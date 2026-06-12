Colombia

La compra de un helado fue clave para capturar al autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: esto fue lo que pasó según la Policía

El general Giovanni Cristancho y el coronel Fabio Gallego señalaron que el menor recibió un pago de $3.500 por disparar contra el entonces senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático

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La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica
La mayoría de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay ya fueron capturados - crédito Colprensa

Un año después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y de la reconstrucción de los hechos registrados el 7 de junio de 2025, la Policía de Bogotá reveló que una compra de $3.500 y el análisis acelerado de inteligencia permitieron identificar a uno de los presuntos articuladores materiales y avanzar en la resolución del magnicidio en tiempo récord.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y el coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín, expusieron en el programa Más allá del silencio la secuencia exacta del caso y los hallazgos de una investigación que sigue abierta para dar con los autores intelectuales.

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Entre los resultados, Cristancho destacó que la investigación acumuló en menos de un año ocho capturas, un menor aprehendido, preacuerdos, condenas y una sanción. Ese balance, según los oficiales, fue posible por una reacción inicial que movilizó cerca de 300 funcionarios y por la revisión de más de 1.200 horas de video.

La Policía Nacional informó que oficiales de alto rango, incluidos capitanes y expertos en investigación criminal, lideran el operativo para enfrentar amenazas de grupos armados ilegales - crédito John Paz/Colprensa
El general Giovanni Cristancho y el coronel Fabio Gallego señalaron que un helado de leche y miel fue el pago que recibió el menor por disparar contra el entonces senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático - crédito John Paz/Colprensa

Según la línea de tiempo presentada por los investigadores, alias Tianz señalado de disparar contra el senador llegó a Modelia hacia las 3:32 p. m. Allí, el menor, de 15 años, entró a un establecimiento comercial e hizo una compra pagada por Nequi.

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Esa transacción permitió obtener un nombre y una cédula asociados con el pago. El dato llevó a Hélder José Arteaga, alias Chipi. “Esa compra de ese helado de leche y miel fue fundamental. Ese nombre y esa cédula nos arrojaron el dato de alias Chipi”, dijo el coronel Fabio Gallego en el diálogo.

Cristancho añadió al espacio periodístico referenciado que el menor habría sido como pago apenas esa compra. “Se puede decir que, al menos, el pago de él fue un helado, $3.500 pesos. Eso fue lo que él recibió por el hecho que cometió. No más plata para él, $3.500 pesos”, dijo.

La cronología del ataque quedó fijada minuto a minuto

El menor implicado en el atentado contra el senador reveló detalles inéditos sobre el pago y la logística del ataque, mientras la investigación avanza para identificar a los autores intelectuales y esclarecer la ruta del dinero - crédito Colprensa - redes sociales
Una transferencia vía Nequi fue fundamental para la investigación explicaron las autoridades - crédito Colprensa/Policia Nacional

De acuerdo con el relato de la Policía, dado en Más allá del silencio, Miguel Uribe salió de su casa hacia las 2:30 p. m. para cumplir una actividad política de volanteo y contacto con la comunidad. A las 4:55 p. m. llegó al parque El Golfito, en Modelia, sur de Bogotá, y empezó su intervención pública.

En paralelo, el menor señalado como agresor se desplazó desde Engativá hasta Modelia. Según la investigación, allí se reunió con dos personas en un vehículo, donde habría recibido el arma de fuego y las instrucciones para ejecutar el ataque.

A las 5:25 p. m. salió hacia el parque. Dos minutos despues entró en la aglomeración y a las 5:29 p.m. disparó contra el senador. Minutos después fue aprehendido por el esquema de seguridad.

El caso generó conmoción nacional por el ataque a un senador y las circunstancias de la captura del menor implicado - crédito redes sociales
El caso generó conmoción nacional por el ataque a un senador y las circunstancias de la captura del menor implicado - crédito Policia Nacional

Cristancho explicó que la urgencia de las primeras horas respondió también a una limitación técnica: muchas cámaras de seguridad solo conservan grabaciones durante 24, 36 o 48 horas. “Necesitábamos movernos muy rápido”, dijo el oficial al programa, detallando que el trabajo se dividió entre criminalística, inteligencia, análisis, tareas judiciales y apoyo técnico.

La revisión de las grabaciones permitió identificar recorridos, vehículos, movimientos sospechosos y personas que estuvieron cerca del senador antes y después del atentado. Ese cruce de imágenes fue uno de los soportes centrales para seguir la ruta de los acompañantes del menor.

El seguimiento llevó a ‘Catherine’, ‘Chipi’ y a la pista de alias El Viejo

La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica
La detención de alias El Viejo representó un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

La investigación estableció que, después del ataque, dos personas que habrían acompañado al menor regresaron al punto en el que se habían reunido antes. Según los videos, desde allí abordaron otro vehículo.

Ese seguimiento permitió identificar a alias Catherine o Gabriela, que intentó salir de Bogotá con destino a Florencia, Caquetá. Cristancho relató en el pódcast que agentes de inteligencia la siguieron durante el trayecto y lograron incluso acompañarla dentro del bus.

Conforme a lo expuesto por el general, la mujer tenía instrucciones de llegar a Belén de los Andaquíes y luego a una vereda en zona de influencia de estructuras armadas ilegales. Mientras se expedía la orden de captura, los investigadores buscaron retrasar su desplazamiento. “Tocó que la dieran de almorzar, que se tomaran una cerveza, que le dieran helado, mientras podíamos agilizar el proceso de la orden”, dijo Cristancho en la conversación.

Alias Chipi pasó a ser uno de los objetivos de mayor valor para las autoridades. Por información que permitiera ubicarlo, se ofrecieron $300.000.000 de recompensa.

Tras varios días de seguimiento, la Policía llegó a una vivienda en Engativá. Gallego contó en el espacio periodístico referenciado que un equipo especializado ingresó al lugar y, al subir al segundo piso, confirmó que el hombre estaba allí. “Cuando lo vimos, le dije: Hélder José. Volteó y me miró. Ahí supimos que era el objetivo”.

La captura se reportó con una frase en clave. “Pájaro en la jaula” fue el mensaje con el que Gallego informó a Cristancho que alias Chipi había sido detenido.

Los oficiales detallaron que la investigación avanzó más allá de los autores materiales y ubicó a alias El Viejo o Simeone como presunto enlace entre los determinadores del atentado y quienes ejecutaron la acción criminal. De acuerdo con Cristancho, fue quien coordinó directamente con alias Chipi la planeación y ejecución del ataque y, además, habría tenido contacto con integrantes de la Segunda Marquetalia.

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