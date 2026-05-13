Mujer denunció en TikTok una nueva modalidad de estafa por Rappi: “Así es como se roban las tarjetas”

Una nueva forma de fraude digital mediante la aplicación de domicilios Rappi fue expuesta por la usuaria de TikTok Laura Salazar, quien relató cómo intentaron acceder a su cuenta y datos personales a través de mensajes falsos de soporte y la solicitud insistente de un código de verificación - crédito laurasalazarsierra / TikTok

Un nuevo método de fraude ha sido denunciado por la usuaria de TikTok Laura Salazar, quien relató su experiencia con la aplicación de domicilios Rappi. Según su testimonio, el intento de robo comenzó tras realizar un pedido habitual.

Salazar explicó: “Hice un pedido completamente normal, le asignan un Rappi. El Rappi dice que ya llegó al establecimiento, cosa que no pasa, sino que se queda como el Rappi está yendo al establecimiento y te dicen que supuestamente la plataforma de Rappi está caída”.

PUBLICIDAD

El supuesto repartidor, a través del chat de la aplicación, le envió un número de WhatsApp de “soporte” y le pidió que confirmara su orden. “Lo que yo hice fue coger otro celular y escribir a ese WhatsApp de supuesto soporte”, detalló. El contacto tenía una foto de perfil similar a la oficial, pero algo no cuadraba.

La situación se tornó más alarmante cuando el supuesto soporte le solicitó el correo vinculado a su cuenta y, poco después, Salazar recibió un código de verificación oficial. “Este es tu código de verificación, por seguridad, no lo compartas”, recordaba el mensaje.

PUBLICIDAD

Según el relato, el repartidor insistió en varias ocasiones pidiéndole ese código: “Necesito que me diga, necesito trabajar, por favor dígame no sé qué”, relató Salazar. Ella sospechó y evitó compartir el dato, lo que impidió que accedieran a su cuenta.

Tras el incidente, el hombre reclamó que le habían bloqueado su cuenta y persistió en comunicarse por WhatsApp y desde la aplicación. Incluso, una supuesta cuenta de soporte volvió a contactarla para “confirmar” la orden.

PUBLICIDAD

Ante la insistencia, Salazar narró que optó por bloquear los números y cancelar el pedido. “Esto es para que tengan muchísimo cuidado, porque así es como acceden a las cuentas de Rappi, se roban las tarjetas, hacen pedidos, mejor dicho, paila”, advirtió.

Finalmente, reportó el caso a la plataforma, pero la respuesta fue limitada: “Simplemente dijeron como: ‘No hay entradas sospechosas a tu perfil’”. La usuaria recomendó máxima precaución ante este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD