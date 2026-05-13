Colombia

Mujer denunció en TikTok una nueva modalidad de estafa por Rappi: “Así es como se roban las tarjetas”

Algunos repartidores aceptan pedidos que no entregan para obtener acceso a las cuentas de los usuarios

Guardar
Google icon

Una nueva forma de fraude digital mediante la aplicación de domicilios Rappi fue expuesta por la usuaria de TikTok Laura Salazar, quien relató cómo intentaron acceder a su cuenta y datos personales a través de mensajes falsos de soporte y la solicitud insistente de un código de verificación - crédito laurasalazarsierra / TikTok

Un nuevo método de fraude ha sido denunciado por la usuaria de TikTok Laura Salazar, quien relató su experiencia con la aplicación de domicilios Rappi. Según su testimonio, el intento de robo comenzó tras realizar un pedido habitual.

Salazar explicó: “Hice un pedido completamente normal, le asignan un Rappi. El Rappi dice que ya llegó al establecimiento, cosa que no pasa, sino que se queda como el Rappi está yendo al establecimiento y te dicen que supuestamente la plataforma de Rappi está caída”.

PUBLICIDAD

El supuesto repartidor, a través del chat de la aplicación, le envió un número de WhatsApp de “soporte” y le pidió que confirmara su orden. “Lo que yo hice fue coger otro celular y escribir a ese WhatsApp de supuesto soporte”, detalló. El contacto tenía una foto de perfil similar a la oficial, pero algo no cuadraba.

La situación se tornó más alarmante cuando el supuesto soporte le solicitó el correo vinculado a su cuenta y, poco después, Salazar recibió un código de verificación oficial. “Este es tu código de verificación, por seguridad, no lo compartas”, recordaba el mensaje.

PUBLICIDAD

Según el relato, el repartidor insistió en varias ocasiones pidiéndole ese código: “Necesito que me diga, necesito trabajar, por favor dígame no sé qué”, relató Salazar. Ella sospechó y evitó compartir el dato, lo que impidió que accedieran a su cuenta.

Tras el incidente, el hombre reclamó que le habían bloqueado su cuenta y persistió en comunicarse por WhatsApp y desde la aplicación. Incluso, una supuesta cuenta de soporte volvió a contactarla para “confirmar” la orden.

Ante la insistencia, Salazar narró que optó por bloquear los números y cancelar el pedido. “Esto es para que tengan muchísimo cuidado, porque así es como acceden a las cuentas de Rappi, se roban las tarjetas, hacen pedidos, mejor dicho, paila”, advirtió.

Finalmente, reportó el caso a la plataforma, pero la respuesta fue limitada: “Simplemente dijeron como: ‘No hay entradas sospechosas a tu perfil’”. La usuaria recomendó máxima precaución ante este tipo de situaciones.

Temas Relacionados

Denuncia viralCuenta de RappiModalidad de estafaTarjeta de créditoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Balacera durante robo a carro de valores en estación de gasolina de Soacha dejó un asaltante muerto: este es el estado de salud de los escoltas

Una persecución con tiroteo y el uso de disfraces por parte de los atacantes dejó varios lesionados, la incautación de armas y la recuperación parcial del dinero robado

Balacera durante robo a carro de valores en estación de gasolina de Soacha dejó un asaltante muerto: este es el estado de salud de los escoltas

Integrantes del ELN incendiaron un bus en la vía Bogotá-Cúcuta: obligaron a los pasajeros a descender y quemaron sus pertenencias

Según el reporte, otro bus de la misma empresa fue blanco de disparos al negarse a detenerse ante la presencia de hombres armados en el mismo sector

Integrantes del ELN incendiaron un bus en la vía Bogotá-Cúcuta: obligaron a los pasajeros a descender y quemaron sus pertenencias

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre lo que piensa de Germán Vargas Lleras tras su muerte: “Fue un bandido”

El candidato presidencial manifestó que el exvicepresidente colombiano estaría detrás de actos de corrupción y manipulación del poder judicial

Santiago Botero lanzó polémico comentario sobre lo que piensa de Germán Vargas Lleras tras su muerte: “Fue un bandido”

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

El colombiano del Netcompany Ineos está a cuatro segundos de Giulio Ciccone, líder de la competencia, luego de salvar una significativa pérdida de tiempo cuando se desconecto del grupo de favoritos en el día

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

El cantante colombiano, actualmente de gira por Europa, respondió a un seguidor que le envió una información que generó preocupación y confusión entre quienes escuchan sus canciones

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

Maluma lanzará su nuevo álbum ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito en Medellín: todo lo que debe saber

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

Deportes

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Hugo Rodallega hizo historia a los 40 años: marcó triplete y llegó a 302 goles como profesional

Independiente Santa Fe goleó 4-0 al América de Cali en El Campín y avanzó a semifinales con triplete de Rodallega

David Ospina habló de su etapa compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe: “Para mí, fue un orgullo”