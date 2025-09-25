Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

No le gustó que el discurso por el que se empoderó la artista en el pasado y aparece con un hombre infiel - crédito @dimelo.king/TIkTok

La aparición de Shakira y Beéle bailando juntos en un estudio de grabación ha generado diversas reacciones en redes sociales.

El video, difundido recientemente, muestra a los artistas colombianos interpretando la reconocida cumbia Currucuchu, de la Niña Emilia, una pieza emblemática del Carnaval de Barranquilla.

El registro visual ha avivado rumores sobre una posible colaboración musical, así como debates sobre el significado del acercamiento entre ambas figuras, especialmente en el contexto de la imagen pública que la barranquillera ha construido tras la ruptura con Gerard Piqué.

La publicación ha provocado interrogantes entre los seguidores de ambos músicos sobre la naturaleza de la relación artística y comercial que intentarían desarrollar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gerard Piqué, 'ex' de Shakira reveló detalles de su amor con Clara Chía - crédito @3gerardpique/Instagram

La discusión tomó relevancia en la voz del creador de contenido Valentino Lázaro, que criticó abiertamente la decisión de Shakira de asociarse con Beéle.

En recientes declaraciones durante su participación en el programa de Dímelo King, Lázaro cuestionó el sentido del discurso personal y de marca que la cantante ha promovido desde su separación del exfutbolista español.

“Se me hizo muy raro pues que el marketing de ella, de su última tira, que las lobas, la manada, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ese lema viene en base a una infidelidad y viene una infidelidad donde ella literalmente expuso el nombre de la moza… Pero lo que no entiendo ahora es como si ella monetizó con ese branding, el branding era ‘me fueron infiel’ y ya no lloro, ya facturo…”, expresó el influencer, destacando que hizo que muchas mujeres la apoyaran en su más reciente gira.

Los cantantes barranquilleros sorprendieron con video en el estudio de grabación y despertaron rumores de colaboración - crédito @beele / TikTok

Shakira construyó parte de su más reciente proyección artística en torno a la narrativa de empoderamiento femenino y resiliencia frente a la traición, dijo el influencer. Tras el lanzamiento de temas como BZRP Music Sessions #53, donde abordó la infidelidad de Piqué con Clara Chía, la artista promovió mensajes que apelan a la sororidad y la autonomía de las mujeres.

En palabras de Lázaro: “Ese branding que tienes debes sostenerlo también en las relaciones que hagas de marketing así las luces del escenario estén apagadas. No tiene sentido que ante una tarima vengas y monetices con la sororidad femenina, que digan como si esta mujer le pasó esto, esta mujer le pasó aquello y luego ella viene y graba con una persona que literalmente por marketing es famosa por una infidelidad, presuntamente”.

Los comentarios de Lázaro hicieron eco entre muchos seguidores que identificaron en la retórica de la artista una forma de canalizar experiencias personales hacia narrativas de identificación colectiva y venta de productos asociados —como la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour—, estrategia que ha servido para consolidar su posición comercial en mercados latinos y globales.

Los fanáticos de Shakira salieron en defensa de la artista. Para algunos de sus seguidores es claro que la barranquillera no estaba al tanto de la vida privada de su coterráneo, ni de los señalamientos de haberle sido infiel a su anterior esposa.

Los admiradores de la destacada cantante colombiana recordaron además que Shakira se encuentra en estos momentos concentrada en su gira, sus hijos y la salud de su padre.

Por el contrario, destacaron el video de la intérprete de “Soltera” como un gesto de apoyo a otro artista originario de la capital del Atlántico, como ha ocurrido en el pasado con otros cantantes colombianos como Maluma, Karol G, Manuel Turizo y Camilo.

“Shakira no acostumbra inmiscuirse en la vida personal y privada de los artistas con los cuales colabora”, aseguraron sus seguidores en redes sociales.

Las razones de la crítica de Valentino a Shakira

Cara Rodríguez no solo fue pareja sentimental de Beéle, también ocupó el rol de manager y corista, participando en el desarrollo artístico del cantante - crédito redes sociales

La molestia del influencer se debe a la infidelidad que protagonizó Beéle con Isabella Ladera, modelo venezolana, cuando estaba casado con Cara Rodríguez, con quien tuvo dos hijos y fue la encargada de impulsar su carrera en la industria musical.

“Le llegó un mensaje y yo le estaba haciendo la maletita para que él se fuera a trabajar a Miami. Él tenía dos celulares. Claro, como yo era su road mánager yo tenía acceso a todo. Las que creen que él les respondía, la mayoría de tiempo era yo (...) Le vi ese mensaje... Con la novi... No quiero decir mucho porque también es conocida, pero yo grabé todo con el celular“, afirmó.

Asimismo, reveló que el cantante la trató de “loca” al escuchar que le reclamaba porque supuestamente se iría para Medellín con otra mujer.

“Yo le dije ‘dame el celular’ y él ‘no, ¿yo por qué te tengo que dar mi celular?’ y yo ah sí (...) Yo le dije, tu privacidad la perdiste el día que te casaste conmigo, o sea, tú tienes las claves de mis celulares, todo lo mío”, agregó.