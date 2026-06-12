Colombia

Petro siguió atacando a Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad: “Nunca he jurado obedecer prioritariamente a la bandera de Estados Unidos”

El presidente de la República calificó la ofensiva judicial y política anunciada por el abogado y candidato presidencial como persecución y odio a un pensamiento político

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Gustavo Petro reprochó a Abelardo de la Espriella por ignorar el fallo judicial que le impide usar la frase “Firmes por la patria” en su campaña - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X
Petro siguió criticando a Abelardo de la Espriella por su nacionalidad norteamericana - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X

La candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella fue cuestionada por un grupo de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con otros juristas.

Conforme a lo expuesto en un comunicado, el ganador de la primera vuelta podría enfrentar una incompatibilidad jurídica para llegar a la Presidencia de Colombia si conserva la ciudadanía de Estados Unidos obtenida por naturalización, por el juramento exigido en ese proceso en el que se compromete a velar por los intereses del país norteamericano.

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Sin embargo, Germán Calderón España, abogado constitucionalista, afirmó que no hay ningún tipo de vicio legal que afecte una posible llegada de De La Espriella a la Casa de Nariño, puesto que cumple con los requisitos de la Constitución Politica de 1991.

“ATENCIÓN, OJO, ESE CONCEPTO NO ES CIERTO, ENTRARON LOS EXMAGISTRADOS Y ABOGADOS QUE LO SUSCRIBEN EN EL CÍRCULO DE LAS MENTIRAS DEL PRESIDENTE PETRO: Los requisitos generales para acceder al cargo de presidente de la República son: i) ser colombiano por nacimiento, ii) ciudadano en ejercicio y iii) mayor de treinta años (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Los ataques de Petro a Abelardo de la Espriella por su nacionalidad estadounidense

En medio de la ambigüedad de los conceptos entregados por los expertos en la jurisprudencia nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó para atacar a Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta. En sus redes sociales, afirmó que prefiere rechazar cualquier tipo de afiliación a otro Estado si eso requiere dejar las prioridades de Colombia en un segundo plano.

El presidente de la República calificó la ofensiva judicial y política anunciada por el abogado y candidato presidencial como “persecución y odio a un pensamiento político” - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República calificó la ofensiva judicial y política anunciada por el abogado y candidato presidencial como “persecución y odio a un pensamiento político” - crédito @petrogustavo/X

“Yo nunca he jurado obedecer prioritariamente la bandera de los EEUU y subordinar mi bandera de Colombia a la de EEUU. Si eso se me sugiere por tener otra nacionalidad de cualquier pais del mundo, la rechazo de inmediato (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

El jefe de Gobierno también sostuvo que sus acciones a lo largo de su vida y, en especial, en el último cuatrienio han estado orientadas a mejorar el país, sin importar que estas pongan en riesgo su integridad.

“Yo soy de mi Patria y mi Patria es Colombia, y está llena de Vida y Belleza, y he estado a punto de morir por ella. La Vida es mi consigna para mí y para todas y todos (sic)”, expuso.

Petro respondió a Abelardo de la Espriella tras demanda en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro
El cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella refleja la tensión política por la demanda presentada en Estados Unidos - crédito EFE - @ABDELAESPRIELLA/x

El presidente Gustavo Petro respondió a la ofensiva judicial y política anunciada por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Colombia, Estados Unidos y Europa. En su criterio, esas iniciativas constituyen “persecución y odio a un pensamiento político”, y cuestionó que se acuda a instancias extranjeras para denunciar a ciudadanos colombianos.

La réplica del mandatario colombiano se produjo en redes sociales, después de que el lider del movimiento Defensores por la Patria divulgara un video en el que anunció una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno nacional y anticipara nuevas gestiones ante autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea.

Cabe recordar que De la Espriella dijo que pedirá al Departamento de Estado de Estados Unidos la revocatoria de visas a aliados políticos del Gobierno, entre ellos funcionarios y empresarios. También afirmó que solicitará al Departamento de Justicia la aplicación de la ley RICO y la ley Bolívar contra integrantes del entorno político del presidente.

Petro calificó la acción judicial de Abelardo de la Espriella como una persecución motivada por diferencias ideológicas y defendió su postura desde la Constitución. - crédito @petrogustavo/X
Petro calificó la acción judicial de Abelardo de la Espriella como una persecución motivada por diferencias ideológicas y defendió su postura desde la Constitución. - crédito @petrogustavo/X

Petro sostuvo que las acciones del abogado deben de ser consideradas como un ataque al progresismo. “Esto es un llamado a destripar el progresismo; no es más que persecución y odio a un pensamiento político”, afirmó el jefe de Estado.

A su vez, señaló que este tipo de actuaciones están prohibidas por la Carta Magna en el terreno de los derechos fundamentales. También reprochó que las denuncias se impulsen fuera del país.

“Para eso viajó a Estados Unidos, a demandar a sus compatriotas que no siente como compatriotas”, dijo Petro. En ese mismo pronunciamiento, criticó la posición del aspirante a la Casa de Nariño frente a los migrantes colombianos en el exterior.

En su análisis, el gobernante fue más allá y sostuvo que quienes actúan de esa manera desconocen su vínculo con Colombia. En ese contexto, los calificó de “apátridas”.

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