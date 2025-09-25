Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov y funcionarias de Tunja, por presionar retiro de demanda electoral

Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue imputado por la Fiscalía- crédito Alcaldía de Tunja

El proceso judicial que involucra a la Fiscalía General de la Nación y a la administración de Tunja avanzó tras varios retrasos, cuando finalmente se celebró la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov y dos funcionarias de su equipo.

En este contexto, el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías desestimó los intentos de la defensa por apartar al juzgador, al considerar que las recusaciones e impedimentos presentados carecían de sustento jurídico y solo buscaban dilatar el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Mikhail Krasnov por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Junto al mandatario, también enfrentan imputaciones la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría y la secretaria de Contratación Territorial Luz Mila Acevedo Galán, ambas por delitos contractuales.

La Fiscalía imputó cargos a Mikhail Krasnov por interés indebido en contratos y amenazas a testigos- crédito Colprensa

El Ministerio Público detalló que la imputación de cargos se fundamenta en una investigación sobre supuestos hechos ocurridos durante la gestión municipal, en los cuales la administración habría ejercido presiones para frenar una demanda de nulidad electoral que comprometía la elección de Krasnov como alcalde.

Según la Fiscalía, “se habrían ofrecido beneficios contractuales al abogado Juan Sebastián Ramírez a cambio de retirar la demanda que él había interpuesto en noviembre de 2023”.

Ramírez desistió de la acción legal días antes de la suscripción del contrato de prestación de servicios. Para la Fiscalía, estas actuaciones constituyen interés indebido en la celebración de contratos y acciones relacionadas con el delito de amenazas a testigos.

Durante la diligencia judicial, que se realizó tras tres aplazamientos previos, el juez segundo penal municipal de control de garantías examinó las recusaciones e impedimentos presentados por la defensa. Sin embargo, el despacho calificó estas actuaciones como “maniobras dilatorias sin ningún fundamento jurídico” y decidió rechazarlas.

Sara Catalina Pedraza y Luz Mila Acevedo también enfrentan imputaciones por delitos contractuales - crédito Fernando Vergara/AP Foto

La audiencia, en la que participaron los imputados y sus abogados de manera virtual, culminó con la notificación a los procesados sobre sus derechos, incluyendo las opciones de aceptar los cargos, ir a juicio o acogerse al silencio. Hasta el momento, ninguno de los señalados aceptó su responsabilidad en los hechos.

El proceso judicial continuará el jueves 25 de septiembre desde las 11:00 a. m., en una nueva etapa de la audiencia programada para definir los siguientes pasos en el caso, que sigue en el foco de atención para la opinión pública de Tunja.