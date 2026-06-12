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Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

El entrenador es colombiano y dirigió a la selección mexicana en la Copa del Mundo de Rusia 2018, alcanzando uno de los resultados históricos en su haber cuando le ganó Alemania

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Infobae hizo una dinámica con hinchas colombianos en la que les consultó de qué equipo eran, a pesar de estar en México - crédito Infobae

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigió a la Selección de México entre 2015 y 2018 y la llevó hasta los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, aseguró que la Selección Colombia contará con una importante ventaja durante la Copa del Mundo de 2026 cuando dispute sus compromisos en territorio mexicano. Según el estratega, la masiva presencia de aficionados cafeteros hará que el combinado nacional se sienta como local.

Osorio, uno de los entrenadores colombianos con mayor recorrido internacional, recordó parte de su experiencia al frente del conjunto azteca y explicó cómo el crecimiento competitivo de México estuvo ligado a enfrentar escenarios adversos fuera de su zona de confort.

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Dentro de ese análisis, Osorio recordó algunos de los partidos que marcaron la evolución táctica de su selección. Entre ellos mencionó un empate 3-3 frente a Bélgica, una de las mejores selecciones del mundo en ese momento, que contaba con figuras de la talla de Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne.

Recuerdo mucho ese partido que terminó 3-3. Ellos tenían jugadores extraordinarios como Lukaku y De Bruyne. A partir de esos encuentros crecimos muchísimo desde el punto de vista estratégico”, afirmó en entrevista con DITU.

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Asimismo, reveló que durante su ciclo tomó una decisión poco habitual: evitar disputar partidos amistosos en Estados Unidos para exponer a sus dirigidos a ambientes más hostiles y exigentes. “Yo le pedí a la Federación que no jugáramos en Estados Unidos. Preferí enfrentar selecciones como Polonia o Croacia en condición de visitante. Quería que el equipo aprendiera a jugar con la presión en contra y con el ambiente adverso. Creo que la selección creció muchísimo gracias a esas experiencias”, comentó.

En la imagen aparecen dos directores técnicos, Efraín Juárez, que dirigió Atlético Nacional y actualmente lo hace en Pumas de México, y Juan Carlos Osorio, con pasado en el mismo club y en la selección de ese país - crédito EFE/AFP
En la imagen aparecen dos directores técnicos, Efraín Juárez, que dirigió Atlético Nacional y actualmente lo hace en Pumas de México, y Juan Carlos Osorio, con pasado en el mismo club y en la selección de ese país - crédito EFE/AFP

Colombia tendrá el respaldo de su afición

Al trasladar esa reflexión a la actualidad de la selección Colombia, Osorio considera que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo contará con un respaldo masivo en el Mundial de 2026, especialmente cuando juegue en México, una de las tres sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. “Yo creo que Colombia también va a ser local en México. Nuestra querida y amada selección será local donde quiera que juegue”, manifestó.

Para el entrenador antioqueño, la enorme comunidad colombiana que reside en Norteamérica y la tradicional capacidad de movilización de los hinchas cafeteros convertirán cada partido en una auténtica fiesta amarilla.

Juan Carlos Osorio fue el director técnico de la selección de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018, alcanzó una de las victorias más recordadas en la selección que fue la victoria ante Alemania - crédito Reuters
Juan Carlos Osorio fue el director técnico de la selección de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018, alcanzó una de las victorias más recordadas en la selección que fue la victoria ante Alemania - crédito Reuters

Sin embargo, advirtió que esa ventaja debe ser correctamente administrada por el cuerpo técnico y los jugadores para que se transforme en un impulso positivo y no en una carga emocional. “Eso puede convertirse en una amenaza si no se maneja bien. Ahí aparece la capacidad del entrenador para capitalizar ese hecho. Cabe perfectamente aquella frase que dice que hay que jugar con el amor a ganar y no con el temor a perder”, explicó.

En ese sentido, Osorio considera que los futbolistas colombianos deben asumir el Mundial como una oportunidad para regalarle una alegría histórica al país. “El día que los muchachos salten al campo deben pensar precisamente en eso: jugar para darle una felicidad al pueblo colombiano, una felicidad que solamente ellos pueden entregar”, señaló.

Multitud de aficionados colombianos con camisetas amarillas, banderas y bufandas animando en un estadio, con confeti cayendo y pantallas mostrando "Copa Mundo 2026".
Hinchas de Colombia vibran con euforia en el estadio, ondeando banderas y bufandas con el nombre de su país, mientras cae confeti y las pantallas anuncian la Copa Mundo 2026 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Una selección híbrida y peligrosa

Respecto a las expectativas deportivas de Colombia en la Copa del Mundo, Osorio anticipó que el torneo mostrará distintas tendencias tácticas. Según su análisis, varios equipos de menor jerarquía apostarán por sistemas defensivos muy cerrados para contrarrestar a las grandes potencias. “Creo que veremos muchas selecciones jugando con bloques defensivos bajos, con sistemas como el 5-4-1 frente a rivales de mucho peso”, indicó.

No obstante, considera que Colombia posee características diferentes que le permiten adaptarse a diversos contextos de partido. “Colombia tiene un equipo mixto. Tiene una idea híbrida del juego. Puede jugar a las transiciones, aprovechar el fútbol aéreo y competir en distintos escenarios”, aseguró.

Finalmente, destacó una de las fortalezas que más identifica en el conjunto nacional: la velocidad para atacar espacios y castigar a los rivales cuando recupera el balón.

Por su velocidad y por la manera en que ejecuta las transiciones, Colombia va a ser uno de los equipos más eficientes y eficaces del Mundial”, concluyó.

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