván Darío Jiménez Segovia fue encontrado muerto días después de que hombres armados interceptaran e incendiaron la camioneta en la que viajaba junto a otras tres personas - crédito Medellín Oscura/Facebook

Los hechos comenzaron el pasado 9 de junio en la vereda El Diamante, zona rural de Segovia. Según denunció la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), cuatro personas se desplazaban en la camioneta cuando fueron interceptadas por un grupo armado ilegal.

Posteriormente, el vehículo fue incendiado y abandonado en la zona. Desde un principio surgieron versiones según las cuales los ocupantes habían sido retenidos por los responsables del ataque, hipótesis que fue tomando fuerza con el paso de las horas ante la ausencia de información sobre su paradero.

Días después se conoció que dos de las personas secuestradas recuperaron la libertad.

Uno de ellos sería un minero de la región, quien ya se encuentra nuevamente con su familia. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo de Jiménez confirmó que no todos los retenidos lograron regresar con vida.

Con este nuevo elemento, el balance preliminar del caso indica que dos personas fueron liberadas, una fue asesinada y una más continúa desaparecida, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de la subregión.

El Ejército Nacional activó protocolos de búsqueda en Segovia y desplegó tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 para ubicar a las víctimas - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional activó protocolos de búsqueda en Segovia y desplegó tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 para ubicar a las víctimas - crédito Ejército Nacional

Los organismos judiciales investigan la ruta que siguieron las víctimas desde la vereda El Diamante hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo del conductor. Asimismo, buscan identificar a los responsables del secuestro, del homicidio y de la quema del vehículo.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades figura una posible participación del Clan del Golfo. Aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente, diferentes reportes señalan que ese grupo armado estaría detrás tanto de la retención de los ocupantes como de la incineración de la camioneta.

El personero de Segovia, Hambler Patiño, explicó las dificultades que enfrentan los investigadores debido a las características geográficas del territorio.

Según indicó, los grupos ilegales suelen movilizar personas por caminos de herradura que conectan sectores rurales de Segovia y Remedios, lo que dificulta el seguimiento de sus desplazamientos y retrasa las labores de búsqueda.

El caso ocurre en medio de un complejo contexto de orden público en el Nordeste antioqueño. La región ha sido escenario de disputas entre diferentes estructuras armadas ilegales que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas relacionadas principalmente con la minería y otras actividades criminales.

Cahucopana confirmó que el paradero de las cinco personas retenidas en Segovia permanece desconocido tras el ataque - crédito @CAHUCOPANA / X
Cahucopana confirmó que el paradero de las cuatro personas retenidas en Segovia permanece desconocido tras el ataque - crédito @CAHUCOPANA / X

De acuerdo con reportes de las autoridades y organismos de seguridad, en municipios como Segovia y Remedios existe una confrontación permanente entre disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, situación que ha generado un incremento de amenazas, extorsiones, desplazamientos y hechos violentos contra la población civil.

Aunque algunas versiones apuntan a una posible participación del Clan del Golfo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , sostuvo que detrás de este hecho estarían las disidencias de las Farc. El mandatario también advirtió sobre la compleja situación de seguridad que enfrentan los habitantes del Nordeste antioqueño, donde la presencia de grupos armados ilegales expone constantemente a la población civil a señalamientos y retaliaciones.

A esta situación se suma el aumento de los delitos contra trabajadores mineros. El personero Patiño aseguró que los hurtos en zonas mineras rurales han crecido de manera considerable durante los últimos años, lo que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en la subregión.

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