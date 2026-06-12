La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

La ciudad tiene menos de 200 casos de hurtos registrados - crédito Visuales IA

Sincelejo registra la menor incidencia de hurtos a personas en Colombia, según datos oficiales de la Policía Nacional actualizados a junio de 2026. El informe estadístico destaca a la capital de Sucre como la ciudad con la cifra más baja de este delito, superando a otras capitales importantes del país.

En el balance más reciente, Sincelejo se mantiene en el primer lugar con menos hurtos a personas en el territorio nacional. Esta posición se sustenta en el reporte de la Policía, que compara el comportamiento delictivo en las principales capitales colombianas. La ciudad logró descender a 191 casos en lo que va del año, frente a los 261 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 27%. En términos absolutos, son 70 incidentes menos.

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Uno de los datos más relevantes del informe es la frecuencia diaria de hurtos a personas en Sincelejo, que se sitúa en 59 casos por cada 100 mil habitantes, cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que alcanza los 294 casos por cada 100 mil habitantes. Esta diferencia se convierte en un indicador que destaca la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por la administración local, liderada por el alcalde Yahir Acuña.

La diferencia con las ciudades principales es amplia - crédito Visuales IA

Las cifras de Sincelejo contrastan con las tendencias observadas en otras ciudades del país. Por ejemplo, Medellín muestra un aumento del 6% en hurtos a personas durante 2026, acumulando 10.368 casos en lo que va del año. Ibagué presenta un incremento del 28%, con 2.094 casos reportados, mientras que Pasto experimenta un alza del 30% y alcanza los 3.304 hurtos. Las grandes metrópolis como Bogotá y Cali reportan volúmenes mucho mayores, con 48.144 y 5.580 casos respectivamente.

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El informe de la Policía Nacional evidencia que la estrategia de seguridad urbana aplicada en Sincelejo ha logrado un impacto notorio en la reducción de hurtos a personas. El descenso del 27% en este delito en comparación con el año anterior se refleja tanto en la cifra bruta de hechos reportados como en la tasa ajustada por número de habitantes. La proyección anual para 2026 estima una tasa acumulada de 59,5 hurtos por cada 100 mil habitantes.

Según los datos oficiales, la brecha entre Sincelejo y otras ciudades se amplía al analizar la evolución del delito en el primer semestre del año. Las capitales que han mostrado aumentos en hurtos a personas presentan cifras muy superiores tanto en términos absolutos como relativos. Mientras la capital de Sucre mantiene una tendencia descendente, otras urbes enfrentan incrementos preocupantes que las alejan del promedio histórico nacional.

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La inseguridad es uno de los problemas más preocupa a la ciudadanía en las ciudades princiaples del país - crédito Freepik

El informe también detalla el comportamiento del delito en las principales ciudades colombianas. En Bogotá, la cantidad de hurtos a personas supera los 48 mil casos, mientras que Cali reporta más de 5.500. Estas cifras refuerzan el diferencial que ha alcanzado Sincelejo en materia de seguridad ciudadana. El descenso en la incidencia del hurto a personas se atribuye a la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas enfocadas en la prevención y el control del delito.

El balance presentado por la Policía Nacional muestra que el trabajo coordinado entre la administración municipal, las autoridades policiales y la comunidad ha permitido consolidar a Sincelejo como la ciudad con menor frecuencia de hurtos a personas en Colombia. La reducción sostenida durante el último año sitúa a la capital sucreña como un referente estadístico en el contexto nacional.

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La proyección anualizada, que calcula una tasa de 59,5 hurtos por cada 100 mil habitantes, refleja la tendencia de mejora y el impacto de las estrategias aplicadas. El documento oficial destaca este resultado como parte de un proceso que ha transformado la dinámica delictiva en la ciudad y ha modificado la percepción de seguridad de sus habitantes.