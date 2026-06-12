Colombia

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

El informe policial confirma que una capital de Colombia mantiene cifras históricas en control del delito

Guardar
Google icon
Inseguridad - Colombia
La ciudad tiene menos de 200 casos de hurtos registrados - crédito Visuales IA

Sincelejo registra la menor incidencia de hurtos a personas en Colombia, según datos oficiales de la Policía Nacional actualizados a junio de 2026. El informe estadístico destaca a la capital de Sucre como la ciudad con la cifra más baja de este delito, superando a otras capitales importantes del país.

En el balance más reciente, Sincelejo se mantiene en el primer lugar con menos hurtos a personas en el territorio nacional. Esta posición se sustenta en el reporte de la Policía, que compara el comportamiento delictivo en las principales capitales colombianas. La ciudad logró descender a 191 casos en lo que va del año, frente a los 261 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 27%. En términos absolutos, son 70 incidentes menos.

PUBLICIDAD

Uno de los datos más relevantes del informe es la frecuencia diaria de hurtos a personas en Sincelejo, que se sitúa en 59 casos por cada 100 mil habitantes, cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que alcanza los 294 casos por cada 100 mil habitantes. Esta diferencia se convierte en un indicador que destaca la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por la administración local, liderada por el alcalde Yahir Acuña.

La diferencia con las ciudades principales es amplia - crédito Visuales IA
La diferencia con las ciudades principales es amplia - crédito Visuales IA

Las cifras de Sincelejo contrastan con las tendencias observadas en otras ciudades del país. Por ejemplo, Medellín muestra un aumento del 6% en hurtos a personas durante 2026, acumulando 10.368 casos en lo que va del año. Ibagué presenta un incremento del 28%, con 2.094 casos reportados, mientras que Pasto experimenta un alza del 30% y alcanza los 3.304 hurtos. Las grandes metrópolis como Bogotá y Cali reportan volúmenes mucho mayores, con 48.144 y 5.580 casos respectivamente.

PUBLICIDAD

El informe de la Policía Nacional evidencia que la estrategia de seguridad urbana aplicada en Sincelejo ha logrado un impacto notorio en la reducción de hurtos a personas. El descenso del 27% en este delito en comparación con el año anterior se refleja tanto en la cifra bruta de hechos reportados como en la tasa ajustada por número de habitantes. La proyección anual para 2026 estima una tasa acumulada de 59,5 hurtos por cada 100 mil habitantes.

Según los datos oficiales, la brecha entre Sincelejo y otras ciudades se amplía al analizar la evolución del delito en el primer semestre del año. Las capitales que han mostrado aumentos en hurtos a personas presentan cifras muy superiores tanto en términos absolutos como relativos. Mientras la capital de Sucre mantiene una tendencia descendente, otras urbes enfrentan incrementos preocupantes que las alejan del promedio histórico nacional.

La inseguridad es uno de los problemas más preocupa a la ciudadanía en las ciudades princiaples del país - crédito Freepik
La inseguridad es uno de los problemas más preocupa a la ciudadanía en las ciudades princiaples del país - crédito Freepik

El informe también detalla el comportamiento del delito en las principales ciudades colombianas. En Bogotá, la cantidad de hurtos a personas supera los 48 mil casos, mientras que Cali reporta más de 5.500. Estas cifras refuerzan el diferencial que ha alcanzado Sincelejo en materia de seguridad ciudadana. El descenso en la incidencia del hurto a personas se atribuye a la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas enfocadas en la prevención y el control del delito.

El balance presentado por la Policía Nacional muestra que el trabajo coordinado entre la administración municipal, las autoridades policiales y la comunidad ha permitido consolidar a Sincelejo como la ciudad con menor frecuencia de hurtos a personas en Colombia. La reducción sostenida durante el último año sitúa a la capital sucreña como un referente estadístico en el contexto nacional.

La proyección anualizada, que calcula una tasa de 59,5 hurtos por cada 100 mil habitantes, refleja la tendencia de mejora y el impacto de las estrategias aplicadas. El documento oficial destaca este resultado como parte de un proceso que ha transformado la dinámica delictiva en la ciudad y ha modificado la percepción de seguridad de sus habitantes.

Temas Relacionados

SeguridadInseguridadHurtosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio

Villavicencio: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Villavicencio: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

Pico y Placa: qué carros descansan en Cali este viernes 12 de junio

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este viernes

Pico y Placa: qué carros descansan en Cali este viernes 12 de junio

Pico y Placa Medellín: evita multas este viernes 12 de junio

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy viernes

Pico y Placa Medellín: evita multas este viernes 12 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Deportes

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”

Jhon Lucumí pasaría del Bologna a un equipo grande del fútbol italiano: sería el fichaje esteral