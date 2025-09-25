Federico Gutiérrez reveló carta que envió a Estados Unidos, al FBI y a la DEA sobre el “tarimazo” de Petro en Medellín

El alcalde de Medellín alertó sobre la crítica situación de seguridad de la ciudad, señalando al presidente Gustavo Petro por favorecer a criminales - crédito Presidencia de Colombia y @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una carta que envió en julio de 2025 al Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA, y el FBI, para informar sobre “la situación crítica de seguridad y criminalidad transnacional” de la ciudad.

“Respetuosamente, me dirijo a ustedes con el fin de expresar una profunda preocupación institucional por los recientes hechos que, desde la política nacional del actual Gobierno colombiano, presuntamente están favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales”, señaló Gutiérrez en el documento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario local se quejó del “tarimazo” avalado por el presidente Gustavo Petro en un evento realizado en Medellín el 21 de junio de 2025. Ese día, en el desarrollo del evento público denominado “Un pacto por La Paz Urbana de Medellín”, el primer mandatario subió a la tarima a nueve de los máximos cabecillas de estructuras criminales que operan en la capital y en el Valle de Aburrá.

Estos delincuentes, además de estar cumpliendo condenas por graves crímenes cometidos contra la ciudadanía, estarían controlando estructuras delictivas desde el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos, en la cárcel de Itagüí.

“Fueron exhibidos en tarima como “voceros de paz”, pese a tener condenas en firme por crímenes atroces (como homicidio, tráfico de narcóticos, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos de altísima gravedad)”, aseveró.

En desarrollo...