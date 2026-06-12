Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Nanis Ochoa confirmó que será operada por tercera vez debido a complicaciones de salud en el rostro que le generaron asimetría y molestias constantes - crédito @nanis8a/Instagram

Daniela Ochoa, conocida en el mundo del entretenimiento como Nanis Ochoa, se constituyó como una figura central en el entretenimiento durante los últimos 15 años. Desarrollando una trayectoria como actriz, presentadora de televisión y empresaria, su trayectoria en la industria del espectáculo colombiano arrancó con su participación en el reality Mundos Opuestos en 2012, donde llegó hasta la semifinal.

A partir de ese impulso inicial, amplió su presencia en la televisión con roles en producciones como Santo Cachón, Casa por Cárcel y El Man es Germán, de Canal RCN. Su versatilidad la llevó también a la presentación, con un paso por el programa Lo Sé Todo, del Canal Uno, y a la participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, siendo especialmente recordada su participación debido a que fue eliminada del formato en menos de 24 horas por incumplir las reglas del reality show sobre compartir información del exterior a los otros participantes.

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Ahora, la paisa enfrenta un nuevo reto de salud: semanas atrás, confirmó que sería intervenida quirúrgicamente por tercera vez debido a complicaciones en su rostro con las que viene lidiando desde hace tiempo. Según dio a conocer en una serie de publicaciones en sus redes sociales, una fractura le generó asimetría y molestias constantes que han afectado su vida cotidiana, motivo por el que debió buscar soluciones médicas especializadas.

Durante su paso por Lo Sé Todo del Canal Uno, Nanis confirmó que las tres cirugías se produjeron en menos de un año y la mantuvieron alejada de las pantallas. Este procedimiento al que se sometió es conocido en medicina como cirugía ortognática, y tenía como objetivo corregir un problema de desarrollo en su maxilar inferior, pero derivó en una serie de complicaciones que la obligaron a regresar al quirófano.

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Nanis explicó que este problema de salud inició cuando tenía 14 años. Según relató, en ese tiempo le colocaron un implante de silicona en el mentón como solución provisional a la falta de desarrollo del maxilar inferior, luego de que el tratamiento de ortodoncia que siguió no diera el resultado esperado.

Nanis Ochoa explicó que un implante de silicona en el mentón, colocado a los 14 años, agravó el daño óseo y afectó funciones como tragar y respirar - crédito @nanis8a/Instagram

Con el paso del tiempo, ese implante generó un daño progresivo: “Este implante lo que hizo fue comerme el hueso y ya me estaba llegando al nervio, no tragaba bien, me ahogaba, roncaba”, contó Nanis. La presentadora advirtió que la falta de oxigenación cerebral asociada a esos síntomas puede derivar, a largo plazo, en condiciones como el alzhéimer.

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Fue esa cadena de consecuencias la que la llevó a consultar a un especialista en cirugía maxilofacial. En noviembre de 2025 se realizó la primera intervención, que transcurrió sin mayores contratiempos, pero un mes después su boca comenzó a desviarse: las placas del lado derecho del rostro se habían fracturado.

A comienzos de 2026, una segunda cirugía para corregir esa fractura terminó con una nueva complicación: la ruptura de las placas del lado izquierdo, lo que exigió una tercera operación de reconstrucción.

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La modelo colombiana Nanis Ochoa explicó en mayo pasado que la cirugía ortognática mejora la simetría facial y funciones vitales como la masticación y la respiración - crédito nanis8a / Instagram

Ochoa fue enfática en desmentir las interpretaciones que circularon en redes sociales sobre sus motivos, pues recibió señalamientos de que eran intervenciones meramente estéticas. “Yo lo hice por temas de salud, la gente dice que fue por vanidad, yo creo que yo estaba bien de cara, no necesitaba estéticamente nada”, se defendió.

La presentadora reconoció que el proceso fue particularmente difícil para ella, dado que su imagen —tanto su rostro como su cuerpo— ha sido parte central de su trabajo a lo largo de toda su carrera. Sus redes sociales, señaló, son también su principal fuente de ingresos. En ese sentido, aseguró que la tercera y última intervención fue la definitiva para recuperar su salud.

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