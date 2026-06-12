Así fue la llegada de la República Democrática del Congo a Houston para el debut ante Portugal en el Mundial 2026

Los "Leopardos" llegaron a la ciudad sede para jugar su primer partido del Mundial 2026 -crédito @leopard243/X

El 17 de junio de 2026 se dará en forma oficial el debut de República Democrática del Congo en el Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá.

Por este motivo, el 12 de junio de 2026, la delegación encabezada por el francés Sébastien Desabre llegaron al Aeropuerto Intercontinental George Bush, de Houston, para comenzar su concentración de cara al partido ante la selección de Cristiano Ronaldo.

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La selección congoleña buscará dar la sorpresa en el grupo K del Mundial 2026-crédito @fecofadrc/Instagram

En medio de una particular vestimenta estilo “salvaje”, inspirada en los leopardos, los integrantes de la selección africana llegaron con la alegría de jugar el Mundial 2026.

La delegación del cuadro africano llegó para preparar su partido ante los lusos-crédito @fecofadrc/Instagram

Con 10 jugadores nacionalizados, entre los que destacan Cécric Bakambu, Chancel Mbemba, Yoanne Wissa, Aaron Wan-Bissaka, y Axel Tuanzebe, siendo estos últimos las grandes figuras en la Premier League de Inglaterra.

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Aaron Wan Bissaka y Axel Tuanzebe comandan la defensa congoleña en el Mundial 2026-crédito @fecofadrc/Instagram

Lista de convocados de República Democrática del Congo para el Mundial de 2026

Arqueros

Timothy Fayulu (FC Noah de Armenia)

Lionel Mpasi (Le Havre de Francia)

Matthieu Epolo (Standard de Lieja de Bélgica)

Defensas

Aaron Wan-Bissaka (West Ham de Inglaterra)

Gedeon Kalulu (Aris Salónica de Grecia)

Chancel Mbemba (LOSC Lille de Francia)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz de Polonia)

Axel Tuanzebe (Burnley FC de Inglaterra)

Dylan Batubinsika (Larissa de Grecia)

Rocky Bushiri (Hibernian FC de Escocia)

Arthur Masuaku (RC Lens de Francia)

Joris Kayembe (KRC Genk de Bélgica)

Volantes

Samuel Moutoussamy (Atromitos de Grecia)

Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille de Francia)

Gaël Kakuta (Larissa de Grecia)

Charles Pickel (Espanyol de Barcelona - España)

Noah Sadiki (Sunderland de Inglaterra)

Edo Kayembe (Watford FC de Inglaterra)

Delanteros

Théo Bongonda (Spartak Moscú de Rusia)

Nathanaël Mbuku (Montpellier de Francia)

Cédric Bakambu (Real Betis de España)

Simon Banza (Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos)

Fiston Mayele (Pyramids FC de Egipto)

Brian Cipenga (Castellón de España)

Yoane Wissa (Newcastle de Inglaterra)

Meschack Elia (Alanyaspor de Turquía)

Así será la agenda de República Democrática del Congo en Houston

La Federación Congoleña publicó la agenda en su primer día en Estados Unidos-crédito @fecofadrc/Instagram

La selección de la República Democrática del Congo tiene definido su cronograma para el viernes 12 de junio, en una jornada que combina descanso, atención médica y planificación estratégica en el marco de su preparación internacional.

El día comenzará entre las 7:30 a. m. y las 10:00 a. m. (hora local, la misma de Colombia) con el desayuno en modalidad libre, lo que permitirá a los futbolistas administrar sus tiempos en las primeras horas de la mañana. A las 10:00 a. m. está prevista la primera visita al área médica, un paso clave para monitorear el estado físico del plantel y ajustar cargas de trabajo.

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Jose Dayoni al momento de llegar al aeropuerto de Houston-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES via Reuters

El almuerzo será a las 12:30 p. m., seguido por un nuevo control en la sala médica a las 3:00 p. m., reforzando el seguimiento individual de cada jugador. Una hora más tarde, a las 4:00 p. m., la delegación partirá en autobús rumbo al estadio para realizar su primer entrenamiento en territorio norteamericano, en lo que marcará un hito dentro de su actual gira y el inicio formal de los trabajos en sede.

Ya por la noche, tras la práctica, la cena está pautada para las 7:30 p. m. Finalmente, a las 11:00 p. m., los futbolistas deberán permanecer en sus habitaciones, dando cierre a una jornada estructurada al detalle. Con una planificación minuciosa, el combinado congoleño apunta a optimizar cada instancia de su preparación en suelo estadounidense.

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Estos son los partidos de República Democrática del Congo en la fase de grupos del Mundial 2026

Llegada de RD Congo a Houston-crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES via Reuters

Fecha 1

17 de junio de 2026: Portugal vs. República Democrática del Congo -Houston (Estadio NRG Arena) - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio de 2026: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).