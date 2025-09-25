El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del presidente Gustavo Petro

Aníbal Gaviria radicó una acción popular alegando que funcionarios estatales habrían promovido desinformación y favorecido la imagen presidencial utilizando recursos públicos en redes sociales - crédito @anibalgaviria / X

El precandidato presidencial por el movimiento La Fuerza de las Regiones Aníbal Gaviria Correa presentó este jueves una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dirigida al presidente Gustavo Petro Urrego, sus ministros y los directores de departamentos administrativos.

El recurso solicita medidas para garantizar la moralidad en la gestión pública, la protección del patrimonio estatal y el acceso a información confiable y objetiva.

El exgobernador de Antioquia debido a que, según expuso en un comunicado, el presidente Gustavo Petro y su equipo habrían utilizado cuentas oficiales de entidades públicas y perfiles personales en redes sociales con el propósito de promover desinformación, beneficiar la imagen presidencial, divulgar contenidos ajenos a las funciones estatales e influir en el proceso electoral a favor del actual Gobierno.

Gaviria señaló que “no es aceptable que se utilicen recursos y plataformas del Estado para favorecer intereses políticos y poner en riesgo la transparencia de las elecciones“.