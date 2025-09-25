Colpensiones dio detalle que podría retrasar la pensión de hombres y mujeres entre 40 y 65 años: así se soluciona

Colpensiones se convertirá en el principal fondo de ahorro de Colombia con la entrada en vigor de la Reforma Pensional - crédito Colpensiones/Colprensa

Colpensiones, la entidad responsable de velar por el bienestar pensional de millones de trabajadores en Colombia, reiteró la importancia de hacer un seguimiento detallado y ordenado de las semanas cotizadas al sistema de jubilaciones.

Entre las recomendaciones principales, el fondo público insiste en la necesidad de que sus afiliados revisen con regularidad la historia laboral, una práctica fundamental para evitar inconvenientes en el acceso a la pensión.

Según afirma la entidad, “la revisión de la historia laboral no debería dejarse de un lado y debe realizarse, con cuidado, al menos una vez al año”.

La recomendación cobra un valor especial en aquellos momentos en que el trabajador cambia de empleo. Por eso, señala que “esta lectura de la historia laboral también debería hacerse cuando el trabajador cambia de trabajo”, acción que puede completarse fácilmente de manera digital por medio del portal de usuario de Colpensiones, lo que agiliza el proceso a quienes residen tanto en Colombia como en el exterior.

Colpensiones tendrá más de 20 millones de usuarios con la entrada en vigor de la Reforma Pensional - crédito Colprensa

De acuerdo con el fondo, el principal objetivo es evitar futuros inconvenientes y garantizar que la información registrada esté completa y sea veraz. Revisar la historia laboral permite “detectar inconsistencias a tiempo”, como semanas no cotizadas, salarios reportados de manera incorrecta, cambios de empleadores que no aparecen reflejados y errores en la información personal.

Sobre este punto, Colpensiones advierte que revisar el historial con frecuencia facilita el proceso de corrección y ayuda a “asegurar el cumplimiento de los requisitos y evitar sorpresas al momento de la pensión”.

Qué recomienda Colpensiones

Colpensiones recomienda prestar aún más atención a la historia laboral entre los 45 y 60 años de edad, dado que en ese periodo las personas suelen acercarse al retiro laboral y se vuelve indispensable un “control más juicioso de las semanas aportadas”. Para revisar este documento, los usuarios pueden optar por el canal digital, a través de la Sede Electrónica, disponible en www.colpensiones.gov.co, o acudir de manera presencial a alguno de los puntos de atención en las principales ciudades del país.

Estas recomendaciones se dan ante la falta de definición de la Ley 2381 de 2024, o Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro, cuya vigencia está a la espera de una decisión de la Corte Constitucional. Esta situación ha generado incertidumbre entre los usuarios, especialmente entre quienes buscan planificar su ahorro a futuro y aspiran a una jubilación segura.

Colombia está a la espera de la decisión del a Corte Constitucional con la Reforma Pensional - crédito Corte Constitucional

Ante estas inquietudes, Colpensiones fortaleció sus servicios digitales para posibilitar el acceso, actualización y descarga de información pensional desde cualquier lugar, proporcionando seguridad y rapidez en la gestión de datos.

Cómo se busca la historia laboral

La historia laboral es para Colpensiones el documento clave para vigilar aportes, semanas de cotización, salarios reportados y todos los periodos de afiliación. La entidad expone que “revisar este registro frecuentemente resulta clave para identificar posibles inconsistencias que, si no se corrigen a tiempo, pueden representar demoras al momento de acceder a una pensión”. Muchos de los retrasos en trámites y reclamos provienen de datos no actualizados o no validados con tiempo suficiente.

El acceso digital al historial se hace así:

Ingresar a la Sede Electrónica del portal oficial

Seleccionar “Registro de Usuario” si es la primera vez y verificar los datos personales para crear la cuenta. Si ya existe usuario, iniciar sesión.

Ingresar al módulo de “Historia Laboral” para observar las semanas cotizadas, aportes y salarios reportados por los empleadores.

Descargar el registro en PDF o solicitar su envío por correo.

Si se detecta cualquier discrepancia, Colpensiones aconseja iniciar el “trámite de corrección en línea o acudiendo a un punto de atención al ciudadano con los soportes requeridos”.

En la actualidad, un trabajador colombiano aporta el 8% de su salario a la seguridad social, compuesto por un 4% para salud y un 4% para pensión - crédito Luisa González/Reuters

Planeación para la jubilación

Desde la entidad remiten un mensaje sobre este tema: “La verificación periódica de la historia laboral facilita la planeación para la jubilación y también es indispensable para acceder a productos financieros que exigen certificaciones de aportes como requisito”.

En cuanto al proceso de afiliación al Régimen de Prima Media que administra Colpensiones, se invita a reunir documentos personales y laborales necesarios, diligenciar el formulario de afiliación —en línea o en una sede— y esperar la confirmación.

Luego de ese paso, los aportes mensuales empezarán a registrarse de manera adecuada en la historia laboral, lo que impacta de manera directa en el cálculo de la pensión futura.