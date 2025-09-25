Nuevo sablazo de Estados Unidos a Petro por duro discurso contra Trump en la ONU: “Una de esas cosas que no esperas ver”

El presidente Gustavo Petro señaló a Donald Trump de ser cómplice del genocidio - crédito Santiago Saldarriaga/AP

El presidente Gustavo Petro acaparó los titulares nacionales e internacionales luego de que diera un polémico discurso en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese último pronunciamiento como mandatario de Colombia ante la ONU, el jefe de Estado dedicó casi todas sus declaraciones al presidente Donald Trump.

En general, cuestionó al jefe de Estado norteamericano por descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, a pesar de los resultados favorables que, según explicó, han tenido el Gobierno y las autoridades en la materia. También criticó al mandatario estadounidense por respaldar las acciones de Israel en la Franja de Gaza.

“Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encadena y encarcela migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio, y hay que dictarlo una y otra vez”, señaló Petro en su discurso ante la ONU.

El presidente Petro criticó la política antidrogas de Donald Trump en un duro discurso en la ONU - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump se pronunció al respecto en una rueda de prensa llevada a cabo en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Nueva York. Este aclaró que las palabras del jefe de Estado colombiano generaron incomodidad en el Gobierno y que, por tanto, esperan que en las elecciones de 2026 los ciudadanos elijan a una persona que mantenga en pie las relaciones bilaterales entre los países.

“Es muy triste como americano ver el tipo de pronunciamiento de Petro elogiando a Stalin (dictador y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética), es una de esas cosas que no esperas ver en 2025 (…) obviamente Colombia tiene elecciones el próximo año, esperamos muchos más años al futuro de relaciones más cercanas con Colombia”, detalló el funcionario, citado por Noticias Caracol, que estuvo presente en la rueda de prensa.

De igual manera, aclaró que en el Gobierno Trump se ha enfocado en hacer una distinción entre la administración de Gustavo Petro y la ciudadanía colombiana, el sector privado y las entidades que componen la institucionalidad del país.

El funcionario norteamericano aclaró que Estados Unidos no pretende afectar a Colombia en sus decisiones basadas en su rechazo al presidente Gustavo Petro - crédito Montaje Infobae

En ese sentido, afirmó que están tratando de “ser muy cuidadosos” sobre las preocupaciones que tienen con respecto al presidente Petro, con el fin de que sus acciones en respuesta al mandatario “no tengan repercusiones negativas para el pueblo de Colombia”.

Fuerte rechazo a Petro: delegación de Estados Unidos abandonó el recinto

Así como el alto funcionario criticó las declaraciones del primer mandatario colombiano, una portavoz del Gobierno Trump hizo lo propio con un corto mensaje que deja en evidencia la molestia de la administración estadounidense por los señalamientos que hizo el presidente.

“Las acciones de nuestra delegación este martes hablan por sí mismas”, indicó la portavoz al diario El Tiempo, refiriéndose a la decisión que tomaron tres integrantes de la delegación norteamericana al escuchar la intervención del jefe de Estado.

Según quedó en evidencia en las cámaras del lugar, los miembros de la delegación se retiraron del recinto justo cuando el primer mandatario aseguraba que el presidente Donald Trump está siendo asesorado por políticos de nacionalidad colombiana que tienen nexos con el narcotráfico.

El presidente colombiano, que lanzó duros señalamientos contra el mandatario Donald Trump, de Estados Unidos, provocó la reacción de los diplomáticos norteamericanos - crédito Presidencia

“No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela, y el Caribe, es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante”, señaló el presidente Petro en ese momento.

Por su parte, Donald Trump no ha hecho pronunciamientos directos sobre el discurso del jefe de Estado colombiano y mantiene la descertificación que estableció bajo el argumento de que el Gobierno Petro no ha cumplido con sus deberes en la lucha contra el narcotráfico.